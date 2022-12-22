Annesi 7 kurşunla öldürüldü, kardeşinden koparıldı

Feci şekilde öldürülen annesi Hülya Elkoca'ya hasret kalan 22 yaşındaki Merve Elkoca'nın hayat hikayesi yürekleri dağladı.
Üç kardeşi bulunan genç kadın, çalıştı çabaladı kardeşine sahip çıktı. İki kardeşi yanındaydı ancak en küçükleri olan Ecrin için endişeliydi.
Merve Elkoca ve iki kardeşi Hülya Elkoca'nın ilk evliliğinden olan çocuklarıydı. Ecrin Aslan'ın ise, annesinin ikinci evliliğinden olan çocuğu olduğunu belirtti.
O zamanlar 14 yaşında bir kız çocuğu olan Merve, sadece down sendromlu kardeşinin annesinin yanında kaldığını söyledi.