ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

15 Şubat'ta Müge Anlı'da neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 15.02.2022, 14:35 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.02.2022, 14:42
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
15 Şubat'ta Müge Anlı'da neler oldu?

Safiye Çallı'ya pahalıya patlayan türkücü aşkı

15 Şubat'ta Müge Anlı'da neler oldu?

İnandı, güvendi aynı hüsrandan kaçamadı

15 Şubat'ta Müge Anlı'da neler oldu?

Evinden ve eşyalarından olan Abdullah Şenel

15 Şubat'ta Müge Anlı'da neler oldu?

Hikayeleri farklı, şikayetleri aynıydı

15 Şubat'ta Müge Anlı'da neler oldu?

Metin Kahraman'dan Abdullah Şenel'e tavsiyeler

15 Şubat'ta Müge Anlı'da neler oldu?

Cüneyt'ten, Safiye'ye videolu yanıt

15 Şubat'ta Müge Anlı'da neler oldu?

''Sevgilimi ne paraya ne arabaya değişirim'' demişti

15 Şubat'ta Müge Anlı'da neler oldu?

Selahattin Kayım canlı yayında

15 Şubat'ta Müge Anlı'da neler oldu?

''İki dünya bir araya gelse bir daha görüşmem''

15 Şubat'ta Müge Anlı'da neler oldu?

''25 yıllık evliliğimde sürekli şiddet gördüm''

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN