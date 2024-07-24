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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

28 yaşındaki gençten kahreden haber... Müge Anlı'nın aradığı genç adamın cesedi ormanda bulundu!

28 yaşındaki gençten kahreden haber... Müge Anlı'nın aradığı genç adamın cesedi ormanda bulundu!

GİRİŞ TARİHİ: 24.07.2024, 17:21 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.07.2024, 17:22
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28 yaşındaki gençten kahreden haber... Müge Anlı'nın aradığı genç adamın cesedi ormanda bulundu!

Geçtiğimiz Haziran ayında programa katılan Fatma Topuz, 28 yaşındaki oğlu Ahmet Topuz'un bulunması için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Haftalardır aranan genç adam Sultangazi'deki ormanlık alanla ölü olarak bulundu. 28 yaşındaki genç intihar mı etti, öldürüldü mü? Şüpheli ölümün detayları haberimizde...

28 yaşındaki gençten kahreden haber... Müge Anlı'nın aradığı genç adamın cesedi ormanda bulundu!

Geçtiğimiz sezonun sonunda Fatma Topuz, 28 yaşındaki oğlu Ahmet Topuz'u aramak için Müge Anlı'ya katılmıştı.

28 yaşındaki gençten kahreden haber... Müge Anlı'nın aradığı genç adamın cesedi ormanda bulundu!

Oğlunun psikolojik sorunları olduğunu söyleyen anne Fatma Topuz, gözyaşları içinde çağrıda bulunmuştu.

28 yaşındaki gençten kahreden haber... Müge Anlı'nın aradığı genç adamın cesedi ormanda bulundu!

Haftalar sonra gelen bilgiye göre Sultangazi'de ormanlık alanda kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

28 yaşındaki gençten kahreden haber... Müge Anlı'nın aradığı genç adamın cesedi ormanda bulundu!

Olay yerine gelen ekipler, ormanlık alanda Ahmet Topuz'un cenazesine ulaştılar.

28 yaşındaki gençten kahreden haber... Müge Anlı'nın aradığı genç adamın cesedi ormanda bulundu!

Cinayet mi, intihar mı? Soru ilerleyen günlerde yanıt bulacak...

28 yaşındaki gençten kahreden haber... Müge Anlı'nın aradığı genç adamın cesedi ormanda bulundu!

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