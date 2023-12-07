Ömer Faruk Aran ve Belgin Şimşek röportajı

Sete geldiğinizde nasıl bir ortamla karşılaştınız?

''Set çok huzurlu. Beşinci sezonu olmasına rağmen çok mutluyum burada olduğum için. İlk giriş sahnemde Bala'yla yani annemle çektiğim sahne çok etkileyiciydi. Hem duygu anlamında hem yoğunluk anlamında...''