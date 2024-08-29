canli-yayin
CANLI YAYIN
Karadut
11
BİLDİRİMLER
  • Kör Nokta
    Kör Nokta YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı - 2. Fragman
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Kim Milyoner Olmak İster?
    Kim Milyoner Olmak İster? YENİ BÖLÜM
  • Karadut - 3. Fragman
    Karadut YENİ FRAGMAN
  • Karadut - 2. Fragman
    Karadut YENİ FRAGMAN
  • Karadut
    Karadut YENİ FRAGMAN
CANLI YAYIN

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ

 BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ
Kuruluş Osman

KURULUŞ OSMAN

Kuruluş Osman Çarşamba atv'de!

Kuruluş Osman Oyuncu Kadrosu – Kuruluş Osman Oyuncuları

Burak Özçivit

Burak Özçivit

Osman Bey

Ertuğrul Gazi'nin oğlu olan Osman Bey, Kayı Obası'nın beyidir. Malhun Hatun'la olan evliliğinden Orhan Bey, Bala Hatun'la yaptığı evlilikten Alaeddin Bey dünyaya gelmiştir. Kararlı ve güçlü yapısıyla düşmanlarıyla mücadele eden Osman Bey, devlet olma hayaliyle birbiri ardına fetih yapar. Osman Bey'in kararlılığı Kayı Obası'nın günden güne büyümesini sağlar. Adaletiyle bilinen Osman Bey, yeri geldiğinde stratejik hamleleriyle de düşmanı alt etmeyi başarır.
Özge Törer

Özge Törer

Bala Hatun

Osman Bey'in eşi olan Bala Hatun, aynı zamanda Şeyh Edebalı'nın kızıdır. Alaeddin Bey'in annesi olan Bala Hatun, Bacıyan-ı Rum teşkilatının başıdır. Fetih ve savaşlarda ön safta olan Bala Hatun, Osman Bey'in en büyük destekçilerindendir. Kayı Obası'nın en güçlü kadınlarından olan Bala Hatun, Osman Bey'e bağlılığını sürdürmüştür.
Emre Bey

Emre Bey

Orhan Bey

Orhan Bey babasının yolundan ilerlemektedir. Karacahisar'ın Beyidir. Orhan Bey, Osman Bey'in postu için en güçlü adaydır. Stratejik zekasıyla öne çıkan Orhan Bey, savaşı sadece fiziksel güç olarak değil bir akıl mücadelesi olarak görmektedir. Bunun için orduyu güçlendirme adımları atacak ve akıl oyunlarıyla birçok düşmanını alt edecektir.

Ali Sürmeli

Ali Sürmeli

Karesi Bey

Karesi Bey'liğinin beyidir. Güçlü, gözü kara ve lider ruhlu bir beydir. Kendisini Anadolu'nun hükümdarı olacak kalibrede görmektedir. İleri görüşlü bir liderdir. Sağlam adımları ile açık bırakmadan düşmanlarını hata yaptırmaya zorlar.

Çağrı Şensoy

Çağrı Şensoy

Cerkutay

Moğol komutanı Balgay'ın askeri olan Cerkutay, sonradan Osman Bey'in yanına geçmiştir. Cerkutay, Osman Bey'in alpları arasında yer alırken İslamiyeti seçerek Müslüman olmuştur. Sürekli yiyip içen ve Osman Bey'e sadakatini kaybetmeyen Cerkutay, savaşlarda en ön saflarda yer alır.
Yiğit Uçan

Yiğit Uçan

Boran

Osman Bey'in yakın arkadaşlarından ve onun sadık alplarından biridir. Gözü pek, cesur ve korkusuz bir alp olan Boran Alp, Kayı'nın da sevilen isimlerindendir. Boran Alp, karısı Gonca Hatun'u öldüren Julia'dan intikamını almıştır.
Ömer Faruk Aran

Ömer Faruk Aran

Alaeddin Bey

Alaeddin dedesi Edebalı'nın tedrisatından geçerken ahilerden ve annesinden silah eğitimi almış ve kendini bu alanda çok iyi eğitmiştir. Savaşçılığını zekasıyla desteklemekte, silah kullanmada usta olmasının yanında çevikliği sayesinde kendinden çok daha güçlü savaşçılara karşı fiziksel özelliklerini avantaja dönüştürmeyi bilmektedir. Daha ağırbaşlı olan Alaeddin her meseleye soğukkanlı yaklaşmakta akılcı çözümler bulmaktadır.

Özgür Çevik

Özgür Çevik

Komutan Lucas

Uçlardaki bütün tekfurlukların başındaki bölge komutanıdır. Kendi halkına karşı oldukça merhametli ve adaletli davranır. Büyük bir Türk düşmanlığı vardır. Daima stratejik davranır. Usta bir savaşçı olmasının yanı sıra siyasi bir dehadır.

Leya Kırşan

Leya Kırşan

Fatma Hatun

Fatma Hatun'un neşeli bir yapısı vardır. Cıvıl cıvıldır, yerinde duramaz. Meraklıdır; ailesinin sorunlarıyla ilgilenir. Onları çözmek için uğraşır. Osman Bey'in sır küpüdür. Fatma Hatun, ağabeylerine çok bağlıdır.

