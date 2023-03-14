İkinci Sinan Sardoğan vakası mı?

Uğur Boztepe, 78 yaşındaki annesi Döndü Boztepe'nin bulunması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı.
Dişlerini, paralarını ve altınlarını evde bırakarak sırra kadem basan yaşlı kadının şüpheli kaybı akıllara Sinan Sardoğan olayını getirdi.
Kendisinden yaşça büyük Arife Gökçe'ye kafayı takan ve kaybının baş süphelisi olarak gösterilen Sinan Sardoğan ile Mehmet isimli şahıs arasındaki benzerlikler izleyicinin dikkatinden kaçmadı.
Komşusu Döndü Boztepe'nin Mevlüt isimli köylüsüyle aşk yaşadığını iddia eden Mehmet'in canlı yayındaki tavırları tepki çekti.
Uğur Boztepe, Mehmet'in annesine bıçak çektiğini ve yaşlı kadını rahatsız ettiğini belirtti. Mehmet ile ilgili yayına telefon yağdı.