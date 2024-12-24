Gel gör onu aşk neyledi? Aşktan eridi bitti soluğu Müge Anlı'da aldı

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Birbirinden farklı konuları ekrana taşıyan programda Erkan Kurak, uğruna eriyip bittiği karısı Cemile Kurak'ı arıyor.
Bartın'dan programa gelen Erkan Kurak, 'Minik kuşum' diyerek sevdiği Cemile Kurak'ın bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi.
Çocuklarından birinin kendisine annesinin sosyal medya üzerinden biriyle tanışıp evden kaçtığını söylediğini aktardı.
Cemile Kurak, 2.5 yaşındaki bebeği de dahil 3 çocuğu ve eşini sosyal meydada tanıştığı kişi yüzünden mi terk etti?