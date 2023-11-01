ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

''Defne yaprağıyla değil, avokado yaprağıyla sakinleştirdim''

GİRİŞ TARİHİ: 01.11.2023, 14:46 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.11.2023, 15:09
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
''Defne yaprağıyla değil, avokado yaprağıyla sakinleştirdim''

Evli, 3 çocuk ve 3 torun sahibi 42 yaşındaki Gülcan Birgül kayıptı.

''Defne yaprağıyla değil, avokado yaprağıyla sakinleştirdim''

15 Ekim'de Bursa'dan kaybolan kadını aramak için annesi Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

''Defne yaprağıyla değil, avokado yaprağıyla sakinleştirdim''

13, 22 ve 27 yaşlarında üç cocuk sahibi Gülcan Birgül, sosyal medyadan tanıştığı kendisinden 16 yaş küçük Volkan isimli bir şahısla gittiği iddia ediliyor.

''Defne yaprağıyla değil, avokado yaprağıyla sakinleştirdim''

Anne Gönül Hanım, kızının çok saf biri olduğunu, kendi çocuğundan küçük bir adamla gittiğini ve bunun normal olmadığını ifade etti.

''Defne yaprağıyla değil, avokado yaprağıyla sakinleştirdim''

Gönül Hanım, Volkan isimli şahısla konuştuğunu, kendisine "Kızınız hasta. Ben ona defne yaprağı içirip tedavi ediyorum." dediğini söyledi.

''Defne yaprağıyla değil, avokado yaprağıyla sakinleştirdim''

"Benim çocuğuma defne yaprağı diye ne içiyorlar; bilmiyorum" diyen kadının gözyaşları canlı yayında sel oldu.

''Defne yaprağıyla değil, avokado yaprağıyla sakinleştirdim''

Gönül Hanım kızı Gülcan'ın eşinden çok şiddet gördüğünü, evden ayrıldıktan 3 gün sonra drumu öğrendiğini ve kızını kurtarmak istediğini söyledi.

''Defne yaprağıyla değil, avokado yaprağıyla sakinleştirdim''

1,5 yıldır kızıyla görüşemediğini söyleyen kadın, kızının boşanacağını ama damadının kandırdığını, kendisinin bir şey yapamadığını anlattı.

''Defne yaprağıyla değil, avokado yaprağıyla sakinleştirdim''

Bilecik ve İnegöl polisinin devreye girdiğini anlatan anne, kızının telefonundan kendisine ses kayıtlarının atıldığını Volkan isimli kişi kızınızı vermeyeceğim dediğini anlattı.

''Defne yaprağıyla değil, avokado yaprağıyla sakinleştirdim''

Torununun kendisini aradığını, 'annemi babam yerden yere atıyor' dediğini anlatan kadının, kızının son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

DİĞER GALERİLER

ARAMA

CANLI YAYIN