Kaçırılan Gamze bebek hakkındaki çarpıcı gelişme!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir konuşulan 2 yaşında kaybolan Gamze bebeğin akıbeti ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Ortaya atılan iddialar oldukça çarpıcıydı.
Gamze'nin kaçırıldığı gün Nazmi ve Aydan'ın aynı yaşlardaki kızları Çilem'in de kaçırıldığı ortaya çıktı.
Neden iki kızın birlikte alınıp birinin bırakılarak diğerinin kaçırıldığı ise soru işaretleri oluşturdu.
Karmaşık ilişki ağlarının içerisinde aynı gün kaçırılan iki kız çocuğu ile ilgili kardeşler ve eltiler karşı karşıya geldi.
Konuşulanların üzerine Müge Anlı ihbar hattına telefonlar yağdı. Canlı yayında çarpıcı gelişmeler yaşandı.