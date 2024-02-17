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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Bu hafta Müge Anlı'da neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 17.02.2024, 16:59 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.02.2024, 17:20
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Bu hafta Müge Anlı'da neler oldu?

Müge Anlı'da bu hafta oldukça ilginç konular işlendi. Hüseyin Emrecan Ünal, 44 gündür kayıp olan eşi Ervanur Ünal'ı ve dokuz aylık kızı Sare Naz Ünal'ı aramak için Almanya'dan geldi.

Bu hafta Müge Anlı'da neler oldu?

24 yaşındaki Ervanur Ünal, dokuz aylık kızı ile birlikte kuzeninin yanına Avusturya'ya gitmek için 3 Ocak Çarşamba günü yola çıktı ancak bir daha geri dönmedi.

Bu hafta Müge Anlı'da neler oldu?

Eşi Ervanur Ünal'ın aslında Avusturya'ya hiç gitmediğini, önce İstanbul'a ardından Konya'ya ve oradan da Hatay'a gittiğini öğrenen Hüseyin Ünal, eşini aramaya koyuldu.

Bu hafta Müge Anlı'da neler oldu?

Araştırmaları sonucu eşi ve kızının, Necmettin Arıkan isimli bir şahsın yanında olduğu bilgisine ulaştı.

Bu hafta Müge Anlı'da neler oldu?

Ervanur Ünal'ın babası, kızını ve torununu almak için Necmettin Arıkan'ın evine gitti fakat alamadı.

Bu hafta Müge Anlı'da neler oldu?

Hiçbir şekilde karısı ve kızına ulaşamayan eş Hüseyin Ünal çareyi Müge Anlı canlı yayına katılmakta buldu.

Bu hafta Müge Anlı'da neler oldu?

44 gündür kızına hasret olan HüseyinÜnal, eşi Ervanur'un zorla tutulduğunu düşündüğünü söyledi. Eşi ve kızı için kaygılandı.

Bu hafta Müge Anlı'da neler oldu?

Hüseyin Ünal, alıkonulduğunu düşündüğü eşi ve özlem duyduğu kızını bulması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi.

Bu hafta Müge Anlı'da neler oldu?

Evliliğini kurtarmak isteyen Hüseyin Ünal, kızını da alıp giden eşine canlı yayında 'dön' çağrısında bulundu.

Bu hafta Müge Anlı'da neler oldu?

Amerika'da yaşayan Necmettin ile Ervanur'un bir yıldır ciddi bir ilişkisi olduğunu ortaya çıktı.

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