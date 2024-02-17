Bu hafta Müge Anlı'da neler oldu?

Müge Anlı'da bu hafta oldukça ilginç konular işlendi. Hüseyin Emrecan Ünal, 44 gündür kayıp olan eşi Ervanur Ünal'ı ve dokuz aylık kızı Sare Naz Ünal'ı aramak için Almanya'dan geldi.
24 yaşındaki Ervanur Ünal, dokuz aylık kızı ile birlikte kuzeninin yanına Avusturya'ya gitmek için 3 Ocak Çarşamba günü yola çıktı ancak bir daha geri dönmedi.
Eşi Ervanur Ünal'ın aslında Avusturya'ya hiç gitmediğini, önce İstanbul'a ardından Konya'ya ve oradan da Hatay'a gittiğini öğrenen Hüseyin Ünal, eşini aramaya koyuldu.
Araştırmaları sonucu eşi ve kızının, Necmettin Arıkan isimli bir şahsın yanında olduğu bilgisine ulaştı.
Ervanur Ünal'ın babası, kızını ve torununu almak için Necmettin Arıkan'ın evine gitti fakat alamadı.
Hiçbir şekilde karısı ve kızına ulaşamayan eş Hüseyin Ünal çareyi Müge Anlı canlı yayına katılmakta buldu.
44 gündür kızına hasret olan HüseyinÜnal, eşi Ervanur'un zorla tutulduğunu düşündüğünü söyledi. Eşi ve kızı için kaygılandı.
Hüseyin Ünal, alıkonulduğunu düşündüğü eşi ve özlem duyduğu kızını bulması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi.
Evliliğini kurtarmak isteyen Hüseyin Ünal, kızını da alıp giden eşine canlı yayında 'dön' çağrısında bulundu.