Şifanur Yılmaz'ın annesi Aynur Yılmaz, kızının Tuğba Deniz isimli bir kadınla tanıştıktan sonra değiştiğini ve ailesinden uzaklaştığını iddia etmişti.
Tuğba Deniz'in kendisini Şahmeran olarak tanıttığını, yılanlarla konuşabildiğini söylediğini öne süren anne, kızının bu anlatımlardan etkilendiğini savunmuştu.
Günlerdir kendisinden haber alınamayan Şifanur Yılmaz, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bulunarak ailesiyle bir araya gelmişti. Hakkındaki iddiaların ardından Tuğba Deniz de canlı yayına katılmış, "Yılanlarım var" dediğini kabul etmişti.
Yayının ardından açıklama yapan Şifanur Yılmaz, profesyonel destek almak istediğini belirterek, kendisini yalnız hissettiği için Tuğba Deniz'in yanına gittiğini söyledi.
"Yılanlardan da çiyanlardan da bıktım" diyen Tuğba Deniz de genç kızın hastanede tedavi görmesi gerektiğini ifade etti.
Avukatların yönlendirmesiyle Şifanur Yılmaz'ın tedavi sürecinin başlatılması ve vasi tayini için iki ayrı dilekçe hazırlandı.
4. Sulh Hukuk Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçeler hakim tarafından onaylandı. Mahkeme, Şifanur Yılmaz'ın hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmasına karar verdi.
Kararın ardından konuşan anne Aynur Yılmaz, "Çocuğum sağlığına kavuşsun, evladımın hayatının mahvolmasına izin veremem" diyerek kızının bir an önce iyileşmesini istedi.