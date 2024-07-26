Ciğerini verdiği kocası tarafından aldatıldı. Meğer vefa İstanbul'da semt adıymış...

16 sezondur atv ekranlarında program yapan araştırmacı gazeteci Müge Anlı birbirinden ses getiren konuları ekrana taşıdı. Bunlardan biri de Melike Özmen isimli genç bir kadının ciğerini verdiği kocası tarafından aldatılmasıydı. Yaşadıklarına isyan eden kadın soluğu Müge Anlı'da almıştı. Milyonların Müge Anlı yeni sezon ne zaman sorusunu sorarken yaşananları sizler için derledik.