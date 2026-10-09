6. Bölüm Foto Galeri

Aras, yeni hisseleriyle limanın yönetim kurulunun başına geçse de Esved'in beklenmedik hamlesi, zaferin o kadar da kolay gelmeyeceğini gösterir.
Cemre, Toprak'ın Kıbrıs'ta Aras ve onu gördüğünü öğrendiğinde Tarsus'taki vaktinin dolduğuna inanır ve gitmeye karar verir.
Cemre'den gizlice Hozan Konağı'nda işe başlayan Mert, Eslem'in planıyla büyük bir kavganın eşiğine gelir.
Öte yandan Toprak, artık Tarsus'tayken ve Cemre'ye hiç olmadığı kadar yakınken; karşısına çıkan sürpriz bir isim, tüm dengeleri altüst edecektir.
Oyuncular : Kubilay Aka (Aras), Hafsanur Sancaktutan (Cemre), Bertan Asllani (Toprak) Mehmet Özgür (Esved), Zeyno Eracar (Behiye), Ulviye Karaca (Hafsa), Tülin Özen (Suna), Halil Babür (Selçuk), Haki Biçici (Rıza), Can Bartu Aslan (Mert), Zehra Kelleci (Gülcan), Merve Şeyma Zengin (Eslem), Selin Köseoğlu (Hülya) Berna Cındıl (Defne), Mehmet Avcı (Cahit), Engin Yüksel (Seyit), Taha Baran Özbek (Poyraz).