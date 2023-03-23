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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Kaçak gelin Müge Anlı ile kucaklaştı

GİRİŞ TARİHİ: 23.03.2023, 18:05 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.03.2023, 18:18
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Kaçak gelin Müge Anlı ile kucaklaştı

Fevziye Yılmaz'ın "22 yaşındaki kızım Eda kaçırıldı" iddiasıyla başlayan konu çözüme ulaştı. Müge Anlı'nın büyük çaba gösterdiği olayda taraflar stüdyodan anlaşarak ayrıldı.

Kaçak gelin Müge Anlı ile kucaklaştı

Kızının Çanakkale'den kaybolduğunu ifade eden Fevziye Yılmaz, Eda'ya davullu zurnalı düğün yapıldığını ifade ederken nikah kıyılmadığını söyledi.

Kaçak gelin Müge Anlı ile kucaklaştı

13 aydır kızından uzak olduğunu vurgulayan Fevziye Teyze, kızının "Anne beni al, yapamıyorum" dediğini iddia etti.

Kaçak gelin Müge Anlı ile kucaklaştı

Annesinin iddialarının ardından nikahsız eşi ve kayınpederi ile birlikte Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Eda Yılmaz, annesinin iddialarını yalanladı.

Kaçak gelin Müge Anlı ile kucaklaştı

Uzun süren konuşmalardan sonra annesine sarılan Eda Yılmaz gözyaşlarına boğuldu.

Kaçak gelin Müge Anlı ile kucaklaştı

Taraflar uzun süre yaşananlar üzerine tartışırken kayınpeder Ali Osman Aydın nikah sözü verdi.

Kaçak gelin Müge Anlı ile kucaklaştı

İki tarafın da sağ salim hayatta olduğunu ifade eden Müge Anlı ise "Bunlar çözülemeyecek olaylar değil" diyerek kendisine sarılan Eda Yılmaz'ı teselli etti.

Kaçak gelin Müge Anlı ile kucaklaştı

Programa katıldığı ilk gün annesine ağır sözlerle yüklenen Eda Yılmaz, yaşadığı pişmanlığı gözyaşlarıyla ifade etti.

Kaçak gelin Müge Anlı ile kucaklaştı

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla atv'de.

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