Bebeğine 'kardeşim' diyen bir anne...

24 yaşındaki Ervanur Ünal ve dokuz aylık kızı Sare Naz Ünal 3 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da kayboldu. Eşi Hüseyin Emrecan Ünal'ın karısı ve kızını aramak için Müge Anlı canlı yayına geldi.
Hüseyin Ünal eşiyle severek evlendiklerini söylerken duygularına hakim olmakta güçlük çekti. Ünal, eşi ve kızını bulmak için Almanya'dan geldiğini ifade etti.
Hüseyin Ünal lohusalık döneminde eşiyle bazı sıkıntılar yaşadıklarını, eşinin "sen beni sevmiyorsun" şeklinde söylemlerde bulunduğunu, karısının psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiğini anlattı.
Evranur Ünal dakikalar içinde bulundu. Ervanur, bebeğiyle Konya'da olduğunu, kocasından boşanacağını, Necmettin'in yanında olduğunu ifade etti.