Ecem Sena Bayır

Ecem Sena Bayır

Holofira

Bir Tekfur kızıdır. Küçük yaşta babası öldürülmüştür. Karakterini şekillendiren en büyük etken babasının öldürülüşü ve yokluğudur! Bunu tölere etmek için hep güçlü durmak zorunda kalmıştır. Holofira yalnız bir çocukluk geçirmiş, yalnız bir genç kız olmuştur. Kimseye güvenmez. Kendi kendini korumak için dövüş öğrenmiştir. Çok iyi kılıç kullanır. Binicilikte de mahirdir. Bir prensesten ziyade bir savaşçı gibi yetiştirmiştir kendisini.
Belgin Şimşek

Belgin Şimşek

Gonca Hatun

Yakup Bey'in kızıdır. Soğukkanlı ve tedbirlidir. Asla duygularıyla hareket etmez. Babası Yakup Bey'e sadıktır. Devletinin ikbali ve mutluluğunu çok önemser. Bunun için yapmayacağı şey yoktur.

Buçe Buse Kahraman

Buçe Buse Kahraman

Begüm Hatun

Alımlı, güzel ve hırslı bir kadındır. Güç aşığıdır. Oldukça zekidir. Ustaca at biner ve kılıç kullanır. Keçilişah Beyliği'nin hatundur. Kocası öldükten sonra beylik postuna kendisi oturmuştur. Kardeşi Yusuf'tan başka kimsesi yoktur. Hedefi beyliği büyütmek ve gücüne güç şanına şan katmaktır.

Feyza Işık

Feyza Işık

Hazal Hatun

Kızılçınaroğulları Beyliği'nin hatunudur. Beylik ona babasından kalmıştır. O da beyliği kocası Bayhan Bey'in idaresine vermiştir. Kocası Bayhan Bey'e ve oğlu Saruca'ya oldukça düşkündür.

Begüm Çağla Taşkın

Begüm Çağla Taşkın

Ülgen Hatun

Konağın mutfağında görevlidir. Osman Bey konağının neşesidir, sıcak kanlıdır. Sevgisiyle herkesi kucaklayabilecek bir kadındır. Konaktan ve çocuklardan sorumludur. Çok güzel yemekler yapar. Mutfaktan kahkaha sesleri eksik kalmaz.

Ekin Mert Daymaz

Ekin Mert Daymaz

İlbay

Mert, güçlü, sadık ve zeki bir adamdır. Kayı Obası'nda seyistir. Bir seyiste olmasına şaşılacak derecede iyi bir savaşçı ve stratejisttir. Çok büyük bir sır saklamaktadır. Günü geldiğinde bu sırrın açığa çıkışı hem Osman Bey hem de Kayılar için büyük bir şaşkınlığa ve değişime sebep olacaktır.

Ali Önsöz

Ali Önsöz

Yusuf

Keçilişah Beyliği'nin savaşçısıdır. Siyasetle ilgisi yoktur. Ablası Begüm Hatun üzerine titrediği için şımarık bir yapısı vardır. En büyük zaafı ablasıdır. Ablasının sözünden çıkmaz.

Erdem Şanlı

Erdem Şanlı

Saruca

Kızılçınaroğulları Beyi'nin oğlu olarak cesur görünmeye çalışsa da aslında çok korkak, sinsi ve çıkarcıdır. Annesine çok düşkündür. İyi bir manipülatiftir. İnsanları parmağında oynatmayı sever.

Taner Ertürkler

Taner Ertürkler

Bayhan Bey

Kızılçınaroğulları Beyliği'nin beyidir. İç güveysi olarak gelmiş beyliğin başına geçmiştir. Sinsi, çıkarcı, menfaatperest bir karakterdir. Çok varlıklıdır ancak bir o kadar da cimridir. Tersi terstir.

Fatih Ayhan

Fatih Ayhan

Baysungur

Osman Bey'in yakın alplarından biridir. Sadık, akıllı, usta bir savaşçıdır. Düşmanın içine rahatça sızabilecek stratejik dehaya sahiptir. Tam bir vazife adamıdır. Bütün ömrünü Osman Bey'in kutlu davasına hizmete adamıştır.
Yıldırım Gücük

Yıldırım Gücük

Gencer Bey

Osman Bey'in divanında bulunan soyu Kınıklara dayanan hırslı bir beydir Gencer. Selçuklu'nun yıkılmasının ardından Osman Bey'e biat etmiştir.

Ali Osman Arıkbaş

Ali Osman Arıkbaş

Gazi

Cerkutay ve Ülgen'in oğludur. Ebeveynleri kadar muzip ve eğlenceli karakterdir. Obanın neşesidir. Çok bilmiştir… Bu tavrı ile alpların eğlencesi olur.

Ekin Pasvanoğlu

Ekin Pasvanoğlu

Ayşe

İlbay'ın kızıdır. Oldukça akıllı, dilbaz bir çocuktur. Obadaki en yakın arkadaşı Gazi'dir. Büyümüş de küçülmüş diye tabir edilebilir. Babasından başka kimsesi yoktur. Bu sebeple babasına çok düşkündür.

Alkan Kızılırmak

Alkan Kızılırmak

Magnus

Prusa Kalesi'nin komutanıdır. Oldukça fevri ve savaşçı bir yapısı vardır.

ARAMA
CANLI YAYIN