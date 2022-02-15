15 Şubat'ta Müge Anlı'da neler oldu?

Safiye Çallı'ya pahalıya patlayan türkücü aşkı İnandı, güvendi aynı hüsrandan kaçamadı Evinden ve eşyalarından olan Abdullah Şenel Hikayeleri farklı, şikayetleri aynıydı Metin Kahraman'dan Abdullah Şenel'e tavsiyeler Cüneyt'ten, Safiye'ye videolu yanıt ''Sevgilimi ne paraya ne arabaya değişirim'' demişti Selahattin Kayım canlı yayında ''İki dünya bir araya gelse bir daha görüşmem'' ''25 yıllık evliliğimde sürekli şiddet gördüm'' Sosyal medyadan tanıştığı kişi canlı yayında ''Gel beni al buralardan götür dedi'' ''Cüneyt'i eve aldığını duyunca şok oldum'' Safiye ne karar verecek? Ersin Çallı canlı yayında ''Sahip çıkmak istiyorum ama yanımda kalmıyor'' ''İlişkimizin geleceği hakkında düşüneceğim'' Gebze'de çifte infaz Tuğçe Semiz ve Emine Çöp'ü kim, neden öldürdü? Trafik ışıklarında araçlarına 30 el ateş edildi Saldırganların İstanbul'a kaçtığı düşünülüyor Kışları metruk binada yazları ağaç altında kalıyordu Osman Küçük'ü kim, neden öldürdü? Beraber yaşadığı arkadaşı ortadan kayboldu Suç aleti yanında bulundu Yakınlarıyla para yüzünden sorun mu yaşıyordu? Osman Küçük cinayetinde soru işaretleri Kayıp arkadaşı cinayetin kilit ismi mi? Kayıp arkadaş nerede? ''Arkadaşı Cafer ortaya çıkınca olay çözülecek'' ''Cinayet ile ilgili oğlundan da şüphelendim'' ''Eşiyle sıkıntıları vardı, çocukları yuvada büyüdü'' Oğlu canlı yayında... ''Babası öldükten sonra kaldığı yerde para aradı'' Kayıp arkadaşı öldürdü mü, öldürüldü mü? Osman Küçük'ün kızı canlı yayında ''Ağabeyim yanlış işler yaptığı için görüşmüyorum'' ''Babama miras geldiği gün Ağabeyim motosiklet aldı'' ''Ağabeyim para için her şeyi yapar'' Oğluyla para yüzünden sorun mu yaşıyordu? ''En son öldürülmeden iki hafta önce gördüm'' ''Babamı onun öldürdüğünü düşünüyorum'' Olay yerine neden gitti? ''Belki arkadaşını bulurum diye düşündüm'' ''Babam öldüğünden beri herkes vekalet alma derdinde'' ''Canının değil, malının derdine düştüler'' Osman Küçük yakınlarıyla para yüzünden sorun mu yaşıyordu? Yakınları İzmir'den canlı yayına katıldı Osman Küçük'ün katili kim? ''Belki arkadaşını bulurum diye düşündüm''