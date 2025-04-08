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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

En yakın dostu mu öldürdü? Kayıp kaynakçı hayatta mı?

GİRİŞ TARİHİ: 08.04.2025, 16:07 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.04.2025, 16:28
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En yakın dostu mu öldürdü? Kayıp kaynakçı hayatta mı?

Kaybolan kaynakçı... Antalya'da sırra kadem basan Yusuf Bektaş, Müge Anlı İle Tatlı Sert programında aranıyor. Ailesinin ise şüphelendiği isim çocukluk arkadaşı Sinan'dı.

En yakın dostu mu öldürdü? Kayıp kaynakçı hayatta mı?

Müge Anlı'dan yardım isteyen endişeli aile, Yusuf Bektaş'ın şüpheli şekilde ortadan kaybolduğuna dikkat çekti.

En yakın dostu mu öldürdü? Kayıp kaynakçı hayatta mı?

Annesinin evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Bektaş, son olarak çocukluk arkadaşıyla görüşmüştü.

En yakın dostu mu öldürdü? Kayıp kaynakçı hayatta mı?

Ailesi, Sinan'dan şüpheleniyordu.

En yakın dostu mu öldürdü? Kayıp kaynakçı hayatta mı?

Müge Anlı İle Tatlı Sert canlı yayınında aranan Yusuf Bektaş'ın kayboluşu tüm detaylarıyla ele alındı.

En yakın dostu mu öldürdü? Kayıp kaynakçı hayatta mı?

Kayıp kaynakçının çocukluk arkadaşının çelişkili sözleri dikkat çekti.

En yakın dostu mu öldürdü? Kayıp kaynakçı hayatta mı?

Sinan hakkındaki cinayet iddialarını reddetti.

En yakın dostu mu öldürdü? Kayıp kaynakçı hayatta mı?

Aile, kaybolan Yusuf Bektaş'ın sağ salim bulunacağı umudunu taşırken, soruşturma tüm hızıyla devam ediyordu.

En yakın dostu mu öldürdü? Kayıp kaynakçı hayatta mı?

Yusuf Bektaş nerede?

En yakın dostu mu öldürdü? Kayıp kaynakçı hayatta mı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla 10.00'da atv'de

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