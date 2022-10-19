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Osman Bey ve Olof'un karşılaşması sonu nereye varacak?

GİRİŞ TARİHİ: 19.10.2022, 15:14 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.10.2022, 15:27
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Osman Bey ve Olof'un karşılaşması sonu nereye varacak?

Öktem Bey'in obası, Batur Alp'in şehit edilmesinden sonra, acıları dinmeden yeni bir şok yaşarlar.

Osman Bey ve Olof'un karşılaşması sonu nereye varacak?

Öktem Bey ve Bengi Hatun; Turgut Bey'in karşısına dikilirler. Öktem Bey ve Turgut Bey arasındaki gerilimin sonu nereye varacaktır?

Osman Bey ve Olof'un karşılaşması sonu nereye varacak?

Kantakuzenos, Osman Bey ve zorlu düşmanı Olof'la arasındaki çatışmayı durdurmaya gelir.

Osman Bey ve Olof'un karşılaşması sonu nereye varacak?

Kantakuzenos, suçu Ofelya'ya atar. Kantakuzenos, Ofelya'nın adını Osman Bey'e vererek nereye varmak istemektedir?

Osman Bey ve Olof'un karşılaşması sonu nereye varacak?

Kantakuzenos, Osman Bey'den kendisine Öktem Bey'in teslim edilmesini ister.

Osman Bey ve Olof'un karşılaşması sonu nereye varacak?

Alaeddin, küffar elinde dirayetli durmaya çalışır. O, Osman Bey'in oğludur. Pes edecek midir? Alaeddin'i bekleyen büyük tehlike nedir? Osman Bey ise Kantakuzenos'a gözdağı verir.

Osman Bey ve Olof'un karşılaşması sonu nereye varacak?

Yenişehir'de Olof'a ait bir şey vardır. Olof her şeyi göze alıp onu almak için elinden geleni yapacaktır.

Osman Bey ve Olof'un karşılaşması sonu nereye varacak?

Olof'un sevgilisi Frigg hançerini Malhun Hatun'a doğrultmuştur. Malhun Hatun nasıl bir tehlikenin içindedir?

Osman Bey ve Olof'un karşılaşması sonu nereye varacak?

Bayındır Bey planlarına devam eder. Ahaliye Osman Bey iç savaşa sürüklemektedir kendilerini mesajını yaymaktadır.

Osman Bey ve Olof'un karşılaşması sonu nereye varacak?

Osman Bey bu kez de arenada Olof'la karşı karşıya gelir.

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