28 yaşındaki gençten kahreden haber... Müge Anlı'nın aradığı genç adamın cesedi ormanda bulundu!

Geçtiğimiz Haziran ayında programa katılan Fatma Topuz, 28 yaşındaki oğlu Ahmet Topuz'un bulunması için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Haftalardır aranan genç adam Sultangazi'deki ormanlık alanla ölü olarak bulundu. 28 yaşındaki genç intihar mı etti, öldürüldü mü? Şüpheli ölümün detayları haberimizde...