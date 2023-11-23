2000 yılında öldürülen Çağla Tuğaltay'ın katili bulundu mu?

15 yaşındaki Çağla Tuğaltay 5 Haziran 2000 yılında Şişli'deki evinde boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü.
Annesi Gülnur Tuğaltay doktor randevusunda geciktiği için kızını telefonla aradı ancak Çağla telefonu açamamıştı.
Kızından saatlerce haber alamayan anne Gülnur Tuğaltay alt komşusunu arayarak, "Çağla okuldan eve geldi mi telefonlarımı açmıyor bir bakar mısınız?" demişti.
Çağla'nın odasına bakan komşuları, daha sonra il dışında üniversitede okuyan ağabeyinin odasına baktığında Çağla'yı ölü olarak bulmuştu.
Komşusu acilen Gülnur Tuğaltay'ı arayıp eşini de alıp eve gelmesini söylemiş ve o sırada apartmandan çığlıklar yükselmişti.
Olay yerinde yapılan incelemerde Çağla Tuğaltay'ın öldüğü oda dışında evde bir arbede belirtisi yoktu.
Genç kızın bağırıp yardım istememesi ayrıca kapıda da bir zorlama olmaması akıllara bu cinayeti tanıdık birinin işlediği ihtimallerini güçlendirmişti.