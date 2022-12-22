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Annesi 7 kurşunla öldürüldü, kardeşinden koparıldı

GİRİŞ TARİHİ: 22.12.2022, 11:27 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.12.2022, 12:10
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Annesi 7 kurşunla öldürüldü, kardeşinden koparıldı

Feci şekilde öldürülen annesi Hülya Elkoca'ya hasret kalan 22 yaşındaki Merve Elkoca'nın hayat hikayesi yürekleri dağladı.

Annesi 7 kurşunla öldürüldü, kardeşinden koparıldı

Genç kadının aynı gün hem annesi 7 kurşunla öldürüldü, hem de kardeşinden koparıldı.

Annesi 7 kurşunla öldürüldü, kardeşinden koparıldı

Annesi ayrılmak istediği Mehmet Aslan tarafından hurharca katledildi.

Annesi 7 kurşunla öldürüldü, kardeşinden koparıldı

Vasisi olduğu 5 yaşındaki Ecrin'e kavuşmak için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Annesi 7 kurşunla öldürüldü, kardeşinden koparıldı

Üç kardeşi bulunan genç kadın, çalıştı çabaladı kardeşine sahip çıktı. İki kardeşi yanındaydı ancak en küçükleri olan Ecrin için endişeliydi.

Annesi 7 kurşunla öldürüldü, kardeşinden koparıldı

Merve Elkoca ve iki kardeşi Hülya Elkoca'nın ilk evliliğinden olan çocuklarıydı. Ecrin Aslan'ın ise, annesinin ikinci evliliğinden olan çocuğu olduğunu belirtti.

Annesi 7 kurşunla öldürüldü, kardeşinden koparıldı

Mehmet Aslan tarafından istenmeyince nineleri ile birlikte yaşamaya başladılar.

Annesi 7 kurşunla öldürüldü, kardeşinden koparıldı

O zamanlar 14 yaşında bir kız çocuğu olan Merve, sadece down sendromlu kardeşinin annesinin yanında kaldığını söyledi.

Annesi 7 kurşunla öldürüldü, kardeşinden koparıldı

Kahreden anları Merve'nin down sendromlu erkek kardeşi Muhammet de tanıklık etti.

Annesi 7 kurşunla öldürüldü, kardeşinden koparıldı

Korkunç cinayet habere de konu oldu. Hülya Elkoca'nın yaşadıkları milyonları gözyaşına boğdu.

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