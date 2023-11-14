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Osman Bey yurduna hükmetmeye kalkanlara karşı nasıl bir hamle yapacak?

GİRİŞ TARİHİ: 14.11.2023, 11:33 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.11.2023, 11:42
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Osman Bey yurduna hükmetmeye kalkanlara karşı nasıl bir hamle yapacak?

Osman Bey yurduna hükmetmeye kalkanlara karşı geri adım atmayacaktır. "Ya hürriyet ya kara toprak!" diyerek kararlılığını ortaya koyar. Osman Bey'in hamlesi ne olacaktır?

Osman Bey yurduna hükmetmeye kalkanlara karşı nasıl bir hamle yapacak?

Söğüt'e yapılan büyük baskın haberi Uç Pazar'a yıldırım gibi düşer. Söğüt baskını nasıl durdurulacaktır?

Osman Bey yurduna hükmetmeye kalkanlara karşı nasıl bir hamle yapacak?

Osman Bey'lerin sığındıkları mağaraya yaklaşmakta olanlar vardır. Osman Bey'leri mağarada bekleyen tehlike nedir?

Osman Bey yurduna hükmetmeye kalkanlara karşı nasıl bir hamle yapacak?

Fütühata çıkan Mehmet Bey ve Orhan arasındaki gerilim devam eder. Mehmet Bey, Sancaksızlar'a Orhan'ı öldürme emri verir. Fakat hiç umulmadık bir şey olur. Orhan ve Mehmet'i bekleyen büyük tehlike nedir?

Osman Bey yurduna hükmetmeye kalkanlara karşı nasıl bir hamle yapacak?

Osman Bey ve alpları Moğol'ların elinden kurtulmuştur. Osman Bey, Yenişehir'e dönmez. Moğollar'a baskın yapacaktır. Osman Bey'in Moğollar'ı alt etme planı nedir?

Osman Bey yurduna hükmetmeye kalkanlara karşı nasıl bir hamle yapacak?

Kuruluş Osman yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de atv'de.

Osman Bey yurduna hükmetmeye kalkanlara karşı nasıl bir hamle yapacak?

Holofira'yı pazarda gören Orhan Bey, bu durumdan hoşnut olmaz. Malhun Hatun ona Bizans'a güvenilmeyeceğini söyler. Holofira ve Orhan'ın arası bu sebeple açılacak mıdır?

Osman Bey yurduna hükmetmeye kalkanlara karşı nasıl bir hamle yapacak?

136. Bölüm tanıtımı: https://www.atv.com.tr/kurulus-osman/136-bolum-2-fragman/izle

Osman Bey yurduna hükmetmeye kalkanlara karşı nasıl bir hamle yapacak?

Yakup Bey baskın haberini alır almaz Yenişehir'e yola çıkar. Malhun Hatun, Yakup Bey'in, Osman Bey'in yokluğundan nemalanacağının farkındadır. Malhun Hatun Yakup Bey'lere karşı ne yapmayı düşünmektedir?

Osman Bey yurduna hükmetmeye kalkanlara karşı nasıl bir hamle yapacak?

Yakup Bey'i Yenişehir'e hükmetmeye çalışması Orhan Bey'in hiç hoşuna gitmez. Yakup Bey ve Orhan Bey arasındaki gerilim nereye varacaktır?

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