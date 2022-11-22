Erdal Sakız'ın cesedi bulundu. "Ormanda işini bitireceğim!" Katil kim?

10 gün önce Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaybolan Sakız, Hendek ilçesinde bir ormanlık alanda aracında tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.
Erdal Sakız'ın baş ve göğüs kısmında mermi olduğu ayrıca elinde de tüfek mermi izi olduğu tespit edildi.
Erdal Sakız'ın cansız bedeni otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Otopsi Merkezi'ne gönderildi.
Evli ve 3 çocuk babası talihsiz adamın cesedi otopsi işlemleri sonrası Kurudere Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaybolduğu günün sabahında kendisini rüyasında öldüğünü görüp, rüyasını kız arkadaşı Nergis Hanım ile paylaşan Erdal Sakız, "Beni öldürmeye çalışıyorlar" diyerek rüyasını anlattığı öne sürüldü.