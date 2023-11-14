Osman Bey yurduna hükmetmeye kalkanlara karşı nasıl bir hamle yapacak?

Osman Bey yurduna hükmetmeye kalkanlara karşı geri adım atmayacaktır. "Ya hürriyet ya kara toprak!" diyerek kararlılığını ortaya koyar. Osman Bey'in hamlesi ne olacaktır?
Söğüt'e yapılan büyük baskın haberi Uç Pazar'a yıldırım gibi düşer. Söğüt baskını nasıl durdurulacaktır?
Osman Bey'lerin sığındıkları mağaraya yaklaşmakta olanlar vardır. Osman Bey'leri mağarada bekleyen tehlike nedir?
Fütühata çıkan Mehmet Bey ve Orhan arasındaki gerilim devam eder. Mehmet Bey, Sancaksızlar'a Orhan'ı öldürme emri verir. Fakat hiç umulmadık bir şey olur. Orhan ve Mehmet'i bekleyen büyük tehlike nedir?
Osman Bey ve alpları Moğol'ların elinden kurtulmuştur. Osman Bey, Yenişehir'e dönmez. Moğollar'a baskın yapacaktır. Osman Bey'in Moğollar'ı alt etme planı nedir?
Holofira'yı pazarda gören Orhan Bey, bu durumdan hoşnut olmaz. Malhun Hatun ona Bizans'a güvenilmeyeceğini söyler. Holofira ve Orhan'ın arası bu sebeple açılacak mıdır?
136. Bölüm tanıtımı: https://www.atv.com.tr/kurulus-osman/136-bolum-2-fragman/izle
Yakup Bey baskın haberini alır almaz Yenişehir'e yola çıkar. Malhun Hatun, Yakup Bey'in, Osman Bey'in yokluğundan nemalanacağının farkındadır. Malhun Hatun Yakup Bey'lere karşı ne yapmayı düşünmektedir?