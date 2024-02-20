3 çocuğuyla birlikte terk edildi, 'eşim saf' dedi!

24 yaşındaki eşi Birsen Sarıçiçek'in evden kaçmasıyla birlikte soluğu Müge Anlı ile Tatlı Sert'te alan Ali Sarıçiçek, kayınpederiyle birlikte karısına 'geri dön' çağrısı yaptı. Eşini 'çok saf' olarak tanımlayan Ali Sarıçiçek, "Onu Mahmut'un elinden kurtarmak istiyorum" dedi.
Eşinin kendisiyle evlenmeden önceki sevgilisi Mahmut ile kaçtığını ifade eden Ali Sarıçiçek, "Daha önce de mesajlaşmalarını yakalamıştım. Her seferinde pişman olup özür diledi, ben de affettim" diye konuştu.
Üç çocuğunun annesiz büyümesini istemediğini dile getiren Ali Sarıçiçek, karısının kandırıldığı noktasında ısrarcı tavrını sürdürdü.
Çocuklarının annesiyle severek evlendiklerini söyleyen Ali Sarıçiçek,"Ben onu 'pisliğim' diye severdim. O da bana 'pisliğim ve öküzüm' derdi" ifadeleriyle ilişkilerinin durumunu ortaya koydu.
Kızının eve geri dönmesini isteyen baba ise damadına sahip çıktı. Birsen'in Ali'ye kaçtığını ve severek evlilik yaptığını ifade eden acılı baba, "Kızım güvende olmayabilir" dedi.
Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Birsen Sarıçiçek, "Ben evli olduğumdan beri sevgilim var. Bunu tazen biliyorlar" diyerek izleyenleri şoke etti.
Sevgilisinin yanında mutlu olduğunu dile getiren Birsen Sarıçiçek, kocasına ve çocuklarına dönmeyeceğini vurguladı.
Çocuklarının anne sevgisinden mahrum büyümesini istemediğini ifade eden Ali Sarıçiçek ise "Annem çocuklara daha iyi bakar ama o anne sevgisini verebilir mi?" diye konuştu.
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