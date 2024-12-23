canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
8
BİLDİRİMLER
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı - 2. Fragman
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Kim Milyoner Olmak İster?
    Kim Milyoner Olmak İster? YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Dizi TV
    Dizi TV YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
    Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Duygusal anlar... Müge Anlı'nın yüreğini burkan olay ne?

GİRİŞ TARİHİ: 23.12.2024, 11:05 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.12.2024, 11:20
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Duygusal anlar... Müge Anlı'nın yüreğini burkan olay ne?

Müge Anlı İle Tatlı Sert canlı yayınında duygusal anlar yaşandı. Kayıp genç bir kadını yeniden ailesine kavuşturan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, sözler yüreğimi burktu dedi.

Duygusal anlar... Müge Anlı'nın yüreğini burkan olay ne?

93 yaşındaki babasına kızıp 13 Aralık'ta Kocaeli'ndeki evini terk eden 44 yaşındaki Aygül Bilbay'dan sevindiren haber geldi.

Duygusal anlar... Müge Anlı'nın yüreğini burkan olay ne?

Kaybının 10. gününde Müge Anlı buldu.

Duygusal anlar... Müge Anlı'nın yüreğini burkan olay ne?

Eşinin kendisini aramayacağını düşünen Bilbay'ın sözleri herkesi derinden etkiledi.

Duygusal anlar... Müge Anlı'nın yüreğini burkan olay ne?

Mutluluğu gözlerinden okunan Aygül Bilbay: "Eşimin beni arayacağını, benimle ilgileneceğini düşünmezdim. Sahip çıktı bana..." dedi.

Duygusal anlar... Müge Anlı'nın yüreğini burkan olay ne?

Eşine bir süredir ulaşamayan İbrahim Bilbay: "Sen kaybolduğun gün beynim durdu. Müge Anlı'dan aradılar koşarak gittim. Seni sevdiğim için..."

Duygusal anlar... Müge Anlı'nın yüreğini burkan olay ne?

Müge Anlı genç kadının sözleri karşısında çok duygulandı.

Duygusal anlar... Müge Anlı'nın yüreğini burkan olay ne?

"Ben kaçtığım zaman beni aramayacaklarını düşünsem bir dakika durmam o evde..."

Duygusal anlar... Müge Anlı'nın yüreğini burkan olay ne?

Anlı, İbrahim Bilbay'a "Sevgini hissettir!" tavsiyesinde bulundu.

Duygusal anlar... Müge Anlı'nın yüreğini burkan olay ne?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayında 10.00'da atv'de

DİĞER GALERİLER

ARAMA
CANLI YAYIN