Ertuğrul Gazi'nin oğlu olan Osman Bey, Kayı Obası'nın beyidir. Malhun Hatun'la olan evliliğinden Orhan Bey, Bala Hatun'la yaptığı evlilikten Alaeddin Bey dünyaya gelmiştir. Kararlı ve güçlü yapısıyla düşmanlarıyla mücadele eden Osman Bey, devlet olma hayaliyle birbiri ardına fetih yapar. Osman Bey'in kararlılığı Kayı Obası'nın günden güne büyümesini sağlar. Adaletiyle bilinen Osman Bey, yeri geldiğinde stratejik hamleleriyle de düşmanı alt etmeyi başarır.

Burak Özçivit Osman Bey Ertuğrul Gazi'nin oğlu olan Osman Bey, Kayı Obası'nın beyidir. Malhun Hatun'la olan evliliğinden Orhan Bey, Bala Hatun'la yaptığı evlilikten Alaeddin Bey dünyaya gelmiştir. Kararlı ve güçlü yapısıyla düşmanlarıyla mücadele eden Osman Bey, devlet olma hayaliyle birbiri ardına fetih yapar. Osman Bey'in kararlılığı Kayı Obası'nın günden güne büyümesini sağlar. Adaletiyle bilinen Osman Bey, yeri geldiğinde stratejik hamleleriyle de düşmanı alt etmeyi başarır.

Osman Bey'in eşi olan Bala Hatun, aynı zamanda Şeyh Edebalı'nın kızıdır. Alaeddin Bey'in annesi olan Bala Hatun, Bacıyan-ı Rum teşkilatının başıdır. Fetih ve savaşlarda ön safta olan Bala Hatun, Osman Bey'in en büyük destekçilerindendir. Kayı Obası'nın en güçlü kadınlarından olan Bala Hatun, Osman Bey'e bağlılığını sürdürmüştür.

Özge Törer Bala Hatun Osman Bey'in eşi olan Bala Hatun, aynı zamanda Şeyh Edebalı'nın kızıdır. Alaeddin Bey'in annesi olan Bala Hatun, Bacıyan-ı Rum teşkilatının başıdır. Fetih ve savaşlarda ön safta olan Bala Hatun, Osman Bey'in en büyük destekçilerindendir. Kayı Obası'nın en güçlü kadınlarından olan Bala Hatun, Osman Bey'e bağlılığını sürdürmüştür.

Orhan Bey babasının yolundan ilerlemektedir. Karacahisar'ın Beyidir. Orhan Bey, Osman Bey'in postu için en güçlü adaydır. Stratejik zekasıyla öne çıkan Orhan Bey, savaşı sadece fiziksel güç olarak değil bir akıl mücadelesi olarak görmektedir. Bunun için orduyu güçlendirme adımları atacak ve akıl oyunlarıyla birçok düşmanını alt edecektir.

Osman Bey'in yakın arkadaşlarından ve onun sadık alplarından biridir. Gözü pek, cesur ve korkusuz bir alp olan Boran Alp, Kayı'nın da sevilen isimlerindendir. Boran Alp, karısı Gonca Hatun'u öldüren Julia'dan intikamını almıştır.

Yiğit Uçan Boran Osman Bey'in yakın arkadaşlarından ve onun sadık alplarından biridir. Gözü pek, cesur ve korkusuz bir alp olan Boran Alp, Kayı'nın da sevilen isimlerindendir. Boran Alp, karısı Gonca Hatun'u öldüren Julia'dan intikamını almıştır.

Alaeddin dedesi Edebalı'nın tedrisatından geçerken ahilerden ve annesinden silah eğitimi almış ve kendini bu alanda çok iyi eğitmiştir. Savaşçılığını zekasıyla desteklemekte, silah kullanmada usta olmasının yanında çevikliği sayesinde kendinden çok daha güçlü savaşçılara karşı fiziksel özelliklerini avantaja dönüştürmeyi bilmektedir. Daha ağırbaşlı olan Alaeddin her meseleye soğukkanlı yaklaşmakta akılcı çözümler bulmaktadır.