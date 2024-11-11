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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

22 milyon lirayı çalıp ortadan kayboldu! Ramazan Dülek nerede?

GİRİŞ TARİHİ: 11.11.2024, 15:32 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.11.2024, 15:40
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22 milyon lirayı çalıp ortadan kayboldu!
22 milyon lirayı çalıp ortadan kayboldu!

Döviz bürosunda kurye olarak çalışan 20 yaşındaki Ramazan Dülek, müşteriye götürmek üzere aldığı 22 milyon lirayı çalıp 21 Ekim'de şüpheli şekilde kayıplara karıştı.

22 milyon lirayı çalıp ortadan kayboldu!
22 milyon lirayı çalıp ortadan kayboldu!

Annesi Özlem Dülek, oğlunu aramak için stüdyoya geldi. Ramazan'ın motosikleti ve parayı taşıdığı çanta boş bir halde bulundu.

22 milyon lirayı çalıp ortadan kayboldu!
22 milyon lirayı çalıp ortadan kayboldu!

Özlem Dülek hırsızlık yapan evladının başına, o paranın peşinde olan başkaları tarafından bir iş getirildiğini düşündüğünü söyledi.

22 milyon lirayı çalıp ortadan kayboldu!
22 milyon lirayı çalıp ortadan kayboldu!

Özlem Dülek oğlunun alacaklarının kapısına geldiğini, kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiklerini anlattı.

22 milyon lirayı çalıp ortadan kayboldu!
22 milyon lirayı çalıp ortadan kayboldu!

22 milyon lirayı çalıp kayıplara karışan Ramazan Dülek, yayının ardından annesine ulaştı.

22 milyon lirayı çalıp ortadan kayboldu!
22 milyon lirayı çalıp ortadan kayboldu!

Özlem Dülek oğlunun "ben iyiyim anne, beni merak etmenize gerek yok. Yurt dışındayım, Almanya'dayım" dediğini, oğluna "alacaklıların bizi tehdit ediyorlar, geri gel" dediğini ama oğlunun dinlemeyip telefonu kapattığını söyledi.

22 milyon lirayı çalıp ortadan kayboldu!
22 milyon lirayı çalıp ortadan kayboldu!

Müge Anlı 22 milyon liranın izafi bir kavram olduğunu, kimisine göre paranın çok kıymetli kimisine göre ise bir gecede kumarda harcanacak para olduğunu söyledi.

22 milyon lirayı çalıp ortadan kayboldu!
22 milyon lirayı çalıp ortadan kayboldu!

Özlem Dülek, "Baban cezaevindeydi ben sizi temizlik yaparak büyüttüm. Bir kere boğazınızdan haram lokma geçirmedim. Geri gel oğlum" dedi.

22 milyon lirayı çalıp ortadan kayboldu!
22 milyon lirayı çalıp ortadan kayboldu!

Müge Anlı, Ramazan'ın yurt dışında olduğuna inanmadığını, kimsenin kolay kolay Almanya'ya gidemeyeceğini belirtti.

22 milyon lirayı çalıp ortadan kayboldu!
22 milyon lirayı çalıp ortadan kayboldu!

Gözü yaşlı anne oğlunun geri dönüp adalete teslim olmasını istedi.

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