Mercan Köşk 5. Bölümde neler oldu?

Aras ve Cemre'nin yakınlığını gördükten sonra Aras'a duyduğu öfke daha da büyüyen Toprak'ın dönüşü, hem Mercandağ hem de Hozan ailesi için yaklaşan büyük hesaplaşmanın habercisi oldu. Bölümün finaline Toprak'ın lunaparkta Çınar'a görünmesi damga vururken, yeni bölümde Toprak'ın nasıl ve ne zaman herkesin karşısına çıkacağı merak konusu oldu.