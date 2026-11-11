17 yaşındaki Elanur, Müge Anlı'da bulundu! "Beni zorla evlendirmek istediler"

Elanur, ailesinin kendisini istemediği biriyle evlendirmeye çalıştığını ve bu duruma karşı çıktığında babasının kendisini dövdüğünü iddia etti. Genç kız, "Ben başkasıyla evlenmek istemediğimi söylediğimde babam beni dövdü. Beni zorla nişanlamak istediler. Ben kendim Mertcan'ı çağırdım, beni amcaları kaçırmadı" diyerek yaşananları anlattı.