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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme... Kim sorguya alındı?

GİRİŞ TARİHİ: 05.12.2024, 16:17 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.12.2024, 16:43
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Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme... Kim sorguya alındı?

Türkiye'nin en çok konuştuğu cinayetlerden birisiydi 24 yıl canice katledilen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın ölümü...

Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme... Kim sorguya alındı?

Tarihler 5 Haziran 2000'i gösteriyordu. Okuldan çıkıp İstanbul Şişli'deki evine gelen bir lise öğrencisiydi Çağla Tuğaltay...

Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme... Kim sorguya alındı?

Annesi evde yoktu. Kendi evinde, kendi odasında boğazı kesilerek öldürülmüştü.

Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme... Kim sorguya alındı?

Komşuların hiç bir ses duymaması cinayetin Çağla'nın yakından tanıdığı bir kişi tarafından işlenmiş olabileceği iddiaları ortaya atıldı. Evde başka birinin DNA'sına rastlanmadı.

Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme... Kim sorguya alındı?

Katil küçük kızın iç çamaşırı çıkarmıştı. Tecavüz bulgusuna rastlanmamıştı.

Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme... Kim sorguya alındı?

Aradan geçen yıllarda cinayet aydınlanamadı. Zaman aşımına uğramasına rağmen Meclis'te konu ile ilgili yasa çıkarıldı ve cinayet araştırılmaya devam edildi.

Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme... Kim sorguya alındı?

Hayatının baharında yaşamdan koparılan Çağla Tuğaltay'ın şüphelerle dolu ölümü hakkında birçok iddia ortaya atılmaya devam edildi. Cinayet, sosyal medyada sık sık gündeme taşındı.

Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme... Kim sorguya alındı?

Kızı canice bıçaklanarak öldürülen acılı anne Gülnur Saygı, Müge Anlı'nın programına katılmıştı. Çağla'nın katilinin bulunması için görgü tanıklarına "vicdanınızın sesini dinleyin ve susmayın" diyerek seslenmişti.

Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme... Kim sorguya alındı?

Sosyal medyadaki iddialara göre korkunç cinayetle ilgili bir kişi sorguya alındı.

Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme... Kim sorguya alındı?

Konuyla ilgili aileden henüz bir açıklama gelmedi. Kim neden sorguya alındı?

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