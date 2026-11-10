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23 yıllık Elife Doğrul dosyasında 3 tutuklama! Müge Anlı'da beklenen haber geldi!

Elife Doğrul'un 2003 yılında şüpheli şekilde kaybolmasına ilişkin soruşturmada önemli gelişme yaşandı. Dört ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan isimlerden Metin Musacalı ve Türkeş Musacalı tutuklandı. Kasten öldürme ve suç delillerini yok etme suçlamalarıyla cezaevine gönderilen isimlerin ardından Müge Anlı'da duygusal anlar yaşandı. Yıllardır annesinden haber bekleyen Hülya Yıldız, "Bir de mezarını bulsam keşke" sözleriyle yürekleri burktu. İşte kan donduran olayın detayları...

GİRİŞ TARİHİ: 10.11.2026 11:36 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.11.2026 11:49
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23 yıllık Elife Doğrul dosyasında 3 tutuklama! Müge Anlı'da beklenen haber geldi!

2003 yılında kızını görmek için Aydın'a gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Elife Doğrul'un dosyasında yeni bir aşamaya geçildi.

23 yıllık Elife Doğrul dosyasında 3 tutuklama! Müge Anlı'da beklenen haber geldi!

Müge Anlı yayınlarının ardından yeniden açılan soruşturma kapsamında Metin Musacalı ve Türkeş Musacalı'nın da aralarında bulunduğu isimler mercek altına alındı.

23 yıllık Elife Doğrul dosyasında 3 tutuklama! Müge Anlı'da beklenen haber geldi!

Hülya Yıldız'ın annesinin akıbetini öğrenmek için verdiği mücadele sürerken, dosyada dikkat çeken iddialar gündeme geldi.

23 yıllık Elife Doğrul dosyasında 3 tutuklama! Müge Anlı'da beklenen haber geldi!

Söke Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Aydın Asayiş Cinayet Büro Amirliği ekipleri Aydın, İzmir ve Mersin'de operasyon düzenledi.

23 yıllık Elife Doğrul dosyasında 3 tutuklama! Müge Anlı'da beklenen haber geldi!

Metin ve Türkeş Musacalı Söke'de, Metin'in ikinci eşi Serap Gezer Mersin'de, Ufuk Koluçolak ise İzmir'de gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplam 7 kişi adliyeye sevk edildi.

23 yıllık Elife Doğrul dosyasında 3 tutuklama! Müge Anlı'da beklenen haber geldi!

Adliyedeki işlemlerin ardından Metin Musacalı, kasten öldürme suçlamasıyla; Türkeş Musacalı ise suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçlamasıyla tutuklandı.

23 yıllık Elife Doğrul dosyasında 3 tutuklama! Müge Anlı'da beklenen haber geldi!

Meral Musacalı'nın da aralarında bulunduğu dört kişi serbest bırakıldı. Böylece Elife Doğrul dosyasında uzun süredir beklenen önemli bir gelişme yaşandı.

23 yıllık Elife Doğrul dosyasında 3 tutuklama! Müge Anlı'da beklenen haber geldi!

Tutuklama haberinin ardından stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Hülya Yıldız ve Teslime Hanım, Müge Anlı'ya sarılarak teşekkür etti. Annesinin akıbetini öğrenmek isteyen Hülya, "Allah razı olsun. Bir de mezarını bulsam keşke. Artık ölsem de gam yemem" sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi. Müge Anlı ise Hülya'ya iki çocuğu olduğunu hatırlatarak hayata tutunması gerektiğini söyledi.

23 yıllık Elife Doğrul dosyasında 3 tutuklama! Müge Anlı'da beklenen haber geldi!

Müge Anlı, Metin Musacalı'nın yurt dışındaki bir numarayla WhatsApp üzerinden yaptığı yazışmalara da dikkat çekti. İddiaya göre Almanya kayıtlı bir numaradan Metin'e, Fransa'ya gitmesine yardımcı olunabileceğine ilişkin mesaj gönderildi.

23 yıllık Elife Doğrul dosyasında 3 tutuklama! Müge Anlı'da beklenen haber geldi!

Metin'in ifadesinde yurt dışına davet edildiğini ancak olaylar sonuçlanana kadar gitmeyi düşünmediğini söylediği aktarıldı. Bu yazışmanın operasyon kararında etkili olduğu belirtildi.

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