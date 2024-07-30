Öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı. Çağla Tuğaltay cinayetinde hangi gelişmeler yaşandı?

İstanbul'un göbeğinde Şişli'de 15 yaşında bir kız çocuğu tacize uğrayıp öldürüldü ama maalesef katil 24 yıldır bulunamadı. Çağla Tuğaltay olayı nedir? Meciyeköy'deki cinayette neler yaşandı? Müge Anlı'nın da işlediği Çağla Tuğaltay dosyasındaki sır perdesi...