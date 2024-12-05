Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme... Kim sorguya alındı?

Türkiye'nin en çok konuştuğu cinayetlerden birisiydi 24 yıl canice katledilen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın ölümü...
Tarihler 5 Haziran 2000'i gösteriyordu. Okuldan çıkıp İstanbul Şişli'deki evine gelen bir lise öğrencisiydi Çağla Tuğaltay...
Komşuların hiç bir ses duymaması cinayetin Çağla'nın yakından tanıdığı bir kişi tarafından işlenmiş olabileceği iddiaları ortaya atıldı. Evde başka birinin DNA'sına rastlanmadı.
Aradan geçen yıllarda cinayet aydınlanamadı. Zaman aşımına uğramasına rağmen Meclis'te konu ile ilgili yasa çıkarıldı ve cinayet araştırılmaya devam edildi.
Hayatının baharında yaşamdan koparılan Çağla Tuğaltay'ın şüphelerle dolu ölümü hakkında birçok iddia ortaya atılmaya devam edildi. Cinayet, sosyal medyada sık sık gündeme taşındı.
Kızı canice bıçaklanarak öldürülen acılı anne Gülnur Saygı, Müge Anlı'nın programına katılmıştı. Çağla'nın katilinin bulunması için görgü tanıklarına "vicdanınızın sesini dinleyin ve susmayın" diyerek seslenmişti.