Hasan Çelik bulundu mu? Canlı yayında iki gözaltı!

73 gün önce arabasıyla birlikte ortadan kaybolan Hasan Hüseyin Çelik'in şüpheli kaybında 1 Şubat 2024 tarihli canlı yayınında iki gözaltı yaşandı. Hasan Çelik kaybolmadan önce aracında en son görülen iki kişi Yalçın Ülger ve kuzeni Fatih Ülger, stüdyoda gözaltına alındı.
Ankara'da evli ve iki çocuk babası olan Hasan Hüseyin Çelik, 15 Kasım 2023 tarihinde aracıyla birlikte ortadan kayboldu.
34 yıllık kocası Hasan Hüseyin Çelik'ten 73 gündür haber alamayan Seher Çelik, Müge Anlı'dan yardım istedi.
Canlı yayındaki tavırlarıyla dikkat çeken Seher Çelik, kocasının şüpheli kaybından Çelik Ailesi'ni sorumlu tuttu.
Seher Çelik'in eşinin ailesine ağza alınmayacak hakaret ve küfürler ettiği ortaya çıktı. Çelik çiftinin kızı da bu kaybın arkasında babasının ailesinin olduğunu düşünüyordu.
Çelik Ailesi ise, bu kaybın para yüzünden eşi tarafından düzenlendiğini ve Hasan Hüseyin Çelik'in öldürüldüğünü düşündüklerini anlattı.
Karşı karşı gelen taraflar canlı yayında tartıştı ve yayına Seher Çelik ve kızı hakkında sayısız ihbar geldi.