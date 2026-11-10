18 yıllık hasret, Müge Anlı'da mutlu sonla bitti! Hamid Yorulmaz artık "Kibrit" ailesinin bir ferdi

İzmir'den programa katılan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın Akdeniz anemisi nedeniyle ilik nakline ihtiyacı vardı.
Bu süreçte kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını öğrenen Hamid, gerçek babasının kimliğini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu.
Genç adam, annesi Nihal Beyit'ten babasının kim olduğunu açıklamasını söylerken, yıllardır kendisinden saklanan sırrın açığa çıkmasını isteyen Hamid, "Ölmek istemiyorum" demişti.
Hamid'in annesi Nihal Beyit canlı yayına bağlanarak oğluna babasının adını ancak dava açması halinde öğrenebileceğini söyledi. Yayınların ardından yapılan ihbar üzerine anne ve dayı gözaltına alındı.
Nihal Beyit hakkında çocuğun soy bağını değiştirme suçundan soruşturma başlatıldı ve anne tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hamid'in babasının kim olduğunu sakladığı düşünülen dayı hakkında ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
Hamid, babasının nüfusuna kaydedilerek Kibrit soyadını aldı. Böylece yıllardır aradığı babasına kavuşan Hamid, aynı zamanda kendisini bekleyen yeni ailesiyle tanıştı.
Levent Kibrit, oğlu Fahrettin ve Levent Bey'in eşi Sibel Hanım, Hamid'le birlikte stüdyoya geldi. Aile üyelerinin mutluluğu ve birbirlerine duydukları sevgi, seyirciler tarafından alkışlandı.
Hamid'in abisi Fahrettin Kibrit, kardeşini ilk kez gördüklerinde hiç tereddüt etmeden yanına gittiklerini anlattı. Fahrettin, "Bir anlık cesaretle gidip aldım onu, sonuçta kardeşimiz" sözleriyle Hamid'i ailelerine dahil etme kararlarını anlattı.