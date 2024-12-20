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KURULUŞ OSMAN GALERİ

Osman Bey'in hafızalardan silinmeyen replikleri

GİRİŞ TARİHİ: 20.12.2024, 10:58 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.12.2024, 11:18
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Osman Bey'in hafızalardan silinmeyen replikleri

"En çok seven, en hızlı koşar."

Osman Bey'in hafızalardan silinmeyen replikleri

"Savaş bitecek, Türk beyleri barışacak!"

Osman Bey'in hafızalardan silinmeyen replikleri

"Gelen senden gelsin Bala'm..."

Osman Bey'in hafızalardan silinmeyen replikleri

"Ant olsun ki sana bunu kim ettiyse, doğduğuna pişman edeceğim!"

Osman Bey'in hafızalardan silinmeyen replikleri

"Cümle cihana derim ki ya devlet başa ya kuzgun leşe!"

Osman Bey'in hafızalardan silinmeyen replikleri

"Bu topraklarda adaleti ben sağlarım"

Osman Bey'in hafızalardan silinmeyen replikleri

"Bin kişi uyurken bir kişi uyumayacak, bin kişi tokken bir kişi aç olacak"

Osman Bey'in hafızalardan silinmeyen replikleri

"Türk bir olup tek bir sancak altında buluştukça, Türk'ün bileğini hiç kimse bükemez!"

Osman Bey'in hafızalardan silinmeyen replikleri

"Buraya bedel ödemeye değil, bedel ödetmeye geldim."

Osman Bey'in hafızalardan silinmeyen replikleri

"Biz iyiliği de kötülüğü de karşılıksız koyamayız!"

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