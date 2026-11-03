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Elife'nin 23 yıllık sırrı o kazıda mı gizli? Müge Anlı'daki Elife Doğrul olayında tanıkların anlattıkları şoke etti!

2003 yılında kızını görmek için gittiği Aydın'da şüpheli şekilde kaybolan Elife Doğrul'un dosyası, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme geldi. Yayınların ardından soruşturmanın yeniden açılması ve ikisi isim hakkında yurt dışı çıkış yasağını da kapsayan adli kontrol kararı verilmesi dikkat çekti. Programda konuşan tanıklar, Metin Musacalı hakkında çarpıcı iddialarda bulunurken, yıllar önce yaşandığı öne sürülen olaylar da gündeme geldi.

GİRİŞ TARİHİ: 03.11.2026 15:33 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.11.2026 15:37
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Elife'nin 23 yıllık sırrı o kazıda mı gizli? Müge Anlı'daki Elife Doğrul olayında tanıkların anlattıkları şoke etti!

Elife Doğrul, 2003 yılında kızını görmek için Aydın'a gittikten sonra ortadan kayboldu. Aradan geçen 23 yıla rağmen kendisinden haber alınamayan Elife Doğrul'un kayboluşu, kızı Hülya Yıldız'ın Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmasıyla yeniden gündeme geldi.

Elife'nin 23 yıllık sırrı o kazıda mı gizli? Müge Anlı'daki Elife Doğrul olayında tanıkların anlattıkları şoke etti!

Dosyada şüphelerin odağında bulunan Metin Musacalı ve Türkeş Musacalı hakkında yayınların ardından adli kontrol kararı verildi. Programda ayrıca Hülya'nın babasının Metin Musacalı olabileceği iddiası da ortaya atıldı.

Elife'nin 23 yıllık sırrı o kazıda mı gizli? Müge Anlı'daki Elife Doğrul olayında tanıkların anlattıkları şoke etti!

Aydın'dan canlı bağlantıyla programa katılan isimler, 21 yıl önce gerçekleştirilen kazı çalışmalarının yapıldığı alanla ilgili farklı iddialarda bulundu.

Elife'nin 23 yıllık sırrı o kazıda mı gizli? Müge Anlı'daki Elife Doğrul olayında tanıkların anlattıkları şoke etti!

Muhammed, Elife Doğrul'un gömüldüğünü öne sürdüğü yeri gösterdiğini belirtirken, Talip Bey kazının başka bir noktada yapıldığını savundu.

Elife'nin 23 yıllık sırrı o kazıda mı gizli? Müge Anlı'daki Elife Doğrul olayında tanıkların anlattıkları şoke etti!

Naim Bey ise iki farklı tarladan söz edildiğini ve tarafların farklı yerleri işaret ettiğini anlattı. Müge Anlı, geçmişteki kazı çalışmalarına ait fotoğrafları ekrana getirerek iddialar arasındaki çelişkiye dikkat çekti.

Elife'nin 23 yıllık sırrı o kazıda mı gizli? Müge Anlı'daki Elife Doğrul olayında tanıkların anlattıkları şoke etti!

Programda Talip Musacalı ile Hülya Hanım'ın kızı Melisa Musacalı, amcası Metin Musacalı hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Melisa, Metin Musacalı'nın eşi Meral'i bir dönem öldürmekle tehdit ettiğini ve onu ıssız bir bölgeye götürdüğünü annesinden duyduğunu anlattı.

Elife'nin 23 yıllık sırrı o kazıda mı gizli? Müge Anlı'daki Elife Doğrul olayında tanıkların anlattıkları şoke etti!

İddiasına göre Metin Musacalı, Meral'in telefonunu bir taşın altına bırakarak farklı bir noktadan sinyal vermesini sağladı. Melisa'nın aktardığına göre Meral, burada kendisine sorular sorulduğunu ve şiddet gördüğünü ileri sürdü.

Elife'nin 23 yıllık sırrı o kazıda mı gizli? Müge Anlı'daki Elife Doğrul olayında tanıkların anlattıkları şoke etti!

Melisa Musacalı, Metin Musacalı ve eşi Meral hakkında geçmişte çeşitli yerlere isimsiz zarflar bırakıldığını da iddia etti. Söz konusu zarflarda Meral hakkında özel hayatına ilişkin iddiaların yer aldığını belirten Melisa, kamera kayıtlarında zarfları bırakan kişinin görüldüğünün konuşulduğunu söyledi.

Elife'nin 23 yıllık sırrı o kazıda mı gizli? Müge Anlı'daki Elife Doğrul olayında tanıkların anlattıkları şoke etti!

Olayın ardından herhangi bir şikâyette bulunulmadığını öne süren Melisa, zarfların bırakılmasıyla ilgili şüphelerin Türkeş Musacalı'nın ailesine de yöneldiğini ifade etti.

Elife'nin 23 yıllık sırrı o kazıda mı gizli? Müge Anlı'daki Elife Doğrul olayında tanıkların anlattıkları şoke etti!

Melisa, Meral'in bir tartışmanın ardından karakola giderek bildiklerini anlatmak istediğini ancak Metin Musacalı'nın onu eve götürdüğünü iddia etti.

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