Canlı yayında 60 bin TL'lik protokol...

atv'nin merakla takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvuran Hülya Öztürk anlattıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Hülya Öztürk, TikTok'ta tanışıp yalnızca iki kez görüştüğü Fatih Özkan'ın kendisini 91 bin TL dolandırdığını söyledi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gözyaşı döken Hülya Öztürk, eşinden boşandıktan sonra TikTok'ta vakit geçirdiğini ifade ederken Fatih Özkan'ın kendisini 'fabrikatör' olarak tanıttığını iddia etti.
Canlı yayına katılan Fatih Özkan ise Hülya'dan para aldığını doğruladı. Kendisini fabrikatör olarak tanıtmadığını dile getiren Özkan, "Fabrikatör olsam TikTok'ta ne işim var" dedi.
Tekstilde çalıştığını söyleyen Fatif Özkan hakkında bir iddia da telefonla canlı yayına bağlanan izleyiciden geldi. İsmini vermek istemeyen izleyici, Fatih Özkan'ın arkadaşını 25 bin TL dolandırdığını öne sürdü.
25 bin TL konusunu kesin bir dille yalanlayan Fatih Özkan, para alışverişinin yalnızca Hülya Öztürk'le olduğunu söyledi.
4 yıllık evli olduğunu dile getiren Fatih Özkan, resmi nikahlı eşinden boşanma aşamasındayken Hülya ile görüştüğünü ifade etti. Yakın zamanda eşiyle sorunlarını çözdüğünü anlatan Fatih, evliliğini sürdüreceğini açıkladı.
Taraflar karşılıklı suçlamalarda bulunurken Fatih, "Hülya sadece iki defa buluştuğumuzu söylüyor. Bu doğru değil. Daha çok görüştük" dedi.
Avukat Rahmi Özkan, ikilinin para konusunu çözmek için hazırlanan bir protokolü canlı yayında sundu.
Fatih, protokole imza atarken "Bir daha değil bir kadından para almak, bir kadının yanından bile geçmeyeceğim" sözlerini kullandı.