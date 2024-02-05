ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
canli-yayin
CANLI YAYIN
atv Gün Ortası
 9

BİLDİRİMLER

  • Kuruluş Osman

    Kuruluş Osman

    YENİ FRAGMAN
  • Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman

    Ben Bu Cihana Sığmazam

    YENİ FRAGMAN
  • Ben Bu Cihana Sığmazam

    Ben Bu Cihana Sığmazam

    YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri

    Kahvaltı Haberleri

    YENİ BÖLÜM
  • Kim Milyoner Olmak İster?

    Kim Milyoner Olmak İster?

    YENİ BÖLÜM
  • Safir - 3. Fragman

    Safir

    YENİ FRAGMAN
  • Safir - 2. Fragman

    Safir

    YENİ FRAGMAN
  • Safir

    Safir

    YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber

    atv Ana Haber

    YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Define için mi öldürüldü, aşk için mi? Gökhan Tombak cinayetinde son dakika gelişmesi!

GİRİŞ TARİHİ: 05.02.2024, 13:06 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.02.2024, 13:25
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Define için mi öldürüldü, aşk için mi? Gökhan Tombak cinayetinde son dakika gelişmesi!

Burdur'un Karaaliler köyünde evinin önünde tüfekle öldürülen Gökhan Tombak ile ilgili sırlar gündemdeki yerini koruyor. Sonucu merakla beklenen Gökhan Tombak cinayeti neden işlendi? Cinayetin sebebi aşk mı define mi?

Define için mi öldürüldü, aşk için mi? Gökhan Tombak cinayetinde son dakika gelişmesi!

Gökhan Tombak'ın karısı Asuman Tombak'la canlı yayında karşı karşıya gelen Mehmet Çelik, cinayete dair bilgisinin olmadığını dile getirirken kendi şüphelerinin 'define' ile ilgili olduğunu açıkladı.

Define için mi öldürüldü, aşk için mi? Gökhan Tombak cinayetinde son dakika gelişmesi!

Gökhan Tombak cinayetini aydınlatmak için yoğun çaba harcayan Müge Anlı ise Mehmet Çelik'e teşekkür etti. Müge Anlı, "Mehmet Bey çok uzun süre bizi bekledi, araya başka konular girdi ama sabretti. Onun bilgileriyle Gökhan Tombak cinayetinin de aydınlatılacağına inanıyorum" sözlerini kullandı.

Define için mi öldürüldü, aşk için mi? Gökhan Tombak cinayetinde son dakika gelişmesi!

Karaaliler köyünde üfürükçü olarak bilindiği iddia edilen Mehmet Çelik, "Ben üfürükçü değilim. Dini bilgim yok" kendisini savundu.

Define için mi öldürüldü, aşk için mi? Gökhan Tombak cinayetinde son dakika gelişmesi!

Köyde hakkında ortaya atılan birçok iddia olduğu ortaya çıkan Mehmet Çelik ile ilgili şoke eden bir bilgi daha canlı yayında yer aldı.

Define için mi öldürüldü, aşk için mi? Gökhan Tombak cinayetinde son dakika gelişmesi!

Mehmet Çelik'in, köyün muhtarı Hasan Uçar'ın eşiyle ilişkisinin olduğu gündeme gelirken Mehmet Çelik bu iddiayı da kesin bir dille yalanladı.

Define için mi öldürüldü, aşk için mi? Gökhan Tombak cinayetinde son dakika gelişmesi!

Üfürükçü olduğu söylentileri dilden dile yayılan Mehmet Çelik, definecilik iddialarının da gerçeği yansıtmadığını ifade ederken "Geçmişte bir iki kez gittim. Hakkımda konuyla ilgili açılan dava var" diye konuştu.

Define için mi öldürüldü, aşk için mi? Gökhan Tombak cinayetinde son dakika gelişmesi!

Gökhan Tombak'ın ölmeden önce bir 'lahit' bulduğunu belirten Mehmet Çelik, "Belki bu yüzden öldürülmüş olabilir" ifadelerini kullandı.

Define için mi öldürüldü, aşk için mi? Gökhan Tombak cinayetinde son dakika gelişmesi!

Gökhan Tombak'ın ölümünün ardından ortaya atılan aşk dedikoduları da cinayetin seyrini değiştiren detaylardan...

Define için mi öldürüldü, aşk için mi? Gökhan Tombak cinayetinde son dakika gelişmesi!

İşte cinayetle ilgili konuşulan 3 iddia;

1- Emrah kardeşinden kıskandığı için öldürdü
2- Emrah Asuman'a kavuşmak için öldürdü
3- Muhtar karısından kıskandığı için öldürdü

DİĞER GALERİLER

ARAMA

CANLI YAYIN