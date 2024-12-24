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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Gel gör onu aşk neyledi? Aşktan eridi bitti soluğu Müge Anlı'da aldı

GİRİŞ TARİHİ: 24.12.2024, 12:37 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.12.2024, 12:42
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Gel gör onu aşk neyledi? Aşktan eridi bitti soluğu Müge Anlı'da aldı

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Birbirinden farklı konuları ekrana taşıyan programda Erkan Kurak, uğruna eriyip bittiği karısı Cemile Kurak'ı arıyor.

Gel gör onu aşk neyledi? Aşktan eridi bitti soluğu Müge Anlı'da aldı

Bartın'dan programa gelen Erkan Kurak, 'Minik kuşum' diyerek sevdiği Cemile Kurak'ın bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi.

Gel gör onu aşk neyledi? Aşktan eridi bitti soluğu Müge Anlı'da aldı

Sevdiği kadın tarafından terk edilen Erkan Kurak, 18 günde 30 kilo verdi. Cemile Kurak neredeydi?

Gel gör onu aşk neyledi? Aşktan eridi bitti soluğu Müge Anlı'da aldı

34 yaşındaki kadından neden bir haber alınamıyor?Erkan Kurak acısını canlı yayında anlattı.

Gel gör onu aşk neyledi? Aşktan eridi bitti soluğu Müge Anlı'da aldı

Eski günlere olan özlemini dile getiren genç adamın üzüntüsü görenleri derinden etkiledi.

Gel gör onu aşk neyledi? Aşktan eridi bitti soluğu Müge Anlı'da aldı

Çocuklarından birinin kendisine annesinin sosyal medya üzerinden biriyle tanışıp evden kaçtığını söylediğini aktardı.

Gel gör onu aşk neyledi? Aşktan eridi bitti soluğu Müge Anlı'da aldı

Cemile Kurak, 2.5 yaşındaki bebeği de dahil 3 çocuğu ve eşini sosyal meydada tanıştığı kişi yüzünden mi terk etti?

Gel gör onu aşk neyledi? Aşktan eridi bitti soluğu Müge Anlı'da aldı

Cemile Kurak ardına bile bakmadan gitmeden ailesine yeniden dönecek mi?

Gel gör onu aşk neyledi? Aşktan eridi bitti soluğu Müge Anlı'da aldı

Erkan Kurak'ın gözyaşları dinecek mi?

Gel gör onu aşk neyledi? Aşktan eridi bitti soluğu Müge Anlı'da aldı

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla 10.00'da atv'de

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