Acı haberi Müge Anlı canlı yayında verdi! Cansız bedeni bulundu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Atakan Enes Çarşanba'dan acı haber geldi. Müge Anlı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde günlerdir kendisinden haber alınamayan evli ve iki çocuk babası olan 30 yaşındaki Atakan Enes Çarşanba'nın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
Çaycuma ilçesine bağlı Velioğlu Mahallesi'nde yaşayan Atakan Enes Çarşanba, 1 Kasım 2026 tarihinde evinin önünden taksiye binerek ayrıldı.
O günden sonra kendisine ulaşamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulunarak arama çalışmalarının başlatılmasını istedi.
Günler geçmesine rağmen Çarşanba'dan haber alamayan eşi Yadigar Çarşanba ve ablası Esra Yalçın, atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım çağrısında bulundu.
Günlerdir devam eden arama çalışmaları sırasında polis ekipleri, Atakan Enes Çarşanba'yı yaşadığı evin çatı katında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 30 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Çarşanba'nın bulunduğu yerde yasaklı madde olduğu da öne sürüldü. Genç adamın kesin ölüm nedeni henüz netlik kazanmazken, cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara'ya gönderildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
Genç adam öldü mü öldürüldü mü? Atakan Enes Çarşanba'nın cansız bedeni evinin çatı katına sonradan mı konuldu? Çarşanba'nın kaybolduğu gece yanında olduğunu öne sürülen arkadaşları gözaltına alındı.