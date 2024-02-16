Bebeğine 'kardeşim' diyen bir anne...

Erva Ünal, bebeğin kardeşi, Hüseyin'in de kocası değil kuzeni olduğunu söylediğinde herkes büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ailesinin eve dönmesi için yalan söylediğini ifade etti. Hüseyin Bey bunun üzerine karısının psikolojisinin iyi olmadığını dile getirdi.