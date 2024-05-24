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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Demet Özdemir, Müge Anlı'da!

GİRİŞ TARİHİ: 24.05.2024, 10:55 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.05.2024, 11:19
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Demet Özdemir, Müge Anlı'da!

Müge Anlı canlı yayına çıkar çıkmaz izleyicileri arasında çok sevilen bir oyuncu olduğunu söyledi.

Demet Özdemir, Müge Anlı'da!

Herkesin çok severek takip ettiği oyuncu Demet Özdemir canlı yayındaydı.

Demet Özdemir, Müge Anlı'da!

Müge Anlı, Demet Özdemir'in ihtiyaç sahiplerine dört adet akülü tekerlekli sandalye getirdiğini açıkladı.

Demet Özdemir, Müge Anlı'da!

Müge Anlı, Demet Özdemir'i çok sevdiğini bu iyilik hareketine destek verdiği için sevgisinin daha da katlandığını dile getirdi.

Demet Özdemir, Müge Anlı'da!

Demet Özdemir ise, "Ben de aynı şekilde çok seviyorum sizleri" şeklinde karşılık verdi.

Demet Özdemir, Müge Anlı'da!

Sözlerine devam eden Özdemir, ''Böyle güzel iyilik hareketinin başlangıcına benim de dahil oluyor olmam, gerçekten çok güzel. Umarım bağışlar daha da artar'' dedi.

Demet Özdemir, Müge Anlı'da!

Demet Özdemir: ''Her zaman yanınızda olmak dileğim. Ne zaman neye ihtiyacınız olursa buradayım.''

Demet Özdemir, Müge Anlı'da!

Müge Anlı, Demet Özdemir'in sıkı "Müge Anlı İle Tatlı Sert" takipçisi olduğundan ve tüm konuları bildiğinden bahsetti.

Demet Özdemir, Müge Anlı'da!

Demet Özdemir ise "Her şeye hakimim. Bana da test yapabilirsiniz" şeklindeki sözleriyle karşılık verdi.

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