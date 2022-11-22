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Erdal Sakız'ın cesedi bulundu. "Ormanda işini bitireceğim!" Katil kim?

GİRİŞ TARİHİ: 22.11.2022, 12:28 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.11.2022, 13:03
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Erdal Sakız'ın cesedi bulundu. "Ormanda işini bitireceğim!" Katil kim?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan 43 yaşındaki Erdal Sakız'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Erdal Sakız'ın cesedi bulundu. "Ormanda işini bitireceğim!" Katil kim?

10 gün önce Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaybolan Sakız, Hendek ilçesinde bir ormanlık alanda aracında tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Erdal Sakız'ın cesedi bulundu. "Ormanda işini bitireceğim!" Katil kim?

Erdal Sakız'ın baş ve göğüs kısmında mermi olduğu ayrıca elinde de tüfek mermi izi olduğu tespit edildi.

Erdal Sakız'ın cesedi bulundu. "Ormanda işini bitireceğim!" Katil kim?

Erdal Sakız'ın cansız bedeni otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Erdal Sakız'ın cesedi bulundu. "Ormanda işini bitireceğim!" Katil kim?

Evli ve 3 çocuk babası talihsiz adamın cesedi otopsi işlemleri sonrası Kurudere Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Erdal Sakız'ın cesedi bulundu. "Ormanda işini bitireceğim!" Katil kim?

Erdal Sakız'ın ölümüyle ilgili birçok iddia ortaya atıldı.

Erdal Sakız'ın cesedi bulundu. "Ormanda işini bitireceğim!" Katil kim?

Kaybolduğu günün sabahında kendisini rüyasında öldüğünü görüp, rüyasını kız arkadaşı Nergis Hanım ile paylaşan Erdal Sakız, "Beni öldürmeye çalışıyorlar" diyerek rüyasını anlattığı öne sürüldü.

Erdal Sakız'ın cesedi bulundu. "Ormanda işini bitireceğim!" Katil kim?

Erdal Sakız'ın faail ya da failleri kim?

Erdal Sakız'ın cesedi bulundu. "Ormanda işini bitireceğim!" Katil kim?

Sır dolu ölüm jandarma ekipleri tarafından araştırmaya başlandı.

Erdal Sakız'ın cesedi bulundu. "Ormanda işini bitireceğim!" Katil kim?

Sakız'ın eski dostunun ifadesi olayların seyrini değiştirdi.

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