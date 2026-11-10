18 yıllık hasret, Müge Anlı'da mutlu sonla bitti! Hamid Yorulmaz artık "Kibrit" ailesinin bir ferdi

Nihal Beyit hakkında çocuğun soy bağını değiştirme suçundan soruşturma başlatıldı ve anne tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hamid'in babasının kim olduğunu sakladığı düşünülen dayı hakkında ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.