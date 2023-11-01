''Defne yaprağıyla değil, avokado yaprağıyla sakinleştirdim''

13, 22 ve 27 yaşlarında üç cocuk sahibi Gülcan Birgül, sosyal medyadan tanıştığı kendisinden 16 yaş küçük Volkan isimli bir şahısla gittiği iddia ediliyor.
Anne Gönül Hanım, kızının çok saf biri olduğunu, kendi çocuğundan küçük bir adamla gittiğini ve bunun normal olmadığını ifade etti.
Gönül Hanım, Volkan isimli şahısla konuştuğunu, kendisine "Kızınız hasta. Ben ona defne yaprağı içirip tedavi ediyorum." dediğini söyledi.
"Benim çocuğuma defne yaprağı diye ne içiyorlar; bilmiyorum" diyen kadının gözyaşları canlı yayında sel oldu.
Gönül Hanım kızı Gülcan'ın eşinden çok şiddet gördüğünü, evden ayrıldıktan 3 gün sonra drumu öğrendiğini ve kızını kurtarmak istediğini söyledi.
1,5 yıldır kızıyla görüşemediğini söyleyen kadın, kızının boşanacağını ama damadının kandırdığını, kendisinin bir şey yapamadığını anlattı.
Bilecik ve İnegöl polisinin devreye girdiğini anlatan anne, kızının telefonundan kendisine ses kayıtlarının atıldığını Volkan isimli kişi kızınızı vermeyeceğim dediğini anlattı.