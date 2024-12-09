Kahreden cinayetler... Sımsıcak kucaklaşmalar... 2024'te Müge Anlı'da neler oldu?

2024 yılında da en çok takip edilen program olan Müge Anlı İle Tatlı Sert ile kimi zaman güldük, kimi zaman ise kahrolduk. Kaçak baldız Esma Yavuz nasıl ortaya çıktı? 10 yaşındaki Fırat Koçyiğit'un bulunması için seyirci nasıl sokağa döküldü? Tacizci üvey baba Selahattin Yalnız sonunda nasıl hapsi boyladı? 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin kahreden ölümü...