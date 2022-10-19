Osman Bey ve Olof'un karşılaşması sonu nereye varacak?

Öktem Bey ve Bengi Hatun; Turgut Bey'in karşısına dikilirler. Öktem Bey ve Turgut Bey arasındaki gerilimin sonu nereye varacaktır?
Kantakuzenos, suçu Ofelya'ya atar. Kantakuzenos, Ofelya'nın adını Osman Bey'e vererek nereye varmak istemektedir?
Alaeddin, küffar elinde dirayetli durmaya çalışır. O, Osman Bey'in oğludur. Pes edecek midir? Alaeddin'i bekleyen büyük tehlike nedir? Osman Bey ise Kantakuzenos'a gözdağı verir.
Yenişehir'de Olof'a ait bir şey vardır. Olof her şeyi göze alıp onu almak için elinden geleni yapacaktır.
Olof'un sevgilisi Frigg hançerini Malhun Hatun'a doğrultmuştur. Malhun Hatun nasıl bir tehlikenin içindedir?
Bayındır Bey planlarına devam eder. Ahaliye Osman Bey iç savaşa sürüklemektedir kendilerini mesajını yaymaktadır.