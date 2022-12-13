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Diziye özendi adını değiştirdi

GİRİŞ TARİHİ: 13.12.2022, 16:00 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.12.2022, 16:16
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Diziye özendi adını değiştirdi

12 Aralık Pazartesi günü Müge Anlı'dan yardım istemek için stüdyoya gelen Tuğba Mehmet Aslanhan çiftinin anlattıkları bu kadar da olmaz dedirten cinstendi!

Diziye özendi adını değiştirdi

Tuğba Aslanhan'a kanser teşhisi konmasıyla olaylar başlıyor. Karaciğer kanseri olan kadın tedavi olabilmek için eşi ile birlikte yaşadığı evi satıyor.

Diziye özendi adını değiştirdi

Mehmet Aslanhan bu paranın tamamını kardeşine teslim ediyor. Parayı alan kardeşi ortalıktan kayboluyor.

Diziye özendi adını değiştirdi

Müge Anlı'dan yardım isteyen çift, kardeşinin parayı geri getirmesini istiyor. 5 aydır ev kiralarını ödeyemediklerini tüm paralarının gittiğini ne yapacaklarını bilemediklerini anlattı.

Diziye özendi adını değiştirdi

Köfte satıp geçimini sürdüren aile çok zorluk çektiğini anlatırken Tuğba, ''Mehmet'i uyardığını parayı onun üzerine yapma kaçar'' dediğini söyledi.

Diziye özendi adını değiştirdi

Mehmet Aslanhan bir yıl önce eşine kanser teşhisi konduğunu, beyninde de tümör olduğunu, bunun için de 80 bin TL kredi çektiklerini söyledi.

Diziye özendi adını değiştirdi

Karı- koca 5 aydır kayıp olan Ömer Can Aslanhan'ın bütün parayı aldığını da anlattı. Diğer kardeşlerinden kız kardeşine ulaştığını, parayı geri vereceğini söylediğini söyleyen Mehmet Aslanhan sürekli kendisinin oyalandığını ifade etti.

Diziye özendi adını değiştirdi

Tuğba Aslanhan kendisine güvendiklerini evlerini açtıklarını paralarını emanet ettiklerini söylerken gözyaşlarına boğuldu. ''İnsan insana bunu yapar mı?'' diyen kadın eşiyle boşanma eşiğine geldiklerini söyledi.

Diziye özendi adını değiştirdi

Tuğba Mehmet Aslanhan'ın tek isteği Ömer Can Aslanhan'ın biran önce bulunması...

Diziye özendi adını değiştirdi

Yıllardır çocuk sahibi olmak için uğraşan çift, kanseri yendikten sonra çocuk sahibi olmak için tedavi göreceklerini, Ömer Can'ın paralarıyla birlikte hayallerini de çaldığını anlattı.

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