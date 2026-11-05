MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

23 yıllık kayıpta kan donduran iddia! "Elife'yi götürdü, iki valizle döndü"

2003 yılında Aydın'da şüpheli şekilde kaybolan Elife Doğrul'un akıbeti Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılmaya devam ediyor. Dosyanın kilit isimlerinden Metin Musacalı'nın eşi Meral Musacalı, yıllar sonra stüdyoya gelerek evliliğinde yaşadığı şiddeti, Metin Musacalı hakkındaki şüphelerini ve Elife'nin kaybolduğu geceye ilişkin dikkat çeken iddiaları anlattı. Metin'in olay gecesi eve iki valizle ve üzeri çamurlu şekilde geldiğini öne süren Meral'in açıklamaları stüdyoda büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar...

GİRİŞ TARİHİ: 05.11.2026 15:17 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.11.2026 15:22
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23 yıllık kayıpta kan donduran iddia! "Elife'yi götürdü, iki valizle döndü"

Elife Doğrul'un 23 yıllık şüpheli kaybında gözler Metin Musacalı'nın eşi Meral Musacalı'ya çevrildi. Stüdyoya gelen Meral, 17 yaşında kaçarak evlendiği Metin Musacalı ile yaşadığı zorlu yılları anlattı.

23 yıllık kayıpta kan donduran iddia! "Elife'yi götürdü, iki valizle döndü"

Evliliğinde mutlu olmadığını, kayınvalidesiyle sorunlar yaşadığını ve eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Meral, yıllarca yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Metin'in başka kadınlarla ilişkileri olduğunu da öne süren Meral, yaşadıklarını artık içine atmak istemediğini belirtti.

23 yıllık kayıpta kan donduran iddia! "Elife'yi götürdü, iki valizle döndü"

Meral Musacalı, evliliği boyunca şiddete maruz kaldığını ve kendi hayatını yaşayamadığını iddia etti. Metin'in kendisini başka kadınlarla aynı evde yaşamaya zorladığını anlatan Meral, bu durumu kabullenemediğini söyledi.

23 yıllık kayıpta kan donduran iddia! "Elife'yi götürdü, iki valizle döndü"

Üç çocuğuyla birlikte zor günler geçirdiğini belirten Meral, yaşadıklarından dolayı Metin'e hakkını helal etmediğini ifade etti.

23 yıllık kayıpta kan donduran iddia! "Elife'yi götürdü, iki valizle döndü"

Programda Elife Doğrul'un kaybolduğu geceye ilişkin anlatımlar yeniden gündeme geldi. Meral Musacalı, o gece Hülya'nın kapıya gelerek Talip'in Elife'yi dövdüğünü söylediğini, bunun üzerine Metin'in evden çıktığını anlattı.

23 yıllık kayıpta kan donduran iddia! "Elife'yi götürdü, iki valizle döndü"

Meral, Metin'in daha sonra Elife'yi götürdüğünü gördüğünü öne sürdü. Talip Musacalı ise Elife'ye şiddet uyguladığı iddiasını reddederek yalnızca tartıştıklarını savundu.

23 yıllık kayıpta kan donduran iddia! "Elife'yi götürdü, iki valizle döndü"

Meral'in en dikkat çeken iddialarından biri de Metin Musacalı'nın o gece eve dönüşüyle ilgili oldu.

23 yıllık kayıpta kan donduran iddia! "Elife'yi götürdü, iki valizle döndü"

Metin'in saatler sonra eve geldiğini, üzerinde çamur bulunduğunu ve yanında iki büyük valiz taşıdığını ileri süren Meral, eşinin kendisinden çocukları alıp odaya gitmesini istediğini anlattı.

23 yıllık kayıpta kan donduran iddia! "Elife'yi götürdü, iki valizle döndü"

Ardından sobanın yakıldığını söyleyen Meral, yaşananlardan şüphelendiğini ancak korktuğu için o dönem ses çıkaramadığını iddia etti.

23 yıllık kayıpta kan donduran iddia! "Elife'yi götürdü, iki valizle döndü"

Eşinin davranışlarından dolayı Elife'nin başına kötü bir şey gelmiş olabileceğini düşündüğünü söyleyen Meral, bu şüphelerini yakınlarına da anlattığını öne sürdü.

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