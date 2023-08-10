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MARAŞLI GALERİ

Maraşlı ve Mahur'un aşkı ❤️

GİRİŞ TARİHİ: 10.08.2023, 15:37 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.08.2023, 16:03
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Maraşlı ve Mahur'un aşkı ❤️

Maraşlı: ''Tarih 8 Mart için 2021 Mahur Hanım başka memlekete gitti.''

Maraşlı ve Mahur'un aşkı ❤️

Maraşlı: ''Onunla birlikte dünyanın en güzel bakan gözleri de gitti.''

Maraşlı ve Mahur'un aşkı ❤️

Maraşlı: ''Dünyanın en güzel kokusu gitti herşey bitti.''

Maraşlı ve Mahur'un aşkı ❤️

Maraşlı: ''Geri dönmez artık o kadar şey yaşamış insan geri döner mi hiç?''

Maraşlı ve Mahur'un aşkı ❤️

Mahur: ''Gidemedim...''

Maraşlı ve Mahur'un aşkı ❤️

Maraşlı: ''Ben sizi bir daha göremeyeceğim sandım!''

Maraşlı ve Mahur'un aşkı ❤️

Mahur: ''Gördün ama pek sevinmiş gibi de değilsin!''

Maraşlı ve Mahur'un aşkı ❤️

Maraşlı: ''Olur mu öyle şey çok sevindim çok sevindim de ben öyle şeyleri çok beceremem!''

Maraşlı ve Mahur'un aşkı ❤️

Mahur: ''Nasıl şeyleri öpüşmek gibi mi mesela?''

Maraşlı ve Mahur'un aşkı ❤️

Maraşlı: ''Eski sevgilinmiş galiba öyle mi?''

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