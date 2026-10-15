MERCAN KÖŞK GALERİ

7. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 15.10.2026 11:40 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.10.2026 15:15
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7. Bölüm Foto Galeri

Cemre, Toprak'ın Tarsus'ta olduğunu öğrenince gitmekten vazgeçer; Aras'la birlikte Toprak'ın peşine düşer.

7. Bölüm Foto Galeri

Selçuk, Eslem'in "çocuğun babasının Toprak olduğu" yalanını öğrenince kritik bir hamle yapar.

7. Bölüm Foto Galeri

Gülcan, karşılaştığı gerçekle hayatını değiştirecek bir dönüm noktasına gelir.

7. Bölüm Foto Galeri

Esved Hozan için ise yolun sonu gözükmektedir.

7. Bölüm Foto Galeri

Aras ve Toprak nihayet karşı karşıya gelirken, Cemre yüzünden aralarındaki gerilim zirveye tırmanır.

7. Bölüm Foto Galeri

Babasının katiliyle yüzleşen Cemre, bir yandan da Toprak'la büyük bir hesaplaşma yaşayacak ve hayatının en önemli kararını verecektir.

7. Bölüm Foto Galeri

Oyuncular : Kubilay Aka (Aras), Hafsanur Sancaktutan (Cemre), Bertan Asllani (Toprak) Mehmet Özgür (Esved), Zeyno Eracar (Behiye), Ulviye Karaca (Hafsa), Tülin Özen (Suna), Halil Babür (Selçuk), Haki Biçici (Rıza), Can Bartu Aslan (Mert), Zehra Kelleci (Gülcan), Merve Şeyma Zengin (Eslem), Selin Köseoğlu (Hülya) Berna Cındıl (Defne), Mehmet Avcı (Cahit), Engin Yüksel (Seyit), Taha Baran Özbek (Poyraz).

7. Bölüm Foto Galeri

Hikaye&Senaryo: Ahunur Serdaroğlu, Attila Özel, Nalan Savaş Merter, Nuriye Bilici

7. Bölüm Foto Galeri

Yönetmen: Yahya Samancı

7. Bölüm Foto Galeri

Yapım: FARO & Sinehane

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