Cinayet, taciz, şantaj, ölüm... Müge Anlı'daki kıyma makinesi olayında neler yaşandı?

Müge Anlı İle Tatlı Sert 16. Sezonunda da ekrana taşıdığı konularla çok izlendi, çok konuşuldu. Mehmet Taşpınar, kayıp olduğunu öne sürdüğü sevgilisi Güllü Çolak'ı aramak için stüdyoya gelmişti. Güllü Çolak'ın kuzeni ise öyle bir iddia ortaya attı ki stüdyo buz kesti. İçlerinde Güllü Çolak'ın da bulunduğu 3 kişinin bir adamı parçalara bölerek kıyma makinesinden geçirip öldürdüklerini anlatmıştı. Kahramanmaraş'ta yaşandığı öne sürülen olay kan dondurmuştu. Peki neler yaşandı?
Güllü bu korkunç iddiayı reddederken yayına telefon yağdı. Peki Güllü Çolak ve ailesi kimi neden kıyma makinesiyle öldürmüş olabilirdi?
Bu kişinin zengin ve varlıklı bir adam olduğu ve alınan borcun ödenememesi sebebiyle cinayet işlenmiş olduğu öne sürüldü.
Hatta cinayet aleti olan kıyma makinesinde olaydan sonra salça yapılarak satışa çıkarıldığı konuşuldu.