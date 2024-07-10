Cinayet, taciz, şantaj, ölüm... Müge Anlı'daki kıyma makinesi olayında neler yaşandı?

Müge Anlı İle Tatlı Sert 16. Sezonunda da ekrana taşıdığı konularla çok izlendi, çok konuşuldu. Mehmet Taşpınar, kayıp olduğunu öne sürdüğü sevgilisi Güllü Çolak'ı aramak için stüdyoya gelmişti. Güllü Çolak'ın kuzeni ise öyle bir iddia ortaya attı ki stüdyo buz kesti. İçlerinde Güllü Çolak'ın da bulunduğu 3 kişinin bir adamı parçalara bölerek kıyma makinesinden geçirip öldürdüklerini anlatmıştı. Kahramanmaraş'ta yaşandığı öne sürülen olay kan dondurmuştu. Peki neler yaşandı?