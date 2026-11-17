Günlerdir kendisinden haber alınamayan Şifanur Yılmaz, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bulunarak ailesiyle bir araya gelmişti. Hakkındaki iddiaların ardından Tuğba Deniz de canlı yayına katılmış, "Yılanlarım var" dediğini kabul etmişti.