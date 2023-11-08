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Bedriye Kılıç'ın katili en yakını çıktı!

GİRİŞ TARİHİ: 08.11.2023, 11:57 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.11.2023, 12:00
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Bedriye Kılıç'ın katili en yakını çıktı!

Konya'nın Akşehir ilçesinde yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ı boğarak öldürdüğü ortaya çıkan eşi Tayfur Kılıç tutuklanmıştı.

Bedriye Kılıç'ın katili en yakını çıktı!

Günlerdir bölgede kadavra köpekleriyle arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Bedriye Kılıç'a ait olduğu düşünülen kıyafet parçaları bulmuştu.

Bedriye Kılıç'ın katili en yakını çıktı!

Yapılan incelemelerde cinayetin işlendiği söylenen bölgede bulunan kıyafetlerin Bedriye Kılıç'a ait olmadığı ortaya çıktı.

Bedriye Kılıç'ın katili en yakını çıktı!

Tutuklanan Tayfur Kılıç'ın gösterdiği uçurumda ise 10 gün önce talihsiz kadının cesedinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Bedriye Kılıç'ın katili en yakını çıktı!

Kadavra köpeklerinin de katıldığı günler süren arama çalışmalarına rağmen Bedriye Kılıç'ın cesedine hala ulaşılamadı.

Bedriye Kılıç'ın katili en yakını çıktı!

Karısını öldürmek suçuyla Akşehir Adliyesi'ne sevk edilen Tayfur Kılıç ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bedriye Kılıç'ın katili en yakını çıktı!

Yayındaki çelişkili ifadeleriyle dikkat çeken ve suçlamaları reddeden Tayfur Kılıç'ın sorgusunda söyledikleri kan dondurmuştu.

Bedriye Kılıç'ın katili en yakını çıktı!

Suçlamaların odağındaki Tayfur Kılıç iddiaları reddetmiş, Bedriye Kılıç'ı aldattığı söylenen eş yayındaki rahat tavırlarıyla da dikkat çekmişti.

Bedriye Kılıç'ın katili en yakını çıktı!

Yapılan sorguda eşinin telefonuna sürekli mesajlar geldiği için kavga ettiklerini söyleyen Tayfur Kılıç, Bedriye Kılıç'ı boğarak öldürdüğünü sonrada uçurumdan attığını söylemişti.

Bedriye Kılıç'ın katili en yakını çıktı!

Canlı yayında ailesinin yalvarmalarına rağmen soğukkanlılığı ile dikkat çeken Tayfur Kılıç, önce cinayeti itiraf etse de sonra söylediklerini yalanlamıştı.

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