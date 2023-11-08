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Gizli tanıktan çarpıcı açıklamalar

GİRİŞ TARİHİ: 08.11.2023, 14:23 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.11.2023, 14:25
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Gizli tanıktan çarpıcı açıklamalar

Şüphelenilen kişileri tanıyan tanık konuştu. ''Yazın ofisine kanlı kıyafetlerle geldi''

Gizli tanıktan çarpıcı açıklamalar

Aşçının son görüştüğü kişiyi tanıyan gizli tanıktan çarpıcı açıklamalar...

Gizli tanıktan çarpıcı açıklamalar

Harun Ateş'le Derya Hanım'ın görüştüğünü ama bu olay gün yüzüne çıktığı için görüşmediklerini söyledi.

Gizli tanıktan çarpıcı açıklamalar

Harun Ateş'in kendisini askeri personel olduğunu sonra atıldığını anlattığını da söyleyen tanık, Derya Hanım'ın ve Harun'un lüks araçlarının da olduğunu anlattı.

Gizli tanıktan çarpıcı açıklamalar

Harun Ateş'in sinirli ve öfkeli bir insan olduğunu mülayim olmadığını ve yaz aylarında güzellik merkezine kanlı kıyafetlerle geldiğini kendilerine 'kurban kestiğimiz için böyle geldim' dediğini söyledi.

Gizli tanıktan çarpıcı açıklamalar

İddialara yanıt vermek için sevgilisi olduğu söylenen arkadaşı canlı yayında...

Gizli tanıktan çarpıcı açıklamalar

Yusuf'un Harun ile olan ortaklık meselesine inanmadığını söyleyen Derya Hanım, Harun'un kendisine Yusuf'la ortak olacaklarını anlattı dedi.

Gizli tanıktan çarpıcı açıklamalar

Harun, Makedonya'ya beni ziyarete gelmedi Üsküp'e geldi o şekilde görüştük diyen kadın benim orada olduğumu herkes biliyor diye söyledi.

Gizli tanıktan çarpıcı açıklamalar

Yayına ilk bağlandığında Yusuf'un kendisiyle değil, eşinin kuzeniyle sevgili olduğu iddiası da gündeme tekrar geldi.

Gizli tanıktan çarpıcı açıklamalar

Bahsettiği kişi yayına bağlanıp, 'Yusuf'u Derya'nın evinde ve sonrasında bir kaç kez gördüm ve 3 senedir bir daha görmedim dedi.

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