Annesi diz çöktü yalvardı. Müge Anlı'nın bulduğu Hilal eve dönecek mi?

Şerife Baltacı, Konya'da arkadaşıma gidiyorum deyip evden çıkan ve geri dönmeyen 18 yaşındaki kızı Hilal'in bulunması için atv'nin fenomen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'in kapısını çaldı.
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Hilal'i kısa sürede buldu. Henüz yeni reşit olan kızın 51 yaşındaki Süleyman isimli şahsa kaçtığı ortaya çıktı.
Bu birlikteliğe isyan eden anne, kızının önünde diz çöktü eve dönmesini istedi. Endişeli annenin gözyaşları sel oldu, sözleri yürekleri dağladı.
Bir süre yayında kendini göstermeyen adama, Müge Anlı küçücük kızın arkasına saklanma diyerek çıkıştı.
Ailesine karşı oldukça tepkili olan Hilal'i, yayına telefonla bağlanan kişiler de kararından döndüremedi.
Hilal'in babasından yaşça büyük olan Süleyman,suçlamaları reddetti. "Kendimden 33 yaş küçük Hilal'i seviyorum" açıklamasında bulundu.