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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Kaçırılan Gamze bebek hakkındaki çarpıcı gelişme!

GİRİŞ TARİHİ: 24.02.2024, 16:03 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.02.2024, 16:09
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Kaçırılan Gamze bebek hakkındaki çarpıcı gelişme!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir konuşulan 2 yaşında kaybolan Gamze bebeğin akıbeti ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Ortaya atılan iddialar oldukça çarpıcıydı.

Kaçırılan Gamze bebek hakkındaki çarpıcı gelişme!

Gamze bebeğin kaçırılması konusunda bugüne kadar birçok iddia gündeme geldi.

Kaçırılan Gamze bebek hakkındaki çarpıcı gelişme!

Gamze'nin kaçırıldığı gün Nazmi ve Aydan'ın aynı yaşlardaki kızları Çilem'in de kaçırıldığı ortaya çıktı.

Kaçırılan Gamze bebek hakkındaki çarpıcı gelişme!

Evin önünden dere yatağına götürülen iki kızdan Çilem bırakılırken Gamze'nin götürüldüğü anlaşıldı.

Kaçırılan Gamze bebek hakkındaki çarpıcı gelişme!

Neden iki kızın birlikte alınıp birinin bırakılarak diğerinin kaçırıldığı ise soru işaretleri oluşturdu.

Kaçırılan Gamze bebek hakkındaki çarpıcı gelişme!

Karmaşık ilişki ağlarının içerisinde aynı gün kaçırılan iki kız çocuğu ile ilgili kardeşler ve eltiler karşı karşıya geldi.

Kaçırılan Gamze bebek hakkındaki çarpıcı gelişme!

Bunlarla birlikte Yasemin ve Mümin'in yasak aşk yaşadığı yönündeki iddialar gündeme oturdu.

Kaçırılan Gamze bebek hakkındaki çarpıcı gelişme!

Buna göre Mümin, çocuğun kendisinden olduğunu düşünerek kaçırdı.

Kaçırılan Gamze bebek hakkındaki çarpıcı gelişme!

Konuşulanların üzerine Müge Anlı ihbar hattına telefonlar yağdı. Canlı yayında çarpıcı gelişmeler yaşandı.

Kaçırılan Gamze bebek hakkındaki çarpıcı gelişme!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, kaçırılan çocuk ile ilgili yapılan izleyici ihbarı olayların seyrini değiştirdi.

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