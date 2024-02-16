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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Bebeğine 'kardeşim' diyen bir anne...

GİRİŞ TARİHİ: 16.02.2024, 11:51 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.02.2024, 12:11
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Bebeğine 'kardeşim' diyen bir anne...

24 yaşındaki Ervanur Ünal ve dokuz aylık kızı Sare Naz Ünal 3 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da kayboldu. Eşi Hüseyin Emrecan Ünal'ın karısı ve kızını aramak için Müge Anlı canlı yayına geldi.

Bebeğine 'kardeşim' diyen bir anne...

Hüseyin Ünal eşiyle severek evlendiklerini söylerken duygularına hakim olmakta güçlük çekti. Ünal, eşi ve kızını bulmak için Almanya'dan geldiğini ifade etti.

Bebeğine 'kardeşim' diyen bir anne...

Hüseyin Ünal lohusalık döneminde eşiyle bazı sıkıntılar yaşadıklarını, eşinin "sen beni sevmiyorsun" şeklinde söylemlerde bulunduğunu, karısının psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiğini anlattı.

Bebeğine 'kardeşim' diyen bir anne...

Evranur Ünal dakikalar içinde bulundu. Ervanur, bebeğiyle Konya'da olduğunu, kocasından boşanacağını, Necmettin'in yanında olduğunu ifade etti.

Bebeğine 'kardeşim' diyen bir anne...

Hüseyin Ünal eşinin tehlike altında olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Bebeğine 'kardeşim' diyen bir anne...

Erva Ünal'a bebeği babasına getirmesi gerektiği çağrısında bulunuldu.

Bebeğine 'kardeşim' diyen bir anne...

45 gün ayrı kaldığı bebeğine Müge Anlı'da kavuştu.

Bebeğine 'kardeşim' diyen bir anne...

Müge Anlı kucağında 9 aylık Sare bebek ile stüdyoya geldi. Baba ve kız canlı yayında kavuştu.

Bebeğine 'kardeşim' diyen bir anne...

Müge Anlı, Erva'nın yanına giderek stüdyoya gelip derdini anlatmasını istedi.

Bebeğine 'kardeşim' diyen bir anne...

Erva Ünal, bebeğin kardeşi, Hüseyin'in de kocası değil kuzeni olduğunu söylediğinde herkes büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ailesinin eve dönmesi için yalan söylediğini ifade etti. Hüseyin Bey bunun üzerine karısının psikolojisinin iyi olmadığını dile getirdi.

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