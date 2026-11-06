MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Elife Doğrul'un kaybında kimler gözaltına alındı?

GİRİŞ TARİHİ: 06.11.2026 11:08 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.11.2026 11:22
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Elife Doğrul'un kaybında kimler gözaltına alındı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan ve kaybı şüpheli bulunan Elife Doğrul nerede? Dosyada kimler gözaltına alındı?

Elife Doğrul'un kaybında kimler gözaltına alındı?

Müge Anlı'da sıcak gelişmeler yaşandı. Aydın'ın Söke ilçesinde 2003 yılında kaybolan Elife Doğrul'un kaybı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılıyordu.

Elife Doğrul'un kaybında kimler gözaltına alındı?

Yıllardır annesinden haber alamayan kızı Hülya Yıldız'ın gerçeği öğrenmek için yaptığı çağrı, kayıp olayına ilişkin dikkat çekici iddiaları beraberinde getirdi.

Elife Doğrul'un kaybında kimler gözaltına alındı?

İki çocuk annesi Elife Doğrul'un kaybolduğu dönemde 24 yaşındaydı. Ailesinin anlatımına göre Doğrul, çocuklarını görmek amacıyla Söke'ye geldi. Şüpheli kayıpta gözler Elife Doğrul kayınbiraderlerine çevrildi.

Elife Doğrul'un kaybında kimler gözaltına alındı?

Kızı Hülya Yıldız, annesinin son olarak amcam Metin Musacalı'nın aracına bindiğini ve bu olaydan sonra kendisinden haber alınamadığını öne sürdü.

Elife Doğrul'un kaybında kimler gözaltına alındı?

Dosyada boş olduğu öne sürülen bir mezar, kayıp kadının akıbetine ilişkin şüpheler ve geçmişte yaşandığı iddia edilen olaylar tartışıldı.

Elife Doğrul'un kaybında kimler gözaltına alındı?

Elife Doğrul'un öldürüldüğünü ve cesedinin yok edilmesine yönelik girişimlerde bulunulduğunu iddia etti. Bunu yapan kişinin Metin Musacalı öne sürülmüştü.

Elife Doğrul'un kaybında kimler gözaltına alındı?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programlarının ardından yayınlar ihbar kabul edildi ve Elife Doğrul'un kaybıyla ilgili yeni bir soruşturma açılmıştı. Konuyla ilgili Metin Musacalı ve diğer ağabey Türkeş Musacalı hakkında yurt dışı yasağını kapsayan adli kontrol şartı getirilmişti.

Elife Doğrul'un kaybında kimler gözaltına alındı?

Aydın, İzmir ve Mersin'de operasyon düzenlendi. Cinayet Büro Amirliği ve asayiş ekiplerinin ortak çalışmasıyla kayınbiraderler Metin Musacalı ve diğer ağabey Türkeş Musacalı Aydın Söke'de gözaltına alındı. Metin Musacalı'nın eski eşi Serap Gezer Mersin'de, Ufuk Korçolak ise İzmir'de gözaltına alındı.

Elife Doğrul'un kaybında kimler gözaltına alındı?

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