18 yaşındaki gençten kahreden haber... Müge Anlı'nın aradığı isim ölü bulundu.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, 18 yaşındaki genç hakkındaki kahreden haberi canlı yayında paylaştı Ağebeylerin tarafından Müge Anlı'da aranan talihsiz gencin ölü bulunduğunu duyurdu. 21 Aralık Cumartesi günü İstanbul Tuzla'dan kaybolan Süleyman Ataş'ın cansız bedenine ulaşıldığı bilgisini paylaştı. Henüz 18 yaşında olan gençten gelen haber ailesini kahretti. 5 gündür derinlemesine araştırma yapan emniyet güçleri güvenlik kameralarını taradı. İnşaat alanındaki suyun boşaltılmasıyla cansız bedene ulaşılabildi. Adli Tıp Kurumu tarafından ceset incelemeye alındı. Şehir değişikliği yapan gencin psikolojik sorunları bulunduğu bu sebepten intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla 10.00'da atv'de