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Hasan Çelik bulundu mu? Canlı yayında iki gözaltı!

GİRİŞ TARİHİ: 01.02.2024, 12:57 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.02.2024, 13:01
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Hasan Çelik bulundu mu? Canlı yayında iki gözaltı!

73 gün önce arabasıyla birlikte ortadan kaybolan Hasan Hüseyin Çelik'in şüpheli kaybında 1 Şubat 2024 tarihli canlı yayınında iki gözaltı yaşandı. Hasan Çelik kaybolmadan önce aracında en son görülen iki kişi Yalçın Ülger ve kuzeni Fatih Ülger, stüdyoda gözaltına alındı.

Hasan Çelik bulundu mu? Canlı yayında iki gözaltı!

Ankara'da evli ve iki çocuk babası olan Hasan Hüseyin Çelik, 15 Kasım 2023 tarihinde aracıyla birlikte ortadan kayboldu.

Hasan Çelik bulundu mu? Canlı yayında iki gözaltı!

34 yıllık kocası Hasan Hüseyin Çelik'ten 73 gündür haber alamayan Seher Çelik, Müge Anlı'dan yardım istedi.

Hasan Çelik bulundu mu? Canlı yayında iki gözaltı!

Kocasının yaşadığından emin olan ve geleceğini düşünen Seher Çelik, "Kocam ölse hissederdim" dedi.

Hasan Çelik bulundu mu? Canlı yayında iki gözaltı!

Canlı yayındaki tavırlarıyla dikkat çeken Seher Çelik, kocasının şüpheli kaybından Çelik Ailesi'ni sorumlu tuttu.

Hasan Çelik bulundu mu? Canlı yayında iki gözaltı!

Seher Çelik'in eşinin ailesine ağza alınmayacak hakaret ve küfürler ettiği ortaya çıktı. Çelik çiftinin kızı da bu kaybın arkasında babasının ailesinin olduğunu düşünüyordu.

Hasan Çelik bulundu mu? Canlı yayında iki gözaltı!

Çelik Ailesi ise, bu kaybın para yüzünden eşi tarafından düzenlendiğini ve Hasan Hüseyin Çelik'in öldürüldüğünü düşündüklerini anlattı.

Hasan Çelik bulundu mu? Canlı yayında iki gözaltı!

Karşı karşı gelen taraflar canlı yayında tartıştı ve yayına Seher Çelik ve kızı hakkında sayısız ihbar geldi.

Hasan Çelik bulundu mu? Canlı yayında iki gözaltı!

Canlı yayına bağlanan komşular Seher Çelik'in uzun süredir kocasını aramadığını iddia etti.

Hasan Çelik bulundu mu? Canlı yayında iki gözaltı!

Evin kömürlüğünden yanık kokuları geldiği öne süren komşuların iddiaları ortalığı karıştırdı.

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