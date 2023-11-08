Bedriye Kılıç'ın katili en yakını çıktı!

Konya'nın Akşehir ilçesinde yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ı boğarak öldürdüğü ortaya çıkan eşi Tayfur Kılıç tutuklanmıştı.
Günlerdir bölgede kadavra köpekleriyle arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Bedriye Kılıç'a ait olduğu düşünülen kıyafet parçaları bulmuştu.
Yapılan incelemelerde cinayetin işlendiği söylenen bölgede bulunan kıyafetlerin Bedriye Kılıç'a ait olmadığı ortaya çıktı.
Tutuklanan Tayfur Kılıç'ın gösterdiği uçurumda ise 10 gün önce talihsiz kadının cesedinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Kadavra köpeklerinin de katıldığı günler süren arama çalışmalarına rağmen Bedriye Kılıç'ın cesedine hala ulaşılamadı.
Karısını öldürmek suçuyla Akşehir Adliyesi'ne sevk edilen Tayfur Kılıç ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yayındaki çelişkili ifadeleriyle dikkat çeken ve suçlamaları reddeden Tayfur Kılıç'ın sorgusunda söyledikleri kan dondurmuştu.
Suçlamaların odağındaki Tayfur Kılıç iddiaları reddetmiş, Bedriye Kılıç'ı aldattığı söylenen eş yayındaki rahat tavırlarıyla da dikkat çekmişti.
Yapılan sorguda eşinin telefonuna sürekli mesajlar geldiği için kavga ettiklerini söyleyen Tayfur Kılıç, Bedriye Kılıç'ı boğarak öldürdüğünü sonrada uçurumdan attığını söylemişti.