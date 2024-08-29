Kuruluş Osman Çarşamba atv'de!
Orhan Bey babasının yolundan ilerlemektedir. Karacahisar'ın Beyidir. Orhan Bey, Osman Bey'in postu için en güçlü adaydır. Stratejik zekasıyla öne çıkan Orhan Bey, savaşı sadece fiziksel güç olarak değil bir akıl mücadelesi olarak görmektedir. Bunun için orduyu güçlendirme adımları atacak ve akıl oyunlarıyla birçok düşmanını alt edecektir.
Karesi Bey'liğinin beyidir. Güçlü, gözü kara ve lider ruhlu bir beydir. Kendisini Anadolu'nun hükümdarı olacak kalibrede görmektedir. İleri görüşlü bir liderdir. Sağlam adımları ile açık bırakmadan düşmanlarını hata yaptırmaya zorlar.
Alaeddin dedesi Edebalı'nın tedrisatından geçerken ahilerden ve annesinden silah eğitimi almış ve kendini bu alanda çok iyi eğitmiştir. Savaşçılığını zekasıyla desteklemekte, silah kullanmada usta olmasının yanında çevikliği sayesinde kendinden çok daha güçlü savaşçılara karşı fiziksel özelliklerini avantaja dönüştürmeyi bilmektedir. Daha ağırbaşlı olan Alaeddin her meseleye soğukkanlı yaklaşmakta akılcı çözümler bulmaktadır.
Uçlardaki bütün tekfurlukların başındaki bölge komutanıdır. Kendi halkına karşı oldukça merhametli ve adaletli davranır. Büyük bir Türk düşmanlığı vardır. Daima stratejik davranır. Usta bir savaşçı olmasının yanı sıra siyasi bir dehadır.
Fatma Hatun'un neşeli bir yapısı vardır. Cıvıl cıvıldır, yerinde duramaz. Meraklıdır; ailesinin sorunlarıyla ilgilenir. Onları çözmek için uğraşır. Osman Bey'in sır küpüdür. Fatma Hatun, ağabeylerine çok bağlıdır.
Yakup Bey'in kızıdır. Soğukkanlı ve tedbirlidir. Asla duygularıyla hareket etmez. Babası Yakup Bey'e sadıktır. Devletinin ikbali ve mutluluğunu çok önemser. Bunun için yapmayacağı şey yoktur.
Alımlı, güzel ve hırslı bir kadındır. Güç aşığıdır. Oldukça zekidir. Ustaca at biner ve kılıç kullanır. Keçilişah Beyliği'nin hatundur. Kocası öldükten sonra beylik postuna kendisi oturmuştur. Kardeşi Yusuf'tan başka kimsesi yoktur. Hedefi beyliği büyütmek ve gücüne güç şanına şan katmaktır.
Kızılçınaroğulları Beyliği'nin hatunudur. Beylik ona babasından kalmıştır. O da beyliği kocası Bayhan Bey'in idaresine vermiştir. Kocası Bayhan Bey'e ve oğlu Saruca'ya oldukça düşkündür.
Konağın mutfağında görevlidir. Osman Bey konağının neşesidir, sıcak kanlıdır. Sevgisiyle herkesi kucaklayabilecek bir kadındır. Konaktan ve çocuklardan sorumludur. Çok güzel yemekler yapar. Mutfaktan kahkaha sesleri eksik kalmaz.
Mert, güçlü, sadık ve zeki bir adamdır. Kayı Obası'nda seyistir. Bir seyiste olmasına şaşılacak derecede iyi bir savaşçı ve stratejisttir. Çok büyük bir sır saklamaktadır. Günü geldiğinde bu sırrın açığa çıkışı hem Osman Bey hem de Kayılar için büyük bir şaşkınlığa ve değişime sebep olacaktır.
Keçilişah Beyliği'nin savaşçısıdır. Siyasetle ilgisi yoktur. Ablası Begüm Hatun üzerine titrediği için şımarık bir yapısı vardır. En büyük zaafı ablasıdır. Ablasının sözünden çıkmaz.
Kızılçınaroğulları Beyi'nin oğlu olarak cesur görünmeye çalışsa da aslında çok korkak, sinsi ve çıkarcıdır. Annesine çok düşkündür. İyi bir manipülatiftir. İnsanları parmağında oynatmayı sever.
Kızılçınaroğulları Beyliği'nin beyidir. İç güveysi olarak gelmiş beyliğin başına geçmiştir. Sinsi, çıkarcı, menfaatperest bir karakterdir. Çok varlıklıdır ancak bir o kadar da cimridir. Tersi terstir.
Osman Bey'in divanında bulunan soyu Kınıklara dayanan hırslı bir beydir Gencer. Selçuklu'nun yıkılmasının ardından Osman Bey'e biat etmiştir.
Cerkutay ve Ülgen'in oğludur. Ebeveynleri kadar muzip ve eğlenceli karakterdir. Obanın neşesidir. Çok bilmiştir… Bu tavrı ile alpların eğlencesi olur.
İlbay'ın kızıdır. Oldukça akıllı, dilbaz bir çocuktur. Obadaki en yakın arkadaşı Gazi'dir. Büyümüş de küçülmüş diye tabir edilebilir. Babasından başka kimsesi yoktur. Bu sebeple babasına çok düşkündür.