Ölüyü yıkayan kişiyi bile şaşırtan olay... Herkes Müge Anlı'daki olayı konuşuyor!

Müge Anlı'da günlerdir konuşulan Mahir Ünlütaşkıran'ın ölümü ardındaki sır perdesi aralanmaya başladı. Mahir Ünlütaşkıran'ın şüpheli kaybı ve baba Mesut Ünlütaşkıran'ın cenazesinde ölüyü yıkayan kişi bile şaşırtan hali merak konusu oldu.
2008 yılından bu yana kendisinden hiçbir haber alınamayan Mahir Ünlütaşkıran'ı 17 senedir aramayan anne Safiye hem açıklamaları hem de tavırlarıyla tepki çekti.
Mahir'in kaybı araştırılırken baba Mesut ÜnlüTaşkıran'ın da cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.
Merhumun ensesinde kocaman bir delik vardı ve vücudundaki kanlar temizlemek için dakikalarca uğraşılmıştı.
Cinayet iddiaları her geçen gün biraz daha kuvvetlenirken, oğlu kayıp eşi ise merhum olan Safiye kaldığı otelden kaçtı.
Annenin diğer oğlu Umut'a toz kondurmazken 17 yıldır sırra kadem basan Mahir'e yüklenmesi dikkatlerden kaçmadı.