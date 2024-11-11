22 milyon lirayı çalıp ortadan kayboldu! Ramazan Dülek nerede?

Döviz bürosunda kurye olarak çalışan 20 yaşındaki Ramazan Dülek, müşteriye götürmek üzere aldığı 22 milyon lirayı çalıp 21 Ekim'de şüpheli şekilde kayıplara karıştı.
Annesi Özlem Dülek, oğlunu aramak için stüdyoya geldi. Ramazan'ın motosikleti ve parayı taşıdığı çanta boş bir halde bulundu.
Özlem Dülek hırsızlık yapan evladının başına, o paranın peşinde olan başkaları tarafından bir iş getirildiğini düşündüğünü söyledi.
Özlem Dülek oğlunun alacaklarının kapısına geldiğini, kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiklerini anlattı.
22 milyon lirayı çalıp kayıplara karışan Ramazan Dülek, yayının ardından annesine ulaştı.
Özlem Dülek oğlunun "ben iyiyim anne, beni merak etmenize gerek yok. Yurt dışındayım, Almanya'dayım" dediğini, oğluna "alacaklıların bizi tehdit ediyorlar, geri gel" dediğini ama oğlunun dinlemeyip telefonu kapattığını söyledi.
Müge Anlı 22 milyon liranın izafi bir kavram olduğunu, kimisine göre paranın çok kıymetli kimisine göre ise bir gecede kumarda harcanacak para olduğunu söyledi.
Özlem Dülek, "Baban cezaevindeydi ben sizi temizlik yaparak büyüttüm. Bir kere boğazınızdan haram lokma geçirmedim. Geri gel oğlum" dedi.
Müge Anlı, Ramazan'ın yurt dışında olduğuna inanmadığını, kimsenin kolay kolay Almanya'ya gidemeyeceğini belirtti.