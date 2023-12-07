Ömer Faruk Aran ve Belgin Şimşek röportajı

Ekranların reyting rekortmeni yapımı Kuruluş Osman Alaeddin'i Ömer Faruk Aran ve Gonca Hatun'u Belgin Şimşek'in röportajları...
Sete geldiğinizde nasıl bir ortamla karşılaştınız?
''Set çok huzurlu. Beşinci sezonu olmasına rağmen çok mutluyum burada olduğum için. İlk giriş sahnemde Bala'yla yani annemle çektiğim sahne çok etkileyiciydi. Hem duygu anlamında hem yoğunluk anlamında...''
''İlk set gününde inanılmaz bir heyecan dalgası vardı herkeste. İlk sahnemizi çektikten sonra yönetmenimiz Erkan Hoca'ya dedim ki, 'Hocam ben ne yaptım?'... Gerçekten sahnedeyken neyi, nasıl yaptığımı anlamadım. A döneme ait olabilmek zordu aslında."
Canlandırdığınız karakterler hakkında ne düşünüyorsunuz?
''Alaeddin çok zeki. En büyük özelliği zekası. Akılcı yönetemleriyle çözüm üretiyor.''
''Gonca görevlerine karşı yani babasının ona verdiği vazifelere karşı çok ihtiraslı. Babasının başa gelmesi için yapamayacağı şey yok ama aynı zamanda çok vicdanlı bir kadın.''
Kuruluş Osman detayların önemli olduğu hikayedeki karakterler için oyuncuların yoğun bir hazırlık sürecinden geçtiği bir yapım.
''Sete çıkmadan üç hafta önce at binme eğitimleri almaya başladık. Ok kullandık. Takla atıp ok kullandık. Kılıç ve hançer de kullanmayı öğrendik.''
''Destan'dan da hakimdim zaten at, kılıç aksiyon sahnelerine. Çalışmıştık daha önce. Çektiğim sahnelerdi. Çok zorlanmadım.''