Demet Özdemir, Müge Anlı'da!

Müge Anlı, Demet Özdemir'in ihtiyaç sahiplerine dört adet akülü tekerlekli sandalye getirdiğini açıkladı.
Müge Anlı, Demet Özdemir'i çok sevdiğini bu iyilik hareketine destek verdiği için sevgisinin daha da katlandığını dile getirdi.
Sözlerine devam eden Özdemir, ''Böyle güzel iyilik hareketinin başlangıcına benim de dahil oluyor olmam, gerçekten çok güzel. Umarım bağışlar daha da artar'' dedi.
Müge Anlı, Demet Özdemir'in sıkı "Müge Anlı İle Tatlı Sert" takipçisi olduğundan ve tüm konuları bildiğinden bahsetti.
Demet Özdemir ise "Her şeye hakimim. Bana da test yapabilirsiniz" şeklindeki sözleriyle karşılık verdi.