28 yaşındaki gençten kahreden haber... Müge Anlı'nın aradığı genç adamın cesedi ormanda bulundu!

Geçtiğimiz Haziran ayında programa katılan Fatma Topuz, 28 yaşındaki oğlu Ahmet Topuz'un bulunması için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Haftalardır aranan genç adam Sultangazi'deki ormanlık alanla ölü olarak bulundu. 28 yaşındaki genç intihar mı etti, öldürüldü mü? Şüpheli ölümün detayları haberimizde...
Geçtiğimiz sezonun sonunda Fatma Topuz, 28 yaşındaki oğlu Ahmet Topuz'u aramak için Müge Anlı'ya katılmıştı.
Oğlunun psikolojik sorunları olduğunu söyleyen anne Fatma Topuz, gözyaşları içinde çağrıda bulunmuştu.
Haftalar sonra gelen bilgiye göre Sultangazi'de ormanlık alanda kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.