MERCAN KÖŞK GALERİ

6. Bölüm Foto Galeri

Mercan Köşk'te ayrılık rüzgarları...

Cemre'nin veda kararı Aras'ı sarsacak!

GİRİŞ TARİHİ: 09.10.2026 11:26 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.10.2026 11:35
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
6. Bölüm Foto Galeri

Aras, yeni hisseleriyle limanın yönetim kurulunun başına geçse de Esved'in beklenmedik hamlesi, zaferin o kadar da kolay gelmeyeceğini gösterir.

6. Bölüm Foto Galeri

Cemre, Toprak'ın Kıbrıs'ta Aras ve onu gördüğünü öğrendiğinde Tarsus'taki vaktinin dolduğuna inanır ve gitmeye karar verir.

6. Bölüm Foto Galeri

Ancak Aras için bu veda kolay olmayacaktır.

6. Bölüm Foto Galeri

Cemre'den gizlice Hozan Konağı'nda işe başlayan Mert, Eslem'in planıyla büyük bir kavganın eşiğine gelir.

6. Bölüm Foto Galeri

Behiye ise hamleleriyle hedefine adım adım yaklaşmaktadır.

6. Bölüm Foto Galeri

Öte yandan Toprak, artık Tarsus'tayken ve Cemre'ye hiç olmadığı kadar yakınken; karşısına çıkan sürpriz bir isim, tüm dengeleri altüst edecektir.

6. Bölüm Foto Galeri

Oyuncular                : Kubilay Aka (Aras), Hafsanur Sancaktutan (Cemre), Bertan Asllani (Toprak) Mehmet Özgür (Esved), Zeyno Eracar (Behiye), Ulviye Karaca (Hafsa), Tülin Özen (Suna), Halil Babür (Selçuk), Haki Biçici (Rıza), Can Bartu Aslan (Mert), Zehra Kelleci (Gülcan), Merve Şeyma Zengin (Eslem), Selin Köseoğlu (Hülya) Berna Cındıl (Defne), Mehmet Avcı (Cahit), Engin Yüksel (Seyit), Taha Baran Özbek (Poyraz).

6. Bölüm Foto Galeri

Hikaye&Senaryo : Ahunur Serdaroğlu, Attila Özel, Nalan Savaş Merter, Nuriye Bilici

6. Bölüm Foto Galeri

Yönetmen                : Yahya Samancı

DİĞER GALERİLER

ARAMA
CANLI YAYIN