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İkinci Sinan Sardoğan vakası mı?

GİRİŞ TARİHİ: 14.03.2023, 11:03 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.03.2023, 11:43
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İkinci Sinan Sardoğan vakası mı?

Uğur Boztepe, 78 yaşındaki annesi Döndü Boztepe'nin bulunması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

İkinci Sinan Sardoğan vakası mı?

Dişlerini, paralarını ve altınlarını evde bırakarak sırra kadem basan yaşlı kadının şüpheli kaybı akıllara Sinan Sardoğan olayını getirdi.

İkinci Sinan Sardoğan vakası mı?

Kendisinden yaşça büyük Arife Gökçe'ye kafayı takan ve kaybının baş süphelisi olarak gösterilen Sinan Sardoğan ile Mehmet isimli şahıs arasındaki benzerlikler izleyicinin dikkatinden kaçmadı.

İkinci Sinan Sardoğan vakası mı?

Şüphelenilen komşu Mehmet'in çelişkili sözleri dikkat çekti.

İkinci Sinan Sardoğan vakası mı?

Komşusu Döndü Boztepe'nin Mevlüt isimli köylüsüyle aşk yaşadığını iddia eden Mehmet'in canlı yayındaki tavırları tepki çekti.

İkinci Sinan Sardoğan vakası mı?

Uğur Boztepe, Mehmet'in annesine bıçak çektiğini ve yaşlı kadını rahatsız ettiğini belirtti. Mehmet ile ilgili yayına telefon yağdı.

İkinci Sinan Sardoğan vakası mı?

Şüpheli kayıpta Döndü Boztepe cinayete mi kurban gitti?

İkinci Sinan Sardoğan vakası mı?

Yaşlı kadın nerede?

İkinci Sinan Sardoğan vakası mı?

Müge Anlı kayıpları bulmaya hasret kalanları kavuşturmaya devam ediyor.

İkinci Sinan Sardoğan vakası mı?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de

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