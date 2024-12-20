Osman Bey'in hafızalardan silinmeyen replikleri

'En çok seven, en hızlı koşar.' 'Savaş bitecek, Türk beyleri barışacak!' 'Gelen senden gelsin Bala'm...' 'Ant olsun ki sana bunu kim ettiyse, doğduğuna pişman edeceğim!' 'Cümle cihana derim ki ya devlet başa ya kuzgun leşe!' 'Bu topraklarda adaleti ben sağlarım' 'Bin kişi uyurken bir kişi uyumayacak, bin kişi tokken bir kişi aç olacak' 'Türk bir olup tek bir sancak altında buluştukça, Türk'ün bileğini hiç kimse bükemez!' 'Buraya bedel ödemeye değil, bedel ödetmeye geldim.' 'Biz iyiliği de kötülüğü de karşılıksız koyamayız!' 'Türk'ün ikbalini nefsi için küffarla iş tutanlar değil, küffara kafa tutanlar belirleyecek!' 'Çakalın inine kurt gibi dalacağız!' 'Bizim topraklarımıza geldiğiniz müddetçe biz her daim keskin pusat olacağız! 'Emanetleri sağ salim bulmayı sen bize nasip eyle...' 'Akrebin deliğine dahi soksalar orayı patlatacağız, hepsini alacağız!' 'Karadin Kalesi gayrı Kayı'nın mülküdür!' 'Cihanı titretecek bir devlet olmak gerek!' 'Ant olsun ki bizim kutsalımıza göz dikenlerle her daim savaşacağız!' 'Sana ve Resûlüne uzanan eli, dili koparıp atarız Yarabbi...' 'Bu topraklarda yine bir bela kopar, bakalım ardından kim çıkacak!' 'Türk'ün kolu bükülmez, Türk'ün gücü tükenmez!' 'Cüretim doğuştan, cesaretim ezelden!' 'Kan ile hüküm süren, kan ile muamele görür.' 'Kurtla oyun, kanla biter.' 'Şehadeti bilen asla yenilmez. Benimle birlikte şehadete yürümeye var mısınız?' 'Zalimler için yaşasın cehennem!' 'Ya teslim olacaklar ya da kan kusacaklar!' 'Birinizi değil, bininizi gebertsek içimiz soğumaz!' 'Elhamdülillâh, hepsini gömecek toprağımız var!' 'Ben Türk'ün Oğuz soyundan, Kayı boyundan devletlü Osman Bey!' 'Devlet onlar için, onlar devlet için varlar!' 'Tuzak kuranların, tuzaklarını başlarına yıkacağız!' 'Bir tarafta kızım, bir tarafta toprağım... İkisini de vermem!' 'O maskenin altındaki yüzünü iki parçaya böleceğim!' 'Ailemden evvel ben, evvel beni geçmen lazım!' 'Toy bitmiştir, av vaktidir!' 'Hainlik elbette karşılıksız kalmayacak!' 'Gayrı hepinizle savaştayız!' 'Cümleniz gelse de beni asla yıkamazsınız!' 'Gel soysuz! Sen benim pusatımın tadını çok iyi bilirsin!' 'Türk öksüz kalır ama yurtsuz asla olmaz!' 'Akhisar'ı Türk'ün yurdu yapmadan asla durmayacağız!' 'Benim sabrımı zorlama, Osman hiçbir isteğinizi kabul etmez!' 'Fetihler yalnızca kaleler için değildir, evvela gönüller içindir...' 'Cenkte galibiyeti getiren erin çokluğu değildir, cenkte zaferi getiren yürektir!' 'Adalet terazisini sabırla kurmak gerek...' 'Gayrı vakit geldi. Bugün bizim için en kutlu gündür...' 'Sefer bizim, zafer Allah'ındır...' 'Bizim seferlerimiz senin gibi anaların dualarıyla zafere ulaşacak...' 'Bütün dünya üstüme çökse de sana vereceğim yalnızca kan ve kemik olacak!'