Duygusal anlar... Müge Anlı'nın yüreğini burkan olay ne?

Müge Anlı İle Tatlı Sert canlı yayınında duygusal anlar yaşandı. Kayıp genç bir kadını yeniden ailesine kavuşturan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, sözler yüreğimi burktu dedi.
93 yaşındaki babasına kızıp 13 Aralık'ta Kocaeli'ndeki evini terk eden 44 yaşındaki Aygül Bilbay'dan sevindiren haber geldi.
Mutluluğu gözlerinden okunan Aygül Bilbay: "Eşimin beni arayacağını, benimle ilgileneceğini düşünmezdim. Sahip çıktı bana..." dedi.
Eşine bir süredir ulaşamayan İbrahim Bilbay: "Sen kaybolduğun gün beynim durdu. Müge Anlı'dan aradılar koşarak gittim. Seni sevdiğim için..."