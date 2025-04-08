En yakın dostu mu öldürdü? Kayıp kaynakçı hayatta mı?

Kaybolan kaynakçı... Antalya'da sırra kadem basan Yusuf Bektaş, Müge Anlı İle Tatlı Sert programında aranıyor. Ailesinin ise şüphelendiği isim çocukluk arkadaşı Sinan'dı.
Müge Anlı'dan yardım isteyen endişeli aile, Yusuf Bektaş'ın şüpheli şekilde ortadan kaybolduğuna dikkat çekti.
Annesinin evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Bektaş, son olarak çocukluk arkadaşıyla görüşmüştü.
Müge Anlı İle Tatlı Sert canlı yayınında aranan Yusuf Bektaş'ın kayboluşu tüm detaylarıyla ele alındı.
Aile, kaybolan Yusuf Bektaş'ın sağ salim bulunacağı umudunu taşırken, soruşturma tüm hızıyla devam ediyordu.