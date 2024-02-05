Define için mi öldürüldü, aşk için mi? Gökhan Tombak cinayetinde son dakika gelişmesi!

Burdur'un Karaaliler köyünde evinin önünde tüfekle öldürülen Gökhan Tombak ile ilgili sırlar gündemdeki yerini koruyor. Sonucu merakla beklenen Gökhan Tombak cinayeti neden işlendi? Cinayetin sebebi aşk mı define mi?
Gökhan Tombak'ın karısı Asuman Tombak'la canlı yayında karşı karşıya gelen Mehmet Çelik, cinayete dair bilgisinin olmadığını dile getirirken kendi şüphelerinin 'define' ile ilgili olduğunu açıkladı.
Gökhan Tombak cinayetini aydınlatmak için yoğun çaba harcayan Müge Anlı ise Mehmet Çelik'e teşekkür etti. Müge Anlı, "Mehmet Bey çok uzun süre bizi bekledi, araya başka konular girdi ama sabretti. Onun bilgileriyle Gökhan Tombak cinayetinin de aydınlatılacağına inanıyorum" sözlerini kullandı.
Karaaliler köyünde üfürükçü olarak bilindiği iddia edilen Mehmet Çelik, "Ben üfürükçü değilim. Dini bilgim yok" kendisini savundu.
Köyde hakkında ortaya atılan birçok iddia olduğu ortaya çıkan Mehmet Çelik ile ilgili şoke eden bir bilgi daha canlı yayında yer aldı.
Mehmet Çelik'in, köyün muhtarı Hasan Uçar'ın eşiyle ilişkisinin olduğu gündeme gelirken Mehmet Çelik bu iddiayı da kesin bir dille yalanladı.
Üfürükçü olduğu söylentileri dilden dile yayılan Mehmet Çelik, definecilik iddialarının da gerçeği yansıtmadığını ifade ederken "Geçmişte bir iki kez gittim. Hakkımda konuyla ilgili açılan dava var" diye konuştu.
Gökhan Tombak'ın ölmeden önce bir 'lahit' bulduğunu belirten Mehmet Çelik, "Belki bu yüzden öldürülmüş olabilir" ifadelerini kullandı.
Gökhan Tombak'ın ölümünün ardından ortaya atılan aşk dedikoduları da cinayetin seyrini değiştiren detaylardan...