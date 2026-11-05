23 yıllık kayıpta kan donduran iddia! "Elife'yi götürdü, iki valizle döndü"

Elife Doğrul'un 23 yıllık şüpheli kaybında gözler Metin Musacalı'nın eşi Meral Musacalı'ya çevrildi. Stüdyoya gelen Meral, 17 yaşında kaçarak evlendiği Metin Musacalı ile yaşadığı zorlu yılları anlattı.
Evliliğinde mutlu olmadığını, kayınvalidesiyle sorunlar yaşadığını ve eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Meral, yıllarca yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Metin'in başka kadınlarla ilişkileri olduğunu da öne süren Meral, yaşadıklarını artık içine atmak istemediğini belirtti.
Meral Musacalı, evliliği boyunca şiddete maruz kaldığını ve kendi hayatını yaşayamadığını iddia etti. Metin'in kendisini başka kadınlarla aynı evde yaşamaya zorladığını anlatan Meral, bu durumu kabullenemediğini söyledi.
Üç çocuğuyla birlikte zor günler geçirdiğini belirten Meral, yaşadıklarından dolayı Metin'e hakkını helal etmediğini ifade etti.
Programda Elife Doğrul'un kaybolduğu geceye ilişkin anlatımlar yeniden gündeme geldi. Meral Musacalı, o gece Hülya'nın kapıya gelerek Talip'in Elife'yi dövdüğünü söylediğini, bunun üzerine Metin'in evden çıktığını anlattı.
Meral, Metin'in daha sonra Elife'yi götürdüğünü gördüğünü öne sürdü. Talip Musacalı ise Elife'ye şiddet uyguladığı iddiasını reddederek yalnızca tartıştıklarını savundu.
Metin'in saatler sonra eve geldiğini, üzerinde çamur bulunduğunu ve yanında iki büyük valiz taşıdığını ileri süren Meral, eşinin kendisinden çocukları alıp odaya gitmesini istediğini anlattı.
Ardından sobanın yakıldığını söyleyen Meral, yaşananlardan şüphelendiğini ancak korktuğu için o dönem ses çıkaramadığını iddia etti.