Acı haberi Müge Anlı canlı yayında verdi! Cansız bedeni bulundu!

Çarşanba'nın bulunduğu yerde yasaklı madde olduğu da öne sürüldü. Genç adamın kesin ölüm nedeni henüz netlik kazanmazken, cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara'ya gönderildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.