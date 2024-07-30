Öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı. Çağla Tuğaltay cinayetinde hangi gelişmeler yaşandı?

İstanbul'un göbeğinde Şişli'de 15 yaşında bir kız çocuğu tacize uğrayıp öldürüldü ama maalesef katil 24 yıldır bulunamadı. Çağla Tuğaltay olayı nedir? Meciyeköy'deki cinayette neler yaşandı? Müge Anlı'nın da işlediği Çağla Tuğaltay dosyasındaki sır perdesi...
İstanbul Fulya Narçiçeği sokağında 5 Haziran 2020'de evinde ölü bulunan Çağla Tuğaltay davası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.
Şüphelilerden örnekler alınsa da eşleşme sağlanamadı. Çağla'nın tınağındaki deri kalıntılarından da bir ize ulaşılamadı.
Cinayet masası dedektiflerinin dairenin kapısında zorlamaya rastlamaması Çağla'nın katilinin tanıdığı biri olduğu ihtimalini güçlendirdi.
20 yıl zaman aşımının uzatıldığı tek cinayet dosyası olan Çağla Tuğaltay dosyasındaki sır perdesi hala aranılamadı.