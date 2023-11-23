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2000 yılında öldürülen Çağla Tuğaltay'ın katili bulundu mu?

GİRİŞ TARİHİ: 23.11.2023, 15:31 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.11.2023, 15:39
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2000 yılında öldürülen Çağla Tuğaltay'ın katili bulundu mu?

15 yaşındaki Çağla Tuğaltay 5 Haziran 2000 yılında Şişli'deki evinde boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü.

2000 yılında öldürülen Çağla Tuğaltay'ın katili bulundu mu?

Annesi Gülnur Tuğaltay doktor randevusunda geciktiği için kızını telefonla aradı ancak Çağla telefonu açamamıştı.

2000 yılında öldürülen Çağla Tuğaltay'ın katili bulundu mu?

Kızından saatlerce haber alamayan anne Gülnur Tuğaltay alt komşusunu arayarak, "Çağla okuldan eve geldi mi telefonlarımı açmıyor bir bakar mısınız?" demişti.

2000 yılında öldürülen Çağla Tuğaltay'ın katili bulundu mu?

15 yaşındaki Çağla'yı kontrol etmek için üst kata çıkan komşu vahşeti gözleriyle görmüştü.

2000 yılında öldürülen Çağla Tuğaltay'ın katili bulundu mu?

Çağla'nın odasına bakan komşuları, daha sonra il dışında üniversitede okuyan ağabeyinin odasına baktığında Çağla'yı ölü olarak bulmuştu.

2000 yılında öldürülen Çağla Tuğaltay'ın katili bulundu mu?

Komşusu acilen Gülnur Tuğaltay'ı arayıp eşini de alıp eve gelmesini söylemiş ve o sırada apartmandan çığlıklar yükselmişti.

2000 yılında öldürülen Çağla Tuğaltay'ın katili bulundu mu?

Olay yerinde yapılan incelemerde Çağla Tuğaltay'ın öldüğü oda dışında evde bir arbede belirtisi yoktu.

2000 yılında öldürülen Çağla Tuğaltay'ın katili bulundu mu?

Genç kızın bağırıp yardım istememesi ayrıca kapıda da bir zorlama olmaması akıllara bu cinayeti tanıdık birinin işlediği ihtimallerini güçlendirmişti.

2000 yılında öldürülen Çağla Tuğaltay'ın katili bulundu mu?

Cinayet aleti bıçak evin mutfağından alınmış ve katil iç çamaşırını evde bırakmıştı.

2000 yılında öldürülen Çağla Tuğaltay'ın katili bulundu mu?

Olayın etkisiyle eve giren Çağla'nın babası, kimse kızını yarı çıplak görmesin diye kızının eteğini düzelttiği için olay yerindeki delillerde birbirine karışmıştı.

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