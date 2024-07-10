canli-yayin
CANLI YAYIN
Kardeşlerim
3
BİLDİRİMLER
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Cinayet, taciz, şantaj, ölüm... Müge Anlı'daki kıyma makinesi olayında neler yaşandı?

Cinayet, taciz, şantaj, ölüm... Müge Anlı'daki kıyma makinesi olayında neler yaşandı?

GİRİŞ TARİHİ: 10.07.2024, 11:59 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.07.2024, 12:06
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Cinayet, taciz, şantaj, ölüm... Müge Anlı'daki kıyma makinesi olayında neler yaşandı?

Müge Anlı İle Tatlı Sert 16. Sezonunda da ekrana taşıdığı konularla çok izlendi, çok konuşuldu. Mehmet Taşpınar, kayıp olduğunu öne sürdüğü sevgilisi Güllü Çolak'ı aramak için stüdyoya gelmişti. Güllü Çolak'ın kuzeni ise öyle bir iddia ortaya attı ki stüdyo buz kesti. İçlerinde Güllü Çolak'ın da bulunduğu 3 kişinin bir adamı parçalara bölerek kıyma makinesinden geçirip öldürdüklerini anlatmıştı. Kahramanmaraş'ta yaşandığı öne sürülen olay kan dondurmuştu. Peki neler yaşandı?

Cinayet, taciz, şantaj, ölüm... Müge Anlı'daki kıyma makinesi olayında neler yaşandı?

Türkiye günlerce Müge Anlı'da yaşanan bu olayı konuştu.

Cinayet, taciz, şantaj, ölüm... Müge Anlı'daki kıyma makinesi olayında neler yaşandı?

Güllü Çolak ve ailesi bir kişiyi öldürüp kıyma makinesinden geçirmiş miydi?

Cinayet, taciz, şantaj, ölüm... Müge Anlı'daki kıyma makinesi olayında neler yaşandı?

Güllü hakkındaki iddiaları reddederken stüdyoya kıyma makinesi geldi.

Cinayet, taciz, şantaj, ölüm... Müge Anlı'daki kıyma makinesi olayında neler yaşandı?

Aile ise hakkındaki iddiaları reddetmek için lahmacun partisi verdi.

Cinayet, taciz, şantaj, ölüm... Müge Anlı'daki kıyma makinesi olayında neler yaşandı?

Çünkü Çolak ve ailesinin o günden sonra bir daha et ve kıyma yiyemedikleri öne sürülüyordu.

Cinayet, taciz, şantaj, ölüm... Müge Anlı'daki kıyma makinesi olayında neler yaşandı?

Güllü bu korkunç iddiayı reddederken yayına telefon yağdı. Peki Güllü Çolak ve ailesi kimi neden kıyma makinesiyle öldürmüş olabilirdi?

Cinayet, taciz, şantaj, ölüm... Müge Anlı'daki kıyma makinesi olayında neler yaşandı?

Bu kişinin zengin ve varlıklı bir adam olduğu ve alınan borcun ödenememesi sebebiyle cinayet işlenmiş olduğu öne sürüldü.

Cinayet, taciz, şantaj, ölüm... Müge Anlı'daki kıyma makinesi olayında neler yaşandı?

Hatta cinayet aleti olan kıyma makinesinde olaydan sonra salça yapılarak satışa çıkarıldığı konuşuldu.

Cinayet, taciz, şantaj, ölüm... Müge Anlı'daki kıyma makinesi olayında neler yaşandı?

Tüm bunlar yaşanırken Mehmet Taşpınar'ın 13 yaşındaki küçük bir kızın uygunsuz görüntülerini elinde tuttuğu hatta aileyi bu video ile tehdit ettiği öne sürüldü.

DİĞER GALERİLER

ARAMA
CANLI YAYIN