Aşkından yalan söyleyen Erva'nın son kararı...

"Ben Erva Nur değilim, Esin'im" diyerek milyonlarca izleyiciyi şaşırtan genç kadın, her hamlesiyle ailesini şaşkına çevirmeye devam ediyor.
9 aylık bebeğini kardeşi olarak tanıtan, kocasının aslında kuzeni olduğunu ifade ederek herkesi şoke eden Erva Nur Ünal, bu gerçek dışı iddialarını kanıtlamak için DNA testi yaptırmaya dahi razı oldu.
Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte ismini ve çocuğunu kabul eden Erva Nur, eşinin ve babasının 'dön' çağrılarına kayıtsız kalmayı tercih etti.
Müge Anlı ve muhabir Müge Yönter'in ısrarlı sözlerine ve ikna çabalarına rağmen İskenderun'dan dönmek istemeyen Erva Nur'a bir şok da birlikte kaçtığı Necmettin'den geldi.
Erva'nın evli ve çocuklu olduğunu öğrenen Necmettin, bu ilişkiyi sonlandırma kararı alarak genç kadının evine dönmesini istedi.
Erva Nur, yoğun ısrarlara karşın "Gelirsem kendi imkanlarımla geleceğim" diyerek Müge Anlı ekibinin yardım teklifini geri çevirdi.
Kocası Hüseyin Emrecan Ünal'ı hiçbir şartta istemediğini dile getiren Erva Nur Ünal'ın sözleri Hüseyin'i oldukça üzdü.
Canlı yayına kızıyla birlikte dönen Hüseyin, "Erva'nın gerçek hali bu değil. Karımı tanıyamıyorum" sözlerini kullandı.