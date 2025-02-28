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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Ölüyü yıkayan kişiyi bile şaşırtan olay... Herkes Müge Anlı'daki olayı konuşuyor!

GİRİŞ TARİHİ: 28.02.2025, 11:19 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.02.2025, 11:31
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Ölüyü yıkayan kişiyi bile şaşırtan olay... Herkes Müge Anlı'daki olayı konuşuyor!

Müge Anlı'da günlerdir konuşulan Mahir Ünlütaşkıran'ın ölümü ardındaki sır perdesi aralanmaya başladı. Mahir Ünlütaşkıran'ın şüpheli kaybı ve baba Mesut Ünlütaşkıran'ın cenazesinde ölüyü yıkayan kişi bile şaşırtan hali merak konusu oldu.

Ölüyü yıkayan kişiyi bile şaşırtan olay... Herkes Müge Anlı'daki olayı konuşuyor!

2008 yılından bu yana kendisinden hiçbir haber alınamayan Mahir Ünlütaşkıran'ı 17 senedir aramayan anne Safiye hem açıklamaları hem de tavırlarıyla tepki çekti.

Ölüyü yıkayan kişiyi bile şaşırtan olay... Herkes Müge Anlı'daki olayı konuşuyor!

Mahir'in kaybı araştırılırken baba Mesut ÜnlüTaşkıran'ın da cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Ölüyü yıkayan kişiyi bile şaşırtan olay... Herkes Müge Anlı'daki olayı konuşuyor!

Çünkü iddialara göre Mesut Ünlütaşkıran'ın cenazesi ölüyü yıkayan kişiyi bile şaşırtı.

Ölüyü yıkayan kişiyi bile şaşırtan olay... Herkes Müge Anlı'daki olayı konuşuyor!

Merhumun ensesinde kocaman bir delik vardı ve vücudundaki kanlar temizlemek için dakikalarca uğraşılmıştı.

Ölüyü yıkayan kişiyi bile şaşırtan olay... Herkes Müge Anlı'daki olayı konuşuyor!

Cinayet iddiaları her geçen gün biraz daha kuvvetlenirken, oğlu kayıp eşi ise merhum olan Safiye kaldığı otelden kaçtı.

Ölüyü yıkayan kişiyi bile şaşırtan olay... Herkes Müge Anlı'daki olayı konuşuyor!

Annenin diğer oğlu Umut'a toz kondurmazken 17 yıldır sırra kadem basan Mahir'e yüklenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Ölüyü yıkayan kişiyi bile şaşırtan olay... Herkes Müge Anlı'daki olayı konuşuyor!

Umut ve Çiğdem'in aralarında yasak aşk olduğu iddiası da gündeme geldi.

Ölüyü yıkayan kişiyi bile şaşırtan olay... Herkes Müge Anlı'daki olayı konuşuyor!

Canlı yayında ortaya atılan iddialar sonrasında iki adamın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Ölüyü yıkayan kişiyi bile şaşırtan olay... Herkes Müge Anlı'daki olayı konuşuyor!

Mahir Ünlütaşkıran ve Mesut Ünlütaşkıran'ın başına neler geldi? Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla 10.00'da atv'de

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