Elife Doğrul'un kaybında kimler gözaltına alındı?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programlarının ardından yayınlar ihbar kabul edildi ve Elife Doğrul'un kaybıyla ilgili yeni bir soruşturma açılmıştı. Konuyla ilgili Metin Musacalı ve diğer ağabey Türkeş Musacalı hakkında yurt dışı yasağını kapsayan adli kontrol şartı getirilmişti.