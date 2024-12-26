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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

18 yaşındaki gençten kahreden haber... Müge Anlı'nın aradığı isim ölü bulundu.

GİRİŞ TARİHİ: 26.12.2024, 15:05 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.12.2024, 15:11
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18 yaşındaki gençten kahreden haber... Müge Anlı'nın aradığı isim ölü bulundu.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, 18 yaşındaki genç hakkındaki kahreden haberi canlı yayında paylaştı

18 yaşındaki gençten kahreden haber... Müge Anlı'nın aradığı isim ölü bulundu.

Ağebeylerin tarafından Müge Anlı'da aranan talihsiz gencin ölü bulunduğunu duyurdu.

18 yaşındaki gençten kahreden haber... Müge Anlı'nın aradığı isim ölü bulundu.

21 Aralık Cumartesi günü İstanbul Tuzla'dan kaybolan Süleyman Ataş'ın cansız bedenine ulaşıldığı bilgisini paylaştı.

18 yaşındaki gençten kahreden haber... Müge Anlı'nın aradığı isim ölü bulundu.

Henüz 18 yaşında olan gençten gelen haber ailesini kahretti.

18 yaşındaki gençten kahreden haber... Müge Anlı'nın aradığı isim ölü bulundu.

5 gündür derinlemesine araştırma yapan emniyet güçleri güvenlik kameralarını taradı.

18 yaşındaki gençten kahreden haber... Müge Anlı'nın aradığı isim ölü bulundu.

İnşaat alanındaki suyun boşaltılmasıyla cansız bedene ulaşılabildi.

18 yaşındaki gençten kahreden haber... Müge Anlı'nın aradığı isim ölü bulundu.

Adli Tıp Kurumu tarafından ceset incelemeye alındı.

18 yaşındaki gençten kahreden haber... Müge Anlı'nın aradığı isim ölü bulundu.

Şehir değişikliği yapan gencin psikolojik sorunları bulunduğu bu sebepten intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

18 yaşındaki gençten kahreden haber... Müge Anlı'nın aradığı isim ölü bulundu.

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla 10.00'da atv'de

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