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Öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı. Çağla Tuğaltay cinayetinde hangi gelişmeler yaşandı?

Çağla Tuğaltay dosyası...

GİRİŞ TARİHİ: 30.07.2024, 12:09 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.07.2024, 12:19
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Öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı. Çağla Tuğaltay cinayetinde hangi gelişmeler yaşandı?

İstanbul'un göbeğinde Şişli'de 15 yaşında bir kız çocuğu tacize uğrayıp öldürüldü ama maalesef katil 24 yıldır bulunamadı. Çağla Tuğaltay olayı nedir? Meciyeköy'deki cinayette neler yaşandı? Müge Anlı'nın da işlediği Çağla Tuğaltay dosyasındaki sır perdesi...

Öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı. Çağla Tuğaltay cinayetinde hangi gelişmeler yaşandı?

İstanbul Fulya Narçiçeği sokağında 5 Haziran 2020'de evinde ölü bulunan Çağla Tuğaltay davası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı. Çağla Tuğaltay cinayetinde hangi gelişmeler yaşandı?

Lise öğrencisi okul dönüşü geldiği evde boğazı kesilerek öldürüldü.

Öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı. Çağla Tuğaltay cinayetinde hangi gelişmeler yaşandı?

Tecavüz bulgularına rastlanmazken, küçük kızın iç çamaşırının çıkarıldığı kayıtlara geçti.

Öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı. Çağla Tuğaltay cinayetinde hangi gelişmeler yaşandı?

Katilin vücuduna ait sıvılara Çağla'nın üzerinde rastlandı.

Öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı. Çağla Tuğaltay cinayetinde hangi gelişmeler yaşandı?

Şüphelilerden örnekler alınsa da eşleşme sağlanamadı. Çağla'nın tınağındaki deri kalıntılarından da bir ize ulaşılamadı.

Öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı. Çağla Tuğaltay cinayetinde hangi gelişmeler yaşandı?

Cinayet masası dedektiflerinin dairenin kapısında zorlamaya rastlamaması Çağla'nın katilinin tanıdığı biri olduğu ihtimalini güçlendirdi.

Öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı. Çağla Tuğaltay cinayetinde hangi gelişmeler yaşandı?

20 yıl zaman aşımının uzatıldığı tek cinayet dosyası olan Çağla Tuğaltay dosyasındaki sır perdesi hala aranılamadı.

Öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı. Çağla Tuğaltay cinayetinde hangi gelişmeler yaşandı?

Biricik kızının katil ya katillerini arayan anne Gülnur Tuğaltay'nın gözyaşları sel oldu.

Öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı. Çağla Tuğaltay cinayetinde hangi gelişmeler yaşandı?

Davada resmi olarak kayda geçen yeni gelişmeler olmadığı biliniyor.

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