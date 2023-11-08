Gizli tanıktan çarpıcı açıklamalar

Harun Ateş'le Derya Hanım'ın görüştüğünü ama bu olay gün yüzüne çıktığı için görüşmediklerini söyledi.
Harun Ateş'in kendisini askeri personel olduğunu sonra atıldığını anlattığını da söyleyen tanık, Derya Hanım'ın ve Harun'un lüks araçlarının da olduğunu anlattı.
Harun Ateş'in sinirli ve öfkeli bir insan olduğunu mülayim olmadığını ve yaz aylarında güzellik merkezine kanlı kıyafetlerle geldiğini kendilerine 'kurban kestiğimiz için böyle geldim' dediğini söyledi.
Yusuf'un Harun ile olan ortaklık meselesine inanmadığını söyleyen Derya Hanım, Harun'un kendisine Yusuf'la ortak olacaklarını anlattı dedi.
Harun, Makedonya'ya beni ziyarete gelmedi Üsküp'e geldi o şekilde görüştük diyen kadın benim orada olduğumu herkes biliyor diye söyledi.
Yayına ilk bağlandığında Yusuf'un kendisiyle değil, eşinin kuzeniyle sevgili olduğu iddiası da gündeme tekrar geldi.