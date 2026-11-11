17 yaşındaki Elanur, Müge Anlı'da bulundu! "Beni zorla evlendirmek istediler"

Antalya Kaş'ta yaşayan 17 yaşındaki Elanur Gümüşay, 28 Ekim'de ortadan kayboldu. Kızlarından haber alamayan ailesi, Elanur'un Mertcan Ozan ve amcaları tarafından kaçırıldığını iddia ederek Müge Anlı'ya başvurdu.
Anne Elvan Gümüşay, kızının evlerinin önünden üç kişi tarafından götürüldüğünü öne sürerek Mertcan Ozan'a seslendi. Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan anne Elvan Gümüşay, kızını karşı tarafa bırakmayacağını söyledi.
Elanur'un ailesinin isteğiyle amcasının oğluyla nişanlandırılmak istendiği, ancak genç kızın bu evliliği kabul etmediği yönündeki iddialar da gündeme geldi.
Mertcan Ozan'ın annesi Adalet Ozan, canlı yayına katılarak oğlundan kendisinin de haber alamadığını söyledi.
Gümüşay ailesiyle konuşup anlaşmak istediğini belirten Adalet Hanım, karşı tarafın kendilerini tehdit ettiğini iddia etti.
Elanur'un daha önce de üç kez kendi evlerine geldiğini öne süren Adalet Ozan, anne Elvan Gümüşay'ın anlattıklarının gerçeği yansıtmadığını savundu.
Aileler arasındaki karşılıklı suçlamalar sürerken 17 yaşındaki Elanur, kayboluşunun 15. Gününde bulundu.
Genç kız canlı yayına bağlanarak evden kendi isteğiyle ayrıldığını açıkladı. Elanur'un sözleri, ailesinin kaçırılma iddialarına farklı bir boyut kazandırdı.
Elanur, ailesinin kendisini istemediği biriyle evlendirmeye çalıştığını ve bu duruma karşı çıktığında babasının kendisini dövdüğünü iddia etti. Genç kız, "Ben başkasıyla evlenmek istemediğimi söylediğimde babam beni dövdü. Beni zorla nişanlamak istediler. Ben kendim Mertcan'ı çağırdım, beni amcaları kaçırmadı" diyerek yaşananları anlattı.