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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Cinsel istismarda bulunduğu kızlarını aramak için Müge Anlı'ya gelen üvey baba tutuklandı.

GİRİŞ TARİHİ: 03.06.2024, 11:15 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.06.2024, 12:33
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Cinsel istismarda bulunduğu kızlarını aramak için Müge Anlı'ya gelen üvey baba tutuklandı.

atv'de yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programına üvey kızlarını aramak için katılan Selahattin Yalnız'ın 10 yıldır biri engelli 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Kan donduran gerçekler Müge Anlı'nın titiz çalışmasıyla aydınlandı.

Cinsel istismarda bulunduğu kızlarını aramak için Müge Anlı'ya gelen üvey baba tutuklandı.

Selahattin Yalnız, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı ve üvey kızları Figen Tülay Bayındır ve Bahar Demir'in eve dönmelerini istedi.

Cinsel istismarda bulunduğu kızlarını aramak için Müge Anlı'ya gelen üvey baba tutuklandı.

Üvey Baba Selahattin Yalnız, anne Fitnat Ertekin ve zihinsel engelli abla Gizem Demir, 17 Mayıs günü Muğla'nın Ortaca ilçesinden kaybolan Figen Tülay Bayındır ve Bahar Demir'i bulmak için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu. Ailenin iddiasına göre kızlar babalarını uyku ilacı ile uyutarak evden kaçtı. Endişeli gözüken aile, kızlarının evden kaçarken evdeki 63 bin TL parayı da alıp gittiklerini iddia etti. Programda araştırılmaya başlanan olayın perde arkası herkesi dehşet vericiydi.

Cinsel istismarda bulunduğu kızlarını aramak için Müge Anlı'ya gelen üvey baba tutuklandı.

Selahattin Yalnız, Fitnat Ertakin'in öz kızı 24 yaşındaki Figen Tülay Bayındır'ı çocuk yaştan beri sahip çıktığını daha sonra kızının arkadaşı olan Bahar Demir ve Bahar'ın zihinsel engelli ablası Gizem Demir'i evine alıp babalık yaptığını söyledi. Üvey baba ve , kızlarından hiçbir şeyini eksik etmediklerini her ay kartlarına para yatırdıklarını öne sürdü. Kızları öz kızı gibi gördüğünü söyleyen Yalnız, Müge Anlı'dan yardım istedi.

Cinsel istismarda bulunduğu kızlarını aramak için Müge Anlı'ya gelen üvey baba tutuklandı.

Kayıpların 15. gününde Müge Anlı ve ekibi kızları buldu. Figen Tülay Bayındır ve Bahar Demir, çarpıcı gerçekleri Müge Anlı'ya anlattı. Gizli bir tanık ise, kızların saldırıya uğradığı videoları ekibe gönderdi. Gerçekler gün gibi ortadaydı. Selahattin Yalnız'ın yıllarca 3 kıza da cinsel istismarda bulunduğu delillerle kanıtlandı.

Cinsel istismarda bulunduğu kızlarını aramak için Müge Anlı'ya gelen üvey baba tutuklandı.

Yıllarca susan kızlar artık dayanamamış ve çareyi kaçmakta ve evden uzaklaşmakta bulmuştu. Üvey baba videoların sahte olduğunu öne sürdü. Ve hakkındaki iddiaların da asılsız olduğunu söyleyen Selahattin Yalnız, videolar uyurken çekildi kızlar bana istismarda bulundu, dedi.

Cinsel istismarda bulunduğu kızlarını aramak için Müge Anlı'ya gelen üvey baba tutuklandı.

Yayında sinirlenen Müge Anlı "Ben 34 yıllık televizyoncuyum. Hangi görüntünün montaj olup olmadığını anlarım. Sen daha televizyonun düğmesini açmayı bilmezken ben program yapıyordum." sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

Cinsel istismarda bulunduğu kızlarını aramak için Müge Anlı'ya gelen üvey baba tutuklandı.

Anne Fitnat, eşinin 9 yıldır kızı Tülay ile evli olduğunu belirtti. Zihinsel engelli olan abla Gizem Demir ise üvey babayı savundu.

Cinsel istismarda bulunduğu kızlarını aramak için Müge Anlı'ya gelen üvey baba tutuklandı.

Anne Fitnat Ertekin ve üvey baba Selahattin Yalnız canlı Muğla'da yayında tutuklanarak mahkemeye götürüldü. Anne "Ben her şeye şahittim susmak zorunda kaldım." dedi.

Cinsel istismarda bulunduğu kızlarını aramak için Müge Anlı'ya gelen üvey baba tutuklandı.

Selahattin Yalnız, mahkemede de hakkındaki suçlamaları reddetti.

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