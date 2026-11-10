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18 yıllık hasret, Müge Anlı'da mutlu sonla bitti! Hamid Yorulmaz artık "Kibrit" ailesinin bir ferdi

İlik nakli olabilmek için biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın hayatı Müge Anlı'da değişti. Akdeniz anemisi hastası olduğunu öğrenmesinin ardından gerçek babasının kim olduğunu araştırmaya başlayan Hamid, annesinin gözaltında verdiği ifadeyle babasının kimliğine ulaştı. Biyolojik babası Levent Kibrit'in nüfusuna geçen genç, artık Hamid Kibrit olarak yeni ailesiyle birlikte yemi bir hayata adım attı.

GİRİŞ TARİHİ: 10.11.2026 14:35 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.11.2026 14:38
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18 yıllık hasret, Müge Anlı'da mutlu sonla bitti! Hamid Yorulmaz artık "Kibrit" ailesinin bir ferdi

İzmir'den programa katılan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın Akdeniz anemisi nedeniyle ilik nakline ihtiyacı vardı.

18 yıllık hasret, Müge Anlı'da mutlu sonla bitti! Hamid Yorulmaz artık "Kibrit" ailesinin bir ferdi

Bu süreçte kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını öğrenen Hamid, gerçek babasının kimliğini bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu.

18 yıllık hasret, Müge Anlı'da mutlu sonla bitti! Hamid Yorulmaz artık "Kibrit" ailesinin bir ferdi

Genç adam, annesi Nihal Beyit'ten babasının kim olduğunu açıklamasını söylerken, yıllardır kendisinden saklanan sırrın açığa çıkmasını isteyen Hamid, "Ölmek istemiyorum" demişti.

18 yıllık hasret, Müge Anlı'da mutlu sonla bitti! Hamid Yorulmaz artık "Kibrit" ailesinin bir ferdi

Hamid'in annesi Nihal Beyit canlı yayına bağlanarak oğluna babasının adını ancak dava açması halinde öğrenebileceğini söyledi. Yayınların ardından yapılan ihbar üzerine anne ve dayı gözaltına alındı.

18 yıllık hasret, Müge Anlı'da mutlu sonla bitti! Hamid Yorulmaz artık "Kibrit" ailesinin bir ferdi

Nihal Beyit hakkında çocuğun soy bağını değiştirme suçundan soruşturma başlatıldı ve anne tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hamid'in babasının kim olduğunu sakladığı düşünülen dayı hakkında ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

18 yıllık hasret, Müge Anlı'da mutlu sonla bitti! Hamid Yorulmaz artık "Kibrit" ailesinin bir ferdi

Soruşturma sürecinde Hamid'in biyolojik babasının Levent Kibrit olduğu ortaya çıktı.

18 yıllık hasret, Müge Anlı'da mutlu sonla bitti! Hamid Yorulmaz artık "Kibrit" ailesinin bir ferdi

Hamid, babasının nüfusuna kaydedilerek Kibrit soyadını aldı. Böylece yıllardır aradığı babasına kavuşan Hamid, aynı zamanda kendisini bekleyen yeni ailesiyle tanıştı.

18 yıllık hasret, Müge Anlı'da mutlu sonla bitti! Hamid Yorulmaz artık "Kibrit" ailesinin bir ferdi

Levent Kibrit, oğlu Fahrettin ve Levent Bey'in eşi Sibel Hanım, Hamid'le birlikte stüdyoya geldi. Aile üyelerinin mutluluğu ve birbirlerine duydukları sevgi, seyirciler tarafından alkışlandı.

18 yıllık hasret, Müge Anlı'da mutlu sonla bitti! Hamid Yorulmaz artık "Kibrit" ailesinin bir ferdi

Hamid'in abisi Fahrettin Kibrit, kardeşini ilk kez gördüklerinde hiç tereddüt etmeden yanına gittiklerini anlattı. Fahrettin, "Bir anlık cesaretle gidip aldım onu, sonuçta kardeşimiz" sözleriyle Hamid'i ailelerine dahil etme kararlarını anlattı.

18 yıllık hasret, Müge Anlı'da mutlu sonla bitti! Hamid Yorulmaz artık "Kibrit" ailesinin bir ferdi

Levent Kibrit ise daha önce bir evladını kaybettiğini belirterek, "Allah bize Hamid'i gönderdi" dedi.

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