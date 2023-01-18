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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Annesi diz çöktü yalvardı. Müge Anlı'nın bulduğu Hilal eve dönecek mi?

GİRİŞ TARİHİ: 18.01.2023, 11:45 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.01.2023, 12:13
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Annesi diz çöktü yalvardı. Müge Anlı'nın bulduğu Hilal eve dönecek mi?

Şerife Baltacı, Konya'da arkadaşıma gidiyorum deyip evden çıkan ve geri dönmeyen 18 yaşındaki kızı Hilal'in bulunması için atv'nin fenomen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'in kapısını çaldı.

Annesi diz çöktü yalvardı. Müge Anlı'nın bulduğu Hilal eve dönecek mi?

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Hilal'i kısa sürede buldu. Henüz yeni reşit olan kızın 51 yaşındaki Süleyman isimli şahsa kaçtığı ortaya çıktı.

Annesi diz çöktü yalvardı. Müge Anlı'nın bulduğu Hilal eve dönecek mi?

Bu birlikteliğe isyan eden anne, kızının önünde diz çöktü eve dönmesini istedi. Endişeli annenin gözyaşları sel oldu, sözleri yürekleri dağladı.

Annesi diz çöktü yalvardı. Müge Anlı'nın bulduğu Hilal eve dönecek mi?

Bir süre yayında kendini göstermeyen adama, Müge Anlı küçücük kızın arkasına saklanma diyerek çıkıştı.

Annesi diz çöktü yalvardı. Müge Anlı'nın bulduğu Hilal eve dönecek mi?

Almanya'da hayatını sürdüren babası ile sorunlar yaşadığını söyleyen Hilal ona ağır sözler söyledi.

Annesi diz çöktü yalvardı. Müge Anlı'nın bulduğu Hilal eve dönecek mi?

Stüdyoda tansiyon bir an olsun düşmedi. Genç kızın tavırları herkesi hayrete düşürdü.

Annesi diz çöktü yalvardı. Müge Anlı'nın bulduğu Hilal eve dönecek mi?

Ailesine karşı oldukça tepkili olan Hilal'i, yayına telefonla bağlanan kişiler de kararından döndüremedi.

Annesi diz çöktü yalvardı. Müge Anlı'nın bulduğu Hilal eve dönecek mi?

Genç kızın yanına kaçtığı Süleyman isimli şahsın üfürükçülük yaptığı öne sürüldü.

Annesi diz çöktü yalvardı. Müge Anlı'nın bulduğu Hilal eve dönecek mi?

Hilal'in babasından yaşça büyük olan Süleyman,suçlamaları reddetti. "Kendimden 33 yaş küçük Hilal'i seviyorum" açıklamasında bulundu.

Annesi diz çöktü yalvardı. Müge Anlı'nın bulduğu Hilal eve dönecek mi?

Kyaıpları bulan, hasret kalanları kavuşturan Müge Anlı hafta içi her gün canlı yayınla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de

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