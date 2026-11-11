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17 yaşındaki Elanur, Müge Anlı'da bulundu! "Beni zorla evlendirmek istediler"

Antalya Kaş'ta 28 Ekim'de kaybolan 17 yaşındaki Elanur Gümüşay'dan 15 gün sonra haber geldi. Mertcan Ozan tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız, Müge Anlı'nın canlı yayınına bağlanarak kendi isteğiyle gittiğini açıkladı. Elanur, ailesinin kendisini istemediği biriyle evlendirmek istediğini ve bu nedenle evden ayrıldığını öne sürdü. Genç kızın açıklamaları stüdyoda tansiyonu yükseltti.

GİRİŞ TARİHİ: 11.11.2026 15:52 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.11.2026 15:54
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17 yaşındaki Elanur, Müge Anlı'da bulundu! "Beni zorla evlendirmek istediler"

Antalya Kaş'ta yaşayan 17 yaşındaki Elanur Gümüşay, 28 Ekim'de ortadan kayboldu. Kızlarından haber alamayan ailesi, Elanur'un Mertcan Ozan ve amcaları tarafından kaçırıldığını iddia ederek Müge Anlı'ya başvurdu.

17 yaşındaki Elanur, Müge Anlı'da bulundu! "Beni zorla evlendirmek istediler"

Anne Elvan Gümüşay, kızının evlerinin önünden üç kişi tarafından götürüldüğünü öne sürerek Mertcan Ozan'a seslendi. Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan anne Elvan Gümüşay, kızını karşı tarafa bırakmayacağını söyledi.

17 yaşındaki Elanur, Müge Anlı'da bulundu! "Beni zorla evlendirmek istediler"

Elanur'un ailesinin isteğiyle amcasının oğluyla nişanlandırılmak istendiği, ancak genç kızın bu evliliği kabul etmediği yönündeki iddialar da gündeme geldi.

17 yaşındaki Elanur, Müge Anlı'da bulundu! "Beni zorla evlendirmek istediler"

Mertcan Ozan'ın annesi Adalet Ozan, canlı yayına katılarak oğlundan kendisinin de haber alamadığını söyledi.

17 yaşındaki Elanur, Müge Anlı'da bulundu! "Beni zorla evlendirmek istediler"

Gümüşay ailesiyle konuşup anlaşmak istediğini belirten Adalet Hanım, karşı tarafın kendilerini tehdit ettiğini iddia etti.

17 yaşındaki Elanur, Müge Anlı'da bulundu! "Beni zorla evlendirmek istediler"

Elanur'un daha önce de üç kez kendi evlerine geldiğini öne süren Adalet Ozan, anne Elvan Gümüşay'ın anlattıklarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

17 yaşındaki Elanur, Müge Anlı'da bulundu! "Beni zorla evlendirmek istediler"

Aileler arasındaki karşılıklı suçlamalar sürerken 17 yaşındaki Elanur, kayboluşunun 15. Gününde bulundu.

17 yaşındaki Elanur, Müge Anlı'da bulundu! "Beni zorla evlendirmek istediler"

Genç kız canlı yayına bağlanarak evden kendi isteğiyle ayrıldığını açıkladı. Elanur'un sözleri, ailesinin kaçırılma iddialarına farklı bir boyut kazandırdı.

17 yaşındaki Elanur, Müge Anlı'da bulundu! "Beni zorla evlendirmek istediler"

Elanur, ailesinin kendisini istemediği biriyle evlendirmeye çalıştığını ve bu duruma karşı çıktığında babasının kendisini dövdüğünü iddia etti. Genç kız, "Ben başkasıyla evlenmek istemediğimi söylediğimde babam beni dövdü. Beni zorla nişanlamak istediler. Ben kendim Mertcan'ı çağırdım, beni amcaları kaçırmadı" diyerek yaşananları anlattı.

17 yaşındaki Elanur, Müge Anlı'da bulundu! "Beni zorla evlendirmek istediler"

38 gün sonra 18 yaşına gireceğini söyleyen Elanur, ailesinin kendisini istemediği bir evliliğe zorladığını öne sürdü. Genç kız, yaşananların ardından ailesinin yanına dönmek istemediğini açıkça dile getirdi.

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