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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Aşkından yalan söyleyen Erva'nın son kararı...

GİRİŞ TARİHİ: 19.02.2024, 13:00 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.02.2024, 13:14
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Aşkından yalan söyleyen Erva'nın son kararı...

"Ben Erva Nur değilim, Esin'im" diyerek milyonlarca izleyiciyi şaşırtan genç kadın, her hamlesiyle ailesini şaşkına çevirmeye devam ediyor.

Aşkından yalan söyleyen Erva'nın son kararı...

9 aylık bebeğini kardeşi olarak tanıtan, kocasının aslında kuzeni olduğunu ifade ederek herkesi şoke eden Erva Nur Ünal, bu gerçek dışı iddialarını kanıtlamak için DNA testi yaptırmaya dahi razı oldu.

Aşkından yalan söyleyen Erva'nın son kararı...

Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte ismini ve çocuğunu kabul eden Erva Nur, eşinin ve babasının 'dön' çağrılarına kayıtsız kalmayı tercih etti.

Aşkından yalan söyleyen Erva'nın son kararı...

Müge Anlı ve muhabir Müge Yönter'in ısrarlı sözlerine ve ikna çabalarına rağmen İskenderun'dan dönmek istemeyen Erva Nur'a bir şok da birlikte kaçtığı Necmettin'den geldi.

Aşkından yalan söyleyen Erva'nın son kararı...

Erva'nın evli ve çocuklu olduğunu öğrenen Necmettin, bu ilişkiyi sonlandırma kararı alarak genç kadının evine dönmesini istedi.

Aşkından yalan söyleyen Erva'nın son kararı...

Erva Nur, yoğun ısrarlara karşın "Gelirsem kendi imkanlarımla geleceğim" diyerek Müge Anlı ekibinin yardım teklifini geri çevirdi.

Aşkından yalan söyleyen Erva'nın son kararı...

Kocası Hüseyin Emrecan Ünal'ı hiçbir şartta istemediğini dile getiren Erva Nur Ünal'ın sözleri Hüseyin'i oldukça üzdü.

Aşkından yalan söyleyen Erva'nın son kararı...

Canlı yayında sinir krizi geçiren Hüseyin Ünal, kısa bir süreliğine programdan ayrıldı.

Aşkından yalan söyleyen Erva'nın son kararı...

Canlı yayına kızıyla birlikte dönen Hüseyin, "Erva'nın gerçek hali bu değil. Karımı tanıyamıyorum" sözlerini kullandı.

Aşkından yalan söyleyen Erva'nın son kararı...

Müge Anlı, "Karın bugün geri dönse onu kabul eder misin?" sorusunu yöneltirken Hüseyin'in cevabı "Evet" oldu.

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