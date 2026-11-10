23 yıllık Elife Doğrul dosyasında 3 tutuklama! Müge Anlı'da beklenen haber geldi!

Tutuklama haberinin ardından stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Hülya Yıldız ve Teslime Hanım, Müge Anlı'ya sarılarak teşekkür etti. Annesinin akıbetini öğrenmek isteyen Hülya, "Allah razı olsun. Bir de mezarını bulsam keşke. Artık ölsem de gam yemem" sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi. Müge Anlı ise Hülya'ya iki çocuğu olduğunu hatırlatarak hayata tutunması gerektiğini söyledi.