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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Kahreden cinayetler... Sımsıcak kucaklaşmalar... 2024'te Müge Anlı'da neler oldu?

2024'te Müge Anlı'da neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 09.12.2024, 14:53 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.12.2024, 15:11
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Kahreden cinayetler... Sımsıcak kucaklaşmalar... 2024'te Müge Anlı'da neler oldu?

2024 yılında da en çok takip edilen program olan Müge Anlı İle Tatlı Sert ile kimi zaman güldük, kimi zaman ise kahrolduk. Kaçak baldız Esma Yavuz nasıl ortaya çıktı? 10 yaşındaki Fırat Koçyiğit'un bulunması için seyirci nasıl sokağa döküldü? Tacizci üvey baba Selahattin Yalnız sonunda nasıl hapsi boyladı? 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin kahreden ölümü...

Kahreden cinayetler... Sımsıcak kucaklaşmalar... 2024'te Müge Anlı'da neler oldu?

10 yaşındaki Fırat Koçyiğit 2 Aralık'ta İstabul Bahçelievler Kocasinan'daki evinden ayrıldı ve sırra kadem bastı.

Kahreden cinayetler... Sımsıcak kucaklaşmalar... 2024'te Müge Anlı'da neler oldu?

Çocuklarının hayatından endişe eden aile gözyaşları içinde araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi. Kayıp çocuğu ararken yayına gelenler telefonlarla umutlar yeniden yeşerdi.

Kahreden cinayetler... Sımsıcak kucaklaşmalar... 2024'te Müge Anlı'da neler oldu?

Sokak sokak kayıp çocuğu arayan Müge Anlı'nın ekibine seyirciler de eşlik etti. Yüzlerce kişi Fırat'ı sağ salim bulmak için sokağa dökülünce kayıp çocuk 1 saat içinde bulundu.

Kahreden cinayetler... Sımsıcak kucaklaşmalar... 2024'te Müge Anlı'da neler oldu?

Küçük çocuk bir saat sonra bulundu. Milyonlara derin bir nefes aldıran gelişme sonrası sevinç gözyaşları sel oldu.

Kahreden cinayetler... Sımsıcak kucaklaşmalar... 2024'te Müge Anlı'da neler oldu?

Malesef her çok Fırat kadar şanslı değildi. 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ölümü Türkiye'yi kahretti.

Kahreden cinayetler... Sımsıcak kucaklaşmalar... 2024'te Müge Anlı'da neler oldu?

31 Ekim'de İstanbul'da babaannesinin evinden çıkıp kaybolan Şirin Elmas Hanilçi her yerde aranıyordu.

Kahreden cinayetler... Sımsıcak kucaklaşmalar... 2024'te Müge Anlı'da neler oldu?

Sokaklarda dilenen ve sokakları evi gibi benimseyen küçük kızı ailesi aramak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Kahreden cinayetler... Sımsıcak kucaklaşmalar... 2024'te Müge Anlı'da neler oldu?

Küçük kızın cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu.

Kahreden cinayetler... Sımsıcak kucaklaşmalar... 2024'te Müge Anlı'da neler oldu?

Son olarak 1974 doğumlu bir kağıt toplayıcı erkeğin yanında görünen küçük kızın şahıs tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

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