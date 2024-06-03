Cinsel istismarda bulunduğu kızlarını aramak için Müge Anlı'ya gelen üvey baba tutuklandı.

Selahattin Yalnız, Fitnat Ertakin'in öz kızı 24 yaşındaki Figen Tülay Bayındır'ı çocuk yaştan beri sahip çıktığını daha sonra kızının arkadaşı olan Bahar Demir ve Bahar'ın zihinsel engelli ablası Gizem Demir'i evine alıp babalık yaptığını söyledi. Üvey baba ve , kızlarından hiçbir şeyini eksik etmediklerini her ay kartlarına para yatırdıklarını öne sürdü. Kızları öz kızı gibi gördüğünü söyleyen Yalnız, Müge Anlı'dan yardım istedi.