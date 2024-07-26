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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Ciğerini verdiği kocası tarafından aldatıldı. Meğer vefa İstanbul'da semt adıymış...

Melike Özmen'in yürek yakan isyanı...

GİRİŞ TARİHİ: 26.07.2024, 15:31 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.07.2024, 15:44
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Ciğerini verdiği kocası tarafından aldatıldı. Meğer vefa İstanbul'da semt adıymış...

16 sezondur atv ekranlarında program yapan araştırmacı gazeteci Müge Anlı birbirinden ses getiren konuları ekrana taşıdı. Bunlardan biri de Melike Özmen isimli genç bir kadının ciğerini verdiği kocası tarafından aldatılmasıydı. Yaşadıklarına isyan eden kadın soluğu Müge Anlı'da almıştı. Milyonların Müge Anlı yeni sezon ne zaman sorusunu sorarken yaşananları sizler için derledik.

Ciğerini verdiği kocası tarafından aldatıldı. Meğer vefa İstanbul'da semt adıymış...

Özmen çifti 12 senedir evliydi ve iki de çocukları vardı.

Ciğerini verdiği kocası tarafından aldatıldı. Meğer vefa İstanbul'da semt adıymış...

Eşinin yıllarca yaşadığı sağlık sorunlarında onun yanında olan, desteğini esirgemeyen genç kadın öyle şeyler yaşadı ki... Meğer vefa İstanbul'da bir semt adıymış dedirtti.

Ciğerini verdiği kocası tarafından aldatıldı. Meğer vefa İstanbul'da semt adıymış...

Türkiye günlerce bu konuyu konuştu. Herkes şaşkındı. Melike eşinin yaşaması için ona ciğerini vermişti.

Ciğerini verdiği kocası tarafından aldatıldı. Meğer vefa İstanbul'da semt adıymış...

Yaptığı büyük fedakarlığın karşılığını ise hiç beklemediği şekilde aldı.

Ciğerini verdiği kocası tarafından aldatıldı. Meğer vefa İstanbul'da semt adıymış...

Eşi bir gün karşısına geçti ve ben başkasına aşığım boşanmak istiyorum dedi.

Ciğerini verdiği kocası tarafından aldatıldı. Meğer vefa İstanbul'da semt adıymış...

Genç kadının dünyası başına yıkıldı. Ve kocasının ciğerini geri vermesi için Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Ciğerini verdiği kocası tarafından aldatıldı. Meğer vefa İstanbul'da semt adıymış...

Yasak aşkın diğer bir kahramanı kadın ise henüz 20 yaşındaydı.

Ciğerini verdiği kocası tarafından aldatıldı. Meğer vefa İstanbul'da semt adıymış...

Aşkını kameralar haykırdı. Gerekirse ben de ciğerimi veririm ama sevdiğim adamı bırakmam dedi.

Ciğerini verdiği kocası tarafından aldatıldı. Meğer vefa İstanbul'da semt adıymış...

Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü olayda yaşananlar hala hafızalardaki yerini koruyor. Müge Anlı İle Tatlı Sert yeni sezonuyla yakında atv'de

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