7. Bölüm Foto Galeri

Cemre, Toprak'ın Tarsus'ta olduğunu öğrenince gitmekten vazgeçer; Aras'la birlikte Toprak'ın peşine düşer.
Aras ve Toprak nihayet karşı karşıya gelirken, Cemre yüzünden aralarındaki gerilim zirveye tırmanır.
Babasının katiliyle yüzleşen Cemre, bir yandan da Toprak'la büyük bir hesaplaşma yaşayacak ve hayatının en önemli kararını verecektir.
Oyuncular : Kubilay Aka (Aras), Hafsanur Sancaktutan (Cemre), Bertan Asllani (Toprak) Mehmet Özgür (Esved), Zeyno Eracar (Behiye), Ulviye Karaca (Hafsa), Tülin Özen (Suna), Halil Babür (Selçuk), Haki Biçici (Rıza), Can Bartu Aslan (Mert), Zehra Kelleci (Gülcan), Merve Şeyma Zengin (Eslem), Selin Köseoğlu (Hülya) Berna Cındıl (Defne), Mehmet Avcı (Cahit), Engin Yüksel (Seyit), Taha Baran Özbek (Poyraz).