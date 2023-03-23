Kaçak gelin Müge Anlı ile kucaklaştı

Fevziye Yılmaz'ın "22 yaşındaki kızım Eda kaçırıldı" iddiasıyla başlayan konu çözüme ulaştı. Müge Anlı'nın büyük çaba gösterdiği olayda taraflar stüdyodan anlaşarak ayrıldı.
Kızının Çanakkale'den kaybolduğunu ifade eden Fevziye Yılmaz, Eda'ya davullu zurnalı düğün yapıldığını ifade ederken nikah kıyılmadığını söyledi.
13 aydır kızından uzak olduğunu vurgulayan Fevziye Teyze, kızının "Anne beni al, yapamıyorum" dediğini iddia etti.
Annesinin iddialarının ardından nikahsız eşi ve kayınpederi ile birlikte Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Eda Yılmaz, annesinin iddialarını yalanladı.
İki tarafın da sağ salim hayatta olduğunu ifade eden Müge Anlı ise "Bunlar çözülemeyecek olaylar değil" diyerek kendisine sarılan Eda Yılmaz'ı teselli etti.
Programa katıldığı ilk gün annesine ağır sözlerle yüklenen Eda Yılmaz, yaşadığı pişmanlığı gözyaşlarıyla ifade etti.