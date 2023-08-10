Maraşlı ve Mahur'un aşkı ❤️

Maraşlı: ''Tarih 8 Mart için 2021 Mahur Hanım başka memlekete gitti.'' Maraşlı: ''Onunla birlikte dünyanın en güzel bakan gözleri de gitti.'' Maraşlı: ''Dünyanın en güzel kokusu gitti herşey bitti.'' Maraşlı: ''Geri dönmez artık o kadar şey yaşamış insan geri döner mi hiç?'' Mahur: ''Gidemedim...'' Maraşlı: ''Ben sizi bir daha göremeyeceğim sandım!'' Mahur: ''Gördün ama pek sevinmiş gibi de değilsin!'' Maraşlı: ''Olur mu öyle şey çok sevindim çok sevindim de ben öyle şeyleri çok beceremem!'' Mahur: ''Nasıl şeyleri öpüşmek gibi mi mesela?'' Maraşlı: ''Eski sevgilinmiş galiba öyle mi?'' Mahur: ''Yani bir kaç defa dışarı çıktık diyelim'' Maraşlı: ''Dışarı nereye çıktınız bayan?'' Maraşlı: ''Hoşlaşmadım kendisinden yılışık bir tipe benziyor!'' Mahur: ''Hiç de yılışık değildir gayet tatlı ve eğlenceli biri tanısan seversin.'' Mahur: ''Niye susuyorsun kızgın mısın sen bana ferit yüzünden?'' Maraşlı: ''Senin geçmişin beni ilgilendirmiyor!'' Mahur: ''İyi ilgilendirmesin. Ecem kekledi zaten seni Ferit benim eski sevgilim falan değil.'' Maraşlı: '' Vallaha mı? Tamam kapatalım bu konuyu artık'' Mahur: ''Birşey söyliyeyim mi sen hiç aşıkmışsın gibi davranmıyorsun!'' Maraşlı: ''Aşk hazmedilmesi zor bir duygu. Dinliyorum!'' Mahur: ''Neyi dinliyorsun?'' Maraşlı: ''Kendimi, için diyor yanıyor diyor ama ateşin serin...'' Mahur: ''Pişman mısın pişman gibi konuşuyorsun çünkü?'' Maraşlı: ''Hayır pişman değilim sen de biliyorsun ki ani oldu biraz!'' Maraşlı: ''İkimiz içinde zaman lazım.'' Mahur: ''Gerçekten babama inandın mı?'' Maraşlı: ''Adam aşık olmuş!'' Maraşlı: ''Aşk akıl işi değil bayan, aşkın mekanı gönüldür!'' Mahur: ''Sana birşey diyeyim mi?'' Mahur: ''Sen hayatıma girmeden önce herşey çok sıkıcıydı heyecan kattın hayatıma'' Maraşlı: ''Ben sadece sizi korudum'' Mahur: ''Gitme bu gece bir yere burada kal!'' Maraşlı: ''Kalamam Zeliş evde...'' Maraşlı: ''Ben gideyim böyle olmaz Aziz Bey haklı çıkar kurda kuzu emanet etmiş gibi...'' Maraşlı: ''Yeniyiz ya böyle ağırdan almak gerekiyor gibi geliyor yanlış geliyor yani!'' Mahur: ''Kalbin mi söylüyor bunları...'' Mahur: ''Tamam ağırdan alalım dediğin gibi yavaş olalım!'' Mahur: ''Bakalım kalbimizin sesini duymadan ne kadar dayanabileceğiz!'' Maraşlı: ''Sesini duymak istedimde!'' Mahur: ''Sesini özledim dedin!'' Mahur: ''Beni anneme götürür müsün mezarlığa?'' Maraşlı: ''Götürürüm tabi görevim değil mi?'' Maraşlı: ''Gerekirse senin için canımı veririm!''